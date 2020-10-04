Права ученика в школе. права и обязанности школьника

Что могут сделать родители?

Любые рекомендации и меры предосторожности бессмысленны, если их важность не осознается участниками процесса. Во время пандемии последствия мир наблюдал на примере стран, население которых не смогло адекватно оценить угрозу. Поэтому «усиленная работа по гигиеническому воспитанию» из рекомендаций Роспотребнадзора равным образом относится как к педагогам, так и к родителям

Поэтому «усиленная работа по гигиеническому воспитанию» из рекомендаций Роспотребнадзора равным образом относится как к педагогам, так и к родителям.

Фото: Shutterstock

Как родителям подготовить себя и ребенка к новым реалиям учебы? Вот несколько рекомендаций:

Напоминайте о правилах гигиены. Прежде всего, объясните наглядно, для чего нужно мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Если ребенок не понимает смысла правил, он не будет их соблюдать

Лучше ежедневно подтверждать важность гигиены на собственном примере. Можно показать специально созданные для детей «мультфильмы про коронавирус».

Обеспечьте ребенка необходимыми средствами безопасности

Даже если в школах появятся дозаторы с дезинфицирующим гелем, лучше снабдить школьника личным антисептиком. Каждый день кладите в рюкзак новую маску. Это особенно важно, если ученик должен добираться в школу и домой на общественном транспорте.

Избегайте очереди на входе. Старайтесь приезжать в школу заранее — так можно избежать очередей при измерении температуры. По возможности не заходите в школу, чтобы не затруднять пропускной поток.

При необходимости оставайтесь дома. Если у вас, вашей семьи или ребенка замечены признаки респираторных заболеваний, оставайтесь дома и обращайтесь к специалисту. Не нужно рисковать здоровьем других детей и учителей.

Будьте готовы к цифровому взаимодействию. Необходимость снижения до минимума физических контактов приведет к тому, что часть социальных контактов будет переведена в дистанционный формат, например, общение всех членов образовательного процесса (родителей, учителей, администрации школы). Такое мнение выразили эксперты отрасли во время конференции «Августовка Учи.ру». Так, за период самоизоляции цифровые родительские собрания уже показали свою эффективность — высокую «явку» на онлайн-встречи, быструю обратную связь между учителями, учениками и родителями. Чтобы общение было эффективным, участникам придется осваивать цифровой этикет: например, строго соблюдать тематику обсуждения, правильно формулировать и адресовать вопросы.

Будьте терпимы по отношению к учителям. У них кратно возросла нагрузка, связанная не только с подготовкой к урокам, но и с проверкой домашних и контрольных работ в дистанционном формате. Это иной вид деятельности, который сейчас все чаще относят к «цифровой дидактике». Период пандемии показал, что впечатление от дистанционного обучения и качества образования было тем выше, чем лучше была налажена коммуникация учителей и родителей.

Следующий учебный год потребует много усилий как со стороны администраций школ и учителей, так и самих школьников и их родителей

Важно понимать, что соблюдение правил в условиях COVID-19 — не локальная норма, а общепринятая непрерывная практика. Успех школьной системы будет зависеть и от гибкости всех заинтересованных сторон, умения находить общий язык и при необходимости переключаться между онлайн- и офлайн-каналами общения и учебы

Что говорит закон

Основные нормы и правила, связанные с получением образования в России, регулируются Федеральным законом № -ФЗ. Ключевыми принципами данного законопроекта является установление равноправия граждан в плане получения образования, не только общего, но и профильного.

Однако учебный процесс является многогранным, и предугадать все ситуации, которые ожидают ребёнка в школе, заранее невозможно. В частности, школьники могут конфликтовать с преподавателями или одноклассниками, и каждый конкретный случай требует детального рассмотрения для решения проблемы.

В школе с детьми занимается преподаватель, который имеет не только права и обязанности, но и должностную инструкцию. Например, учитель ни при каких обстоятельствах не может выгонять учеников из класса, если неугомонный школяр нарушает дисциплину и преднамеренно срывает урок, педагог должен вызвать представителей руководства школы. Кроме того, преподаватели не могут забирать у учащихся мобильные устройства на время урока.

Интересным моментом является повышение голоса. Преподаватель может срываться на повышенный тон в процессе урока, при этом не переходить на личности и не высказывать прямых оскорблений в адрес ребёнка. Вполне естественно, что педагог, ни при каких обстоятельствах не может заниматься рукоприкладством: даже лёгкий шлепок указкой может послужить основанием для возбуждения уголовного дела.

Скачать для просмотра и печати:

Право покупать форму — и другие вещи — там, где считаете нужным

Основание: статья 38 закона об образовании.

Зачем. Школа может прописать в уставе или официальном положении требования к школьной форме: цвету, фасону, правилам ношения. Но школа не может обязать родителей покупать школьную форму в определенном магазине, отшивать в одном определенном ателье или закупать централизованно. Это же касается обуви, канцелярских принадлежностей и любых других вещей, которые должны обеспечить родители. При выборе моделей школа должна учитывать мнение родителей.

Как реализовать. Еще до зачисления в школу проверьте устав на сайте. Если в школе есть требования к форме, это должно быть указано в уставе. Потом найдите на сайте или запросите в администрации документ, в котором описаны модели.

Узнайте, где школа предлагает покупать форму — именно предлагает, а не требует. По закону школа имеет право проводить централизованные закупки, это может обойтись дешевле. Но это должно быть совместным решением родителей, после чего школа объявляет торги или закупает форму другим способом, который предусмотрен законом. Но не наоборот: нельзя сначала объявить торги, закупить форму, а потом заставить родителей выкупить ее.

Принимая решение о покупке, просите показать не только фотографии моделей, но и пошитые образцы: часто поставщики шьют форму из ткани, которая колется, быстро закатывается и вытягивается.

Если вы не хотите покупать форму у конкретного поставщика, то не обязаны это делать. Можете сшить форму сами или купить в любом магазине подходящую по описанию модель. Если на собрании вам говорят, что покупать школьную форму нужно в конкретном месте, напомните школьной администрации, что в законах нет такого требования. Если в школьных документах указан поставщик, это нарушение — такое условие недействительно.

Узнайте, кому и какие компенсации положены при покупке формы. Обычно ее бесплатно выдают многодетным и малообеспеченным семьям. Или родителям платят компенсацию в фиксированном размере — условия и суммы зависят от региона.

См. также:

Общие требования к школьной форме

Сколько стоит форма для первоклассника

Как компенсируют расходы на школьную форму многодетным из Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 1 сентября 2020 года начнутся без традиционных торжественных линеек

13.08.2020 г.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об отмене массовых мероприятий в школах, в том числе и праздничных линеек, из-за пандемии коронавируса. При этом он пообещал, что учебный процесс начнется штатно 1 сентября. Ученикам не придется сидеть на уроках в масках, но передвижение детей в школах будет ограничено.

Согласно рекомендациям специалистов Роспотребнадзора, перед открытием школ будет проводиться обязательная уборка с использованием средств дезинфекции. За каждым классом закрепят отдельное помещение. Также школам рекомендовали по возможности сократить количество учеников в классе.

Посещение и одежда

Правила поведения в школе обязан знать каждый учащийся. Поэтому на эту тему проводятся уроки, на которых ведется беседа. Ее целью является донести до учеников, каким должен быть школьный этикет, как вести себя в стенах учебного учреждения. Для детей 2 – 4 классов может демонстрироваться мультфильм или проводиться презентация на тему: « Правила поведения в школе». Ученики 5 классов и старше знакомятся с ними в виде правил, к которым относятся следующие:

В школу нужно ходить в чистой, выглаженной форме, начищенной удобной обуви. Волосы у девочек должны быть собраны, чтобы не мешать во время чтения или письма (это правило становится особо актуальным, если это не простая школа, а гимназия).

Приходить за 15 минут до начала занятия. Этого времени достаточно, чтобы раздеться и подготовиться к уроку.

По окончании учебного дня школьники покидают территорию учебного учреждения. Остаются только те, кто посещает дополнительные занятия или секции.

Школы в допетровской России

До Петра I развитие образования шло медленно. Изредка открывались частные школы, а также была создана Славяно-греко-латинская академия — первое высшее учреждение в стране.

Для знатных мальчиков 8-12 лет открылись училища, где обучение строилось по особым сборникам школьных правил — «Азбуковникам». Сначала изучалась письменность, затем уроки становились более разнообразными. В этих учебных заведениях изучали «семь свободных художеств»:

грамматику,

диалектику,

риторику,

церковное пение,

землемерие,

географию,

звёздознание.

Зарубежные языки (латынь, греческий) в школах учили только будущие священники и дипломаты.

Образование в допетровской России развивалось медленно, однако, появились новые учебные заведения, первое высшее учреждение и свод школьных правил

Это, безусловно, стало важной ступенью в истории отечественного образования.

Правила поведения в школе кратко

Отправляя детей в школу, родители уверены в том, что дети получат нужный объем знаний, эмоциональную и психологическую поддержку. Все это возможно только в том случае, если в учебном заведении уважают и знают правила поведения, следуют им.

Школьный распорядок известен не только ученикам и учителям, но и родителям. Как одевать ребенка, когда он должен приходить на уроки, как вести себя на занятиях — забота родителей.

Фото: informburo.kz: UGC

В первые дни после летних каникул во многих школах детям раздают памятки, в которых содержатся базовые правила и нормы поведения в школе. Им должен следовать каждый ребенок, иначе школьная жизнь превратиться в неконтролируемый хаос.

Учителя следят за выполнением этих правил, однако и родители должны принимать участие в формировании специфической поведенческой модели ребенка-школьника. Время от времени проводите профилактические беседы, показывайте на конкретных примерах, к чему может привести нарушение школьного распорядка.

Ознакомьте ребенка с кратким перечнем того, что потребует от него школа:

Общие требования:

Одевайся чисто и аккуратно. Выбирай одежду и обувь удобную и по сезону. Ношение спортивной формы допускается только на занятиях спортом (урок физкультуры, секция, спортивный факультатив). Следи за личной гигиеной: срезай ногти, мой волосы и т. д. Ходи с аккуратной прической. Длинные волосы желательно укладывать так, чтобы они не мешали писать и читать, иначе могут возникнуть дефекты зрения и осанки. Носи с собой носовой платок и влажные салфетки. Книги и школьные принадлежности клади в сумку, школьный ранец, портфель. Уходи домой сразу после уроков. В учебном заведении остаются только те, кто ходит на дополнительные занятия. Рассчитывай на дорогу время так, чтобы зайти в класс до начала занятий хотя бы за 10 минут.

Фото: arnapress.kz: UGC

На уроках ученик должен вести себя так:

В кабинет заходи с разрешения учителя или его доверенного лица (старосты). Займи место согласно схеме рассадки. Ее утверждает учитель-предметник или классный руководитель. До начала урока приготовь и выложи на парту учебник, тетради и школьные принадлежности, которые понадобятся. Приветствуй учителя вставанием. Встань, когда учитель покидает класс. На уроке без разрешения учителя не пользуйся мобильным телефоном и гаджетами. Не выходи из кабинета во время занятия без разрешения учителя. На уроке соблюдай тишину, внимательно слушай учителя и выполняй его указания. Выходя к доске, захвати с собой дневник. Не подсказывай одноклассникам и не перебивай их во время ответа. Не выкрикивай с места. Если знаешь ответ на вопрос учителя, то подними руку.

Фото: yk-news.kz: UGC

Правила поведения в школе на перемене:

Отправляйся на перемену только с разрешения учителя. Дежурные во время перемены проветривают класс, готовят доску и наглядные пособия (карты, макеты, муляжи). Не бегай по коридорам и лестницам во время перемены, потому что можешь травмироваться сам или травмировать других детей. Для активного отдыха лучше выйди в школьный двор. Не сиди на подоконниках, не спускайся по перилам вниз, не играй с колюще-режущими предметами, не дерись, не разбрасывай мусор, не ломай школьное имущество. Чтобы перекусить во время перемены, спустись в столовую или школьное кафе. Не ешь на ходу или в классе. Идя по коридору, придерживайся правой стороны. При выходе и входе в/из кабинета мальчики пропускают вперед учителя и девочек. Не входи без разрешения в учительскую.

Кроме того, следует помнить об общих правилах поведения:

нельзя курить и браниться;

пререкаться и переговариваться со старшими;

разговаривая с учителем, держать руки в кармане;

нужно помогать тем, кто требует помощи;

быть вежливым и аккуратным.

Фото: vlast.kz: UGC

Школа — это то место, где дети не только получают знания, но и учатся общаться, узнают об общих культурных нормах поведения. Они должны понимать, что следование школьным правилам — это не глупая выдумка, призванная угнетать их личность, приучать их к шаблонному поведению, а элементарная забота об их здоровье.

Они должны осознавать, что шум на уроках и отсутствие дисциплины приводят к худшему усвоению материала. Кроме того, дети больше устают психологически, у них может болеть голова. Если кто-то нарушает правила поведения на перемене, то может пострадать физически сам или причинить вред кому-то иному.

Об этом следует напоминать детям регулярно и на собственном примере демонстрировать, как правила помогают оптимизировать деятельность, сделать ее более эффективной.

Школьная система XIX века в России

Важный шаг к улучшению образования произошёл в 1802 году. Александр I создал министерство народного просвещения, которое определило дальнейшую историю развития школ в России.

Устав министерства предусматривал следующие учебные заведения:

Приходские училища для бедного населения. Обучение длилось 1 год. Ученики с 6 лет изучали чтение, религию и письменность. Проходили подготовку к поступлению в уездные училища.

Уездные училища принимали мальчиков 7-8 лет. Учёба шла 2 года, дети изучали около 15 предметов, в числе которых были черчение, геометрия, арифметика.

Гимназии. В них могли учиться только дети дворян для подготовки к службе или поступлению в университет. Обучение было насыщенным: философия, экономика, математика, этика и многое другое. В гимназиях были не только учителя, но и контролёры, следившие за поведением. Всего в стране было пять гимназий.

Университеты считались привилегированными учебными заведениями и функционировали только в Москве и Санкт-Петербурге.

Ещё одно знаменательное событие в истории системы образования — открытие Императорского Царскосельского лицея в октябре 1811 года. Там обучался Александр Пушкин и другие именитые люди того времени. Система обучения была следующей:

Мальчики высших сословий принимались в лицей с 10-12 лет. Срок обучения был 6 лет.

Изучали разные предметы — физику, химию, языки, рисование, политику.

Был чёткий распорядок дня, на учёбу отводилось 7 часов, плюс время на выполнение домашних заданий. Юноши не только учились, но и жили в лицее.

В 1864 году были созданы земские школы, которые действовали на основе положения «О начальных народных училищах»:

Учёба в земских школах была бесплатной и длилась три года, была доступна для мальчиков и девочек с 8 лет.

Уроки вели педагоги и священники. Занятия были в одной комнате с одним учителем.

Дети изучали религию, русский язык, церковное пение.

В XIX веке проведена масштабная реформа образования в России. Появились привилегированные учебные заведения (лицеи,гимназии, университеты), в которых обучались будущие дипломаты и служащие.

Смольный институт Екатерины II

До Екатерины II фактически учиться могли только юноши (робкие попытки Анны Всеволодовны — не в счёт). В 1764 году право получить образование дали и девушкам. Императрица открыла Смольный институт — Воспитательное общество благородных девиц:

В 6–9 лет девочек обучали математике, иностранным языкам, творчеству.

В 9–12 лет в программу входило изучение истории и географии.

В 12 лет девушки читали познавательную литературу, практиковались в ведении хозяйства, постигали азы физики, архитектуры и скульптуры.

В 15–18 лет ученицы завершали обучение и повторяли все предметы, углублённо изучали закон божий.

Мужское образование в России также получило новую веху при Екатерине II. Шляхетский сухопутный кадетский корпус, основанный в 1732 году, работал по новым правилам. Образование для юношей отличалось от женского:

Мальчики учились с 5 лет до 21 года — более долгий срок обучения.

Упор был на точные науки — физику, химию, военное искусство.

Изучали юриспруденцию и государственную экономию.

Под влиянием французского просвещения юноши обучались танцам, творчеству и фехтованию.

Заслуги Екатерины II: доступное образование для девушек, более строгое обучение у юношей с углублённым изучением точных наук, преемственность творческих предметов у французов.

Как общаться с одноклассниками

Школа – это место, где получают знания. Однако помимо обучения приходится общаться с самыми разными людьми.

В любом коллективе встречаются злые, агрессивные люди, которые своими поступками и словами способны испортить жизнь кому угодно.

Повезло, когда отношения с одноклассниками мирные и ребята хорошо друг к другу относятся. А если общение идет не гладко, и ты становишься объектом насмешек и оскорблений?

Давай более подробно рассмотрим такие ситуации и разберемся, как с ними справляться.

Что делать, если тебя задевают



Для начала обрати внимание, как ты реагируешь на нападки. Ребята ведь не просто так взяли и перестали с тобой общаться по-дружески

Вспомни, что ты делаешь, когда тебя, к примеру, обзывают. Молчишь? Глотаешь слезы? Значит, задиры достигли своей цели и им удалось тебя обидеть! А может, начинаешь говорить гадости в ответ? Ребята только того и ждут: сейчас начнется представление! Ты им одно слово – они тебе два.

Ведь одноклассники уже догадались, что тебя можно подкалывать, и пользуются этим. Подумай, стоит ли это терпеть.

Попробуй заняться саморазвитием. Запишись в какую-нибудь спортивную секцию. Там ты наверняка познакомишься с новыми ребятами, с которыми будет интересно. От положительного общения появляется уверенность в себе. Одноклассники это сразу заметят.

Как отвечать на оскорбления



Ситуация: тебя как-то неприятно обозвали или высмеяли в коллективе. Что в первую очередь хочется сделать? Да ответить так же грубо или применить силу.

Но подумай, агрессивный ответ порождает еще большую агрессию. В итоге можно дойти до взаимных оскорблений и даже до драки, а конфликт никуда не денется.

Поэтому, как бы ни хотелось сказать в ответ что-то резкое, лучше взять на заметку несколько советов.

Проигнорируй нападки либо отшутись. Только спокойно и невозмутимо. Сбей обидчика с толку. Напрямую спроси, что ему в тебе не нравится? Почему он на тебя нападает? Уверенная позиция вызывает уважение. Поблагодари обидчика за все обзывательства и пообещай поработать над своими недостатками. В этой ситуации он точно растеряется и вряд ли найдет, что ответить. Ведь со всеми оскорблениями ты согласился и поставил его в глупое положение. Запомни: издеваются и унижают морально слабые люди! Или те, кого тоже кто-то обижает или не любит – только ты об этом не знаешь. Поэтому они озлобились и срывают зло на других. Таких пожалеть надо.

Как стать уверенным в себе



А вот тебе памятка, которая поможет повысить самооценку.

Не осуждай себя по любому поводу.

Мысли типа «я неудачник», «у меня ничего не получится» тебе не помогут. Лучше мыслить позитивно: «немного терпения, я справлюсь».

Принимай себя таким, какой ты есть.

Старайся не сравнивать себя с другими. Помни, что все люди разные. Что-то одному человеку дается легче, чем другому

Выше головы не прыгнешь.

Удели внимание физическому развитию. Подростки часто недовольны своей внешностью, а спорт отлично справляется с недостатками фигуры

Плюс развивает такие качества, как выносливость и терпение.

Найди свои сильные стороны и начни их развивать. Например, если хорошо рисуешь – запишись в художественную школу.

3 формы обучения правилам этикета в школе

Побеседуем. Разговор учителя или родителя с ребенком в формате «вопрос-ответ»

Важно, чтобы младший проговорил правила вслух. Для этого формата эффективны таблицы, картинки, видео презентации.

Проведем тренинг

Практическое рассмотрение ситуаций с разных сторон, проигрывание их в формате «Что будет, если». Например, можно на примере показать ребенку, что чувствует его одноклассник, если его ударят. Ведь это больно, обидно – и сразу становится понятно, что так делать нельзя.

Поиграем. Игровое моделирование школьной ситуации в обычной жизни. Эффективна работа в парах, когда один ребенок играет ученика, а другой учителя, младшего/старшего школьника. Важно, чтобы игровую работу сопровождал психолог.

Права школьника

Права школьника регламентируются Уставом школы, в которой он проходит обучение. Тем не менее необходимо перечислить основные права учащегося, которые приняты в каждом российском общеобразовательном учреждении:

Право на получение основного образования, о чем говорится и в статье № 43 Конституции Российской Федерации. Каждый ученик имеет право принимать участие в управлении школой. Школьник — это полноценная личность, которая заслуживает уважения как со стороны преподавательского коллектива, так и других сотрудников учреждения. Обучающийся имеет право знать свою отметку за письменные работы и устные ответы. Ученик может принимать участие в любых школьных и внешкольных мероприятиях, которые организовываются образовательным учреждением и которые соответствуют его возрастной категории. Школьник может добровольно участвовать в любой трудовой деятельности. , включенной в образовательную программу. Абсолютно каждый обучающийся вправе организовывать объединения, которые не противоречат школьному Уставу. Школьник вправе иметь свободное время между уроками и в каникулярный период. Каждый обучающийся имеет право на то, чтобы его выслушала администрация школы, педагоги и другие ученики. И в учебное время, и во внеклассной работе абсолютно каждый обучающийся вправе отстаивать свои принципы, взгляды, мировоззрение, понятия в тех случаях, когда возникает спорная или конфликтная ситуация. Обучающийся в любое время, независимо от обстоятельств, имеет возможность перейти в другое образовательное учреждение. Школьник вправе обучаться на дому, экстерном, а также досрочно сдать ОГЭ и ЕГЭ. Ученик имеет право высказывать свое мнение на уроке. Ребенок имеет право появится на уроке позже, предварительно предупредив учителя. Кроме того, при необходимости он имеет право покинуть учебную аудиторию во время урока, спросив разрешения у педагога. Школьник вправе исправить учителя, если второй оговорился, допустил неточность, касающуюся темы урока. По истечении урока школьник вправе покинуть учебную аудиторию. Ученик вправе обучаться в хорошо освещенных помещениях, где также должны соблюдаться чистота и порядок. Школьник имеет право рассчитывать на стопроцентную безопасность, находясь в стенах школы.

Родители не только могут, но и должны следить за тем, как соблюдаются права их детей в школе. В этих целях создаются родительские комитеты.

К тому же каждый родитель или законный представитель ученика имеет право в любое время посетить учебное заведение, чтобы оценить условия образовательного процесса.

Что будет в реальности?

Роспотребнадзор это не Минпросвещения. Ему не обязательно вникать в нюансы образовательного процесса.

Они дают установки, которые надо выполнять с целью сохранения здоровья школьников и их родителей. Но как быть Минпросвещению, которое не обладает теми финансовыми и техническими возможностями для того, чтобы организовать учебный процесс в соответствии с этими рекомендациями?

В настоящее время у подавляющего большинства школ наблюдаются .

Они не смогут реорганизовать обучение так, чтобы разбить классы по 15 человек, не смогут добавить дополнительные уроки для учителей, поскольку их и так не хватает. Не смогут проводить тщательные каждодневные уборки с мытьем туалетов, ручек дверей и т.д., поскольку уборщицы также находятся в дефиците.

В ряде школ работу уборщиц выполняют школьники и учителя, что запрещено законом…

Право не платить за то, что должно быть бесплатным

Основание: статья 43 Конституции РФ.

Зачем. С первых дней обучения в школе от родителей начинают требовать деньги: на учебники, охрану, ремонт крыши, покупку мыла, подарки учителям, пластиковые окна в спортзал, какие-то олимпиады и дополнительные занятия. Обучение в школе — бесплатное. Сдавать деньги на что-то дополнительное родители могут добровольно: в классе — по решению родительского комитета, если все согласны, на уровне школы — как благотворительный или целевой взнос.

Если в школе есть платные занятия, это законно. Но родители не обязаны отдавать на них ребенка и платить в обязательном порядке. На такие занятия можно не ходить, тогда и деньги не нужны. Только вы сами решаете, сдавать ли деньги на нужды школы или класса. Заставить никто не может.

Как реализовать. Чтобы влиять на суммы сборов в классе и школе, участвуйте в родительских собраниях, войдите в состав родительского комитета, проверьте информацию о платных услугах на сайте школы.

Если школа требует деньги за учебные пособия, проверьте, входят ли они в учебный план. Если не входят, придется покупать: одноразовые рабочие тетради не всегда выдаются бесплатно.

Если с вас требуют деньги на то, что вы не хотите оплачивать, да еще и грозят ребенку дискриминацией, жалуйтесь директору или в Рособрнадзор.

Если решили сдавать деньги на нужды школы, перечисляйте их на расчетный счет и указывайте назначение платежа: тогда школа не сможет потратить деньги на свое усмотрение.

См. также:

Нужно ли сдавать деньги на нужды класса и школы

Сколько стоит подготовка к поступлению в МГУ

Как дарить подарки учителям

На что тратит деньги родительский комитет

Чем регламентированы нормы поведения школьников

Согласно действующему ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ, к полномочиям образовательных учреждений относят нормативную регламентацию и установление:

правил внутреннего распорядка учащихся,

правил внутреннего трудового распорядка,

других локальных актов.

Образовательная организация издает нормативные акты локального характера, которые включают в себя порядок регулирования образовательных отношений в школе.

Таким образом, каждая школа вправе принимать свои правила поведения или кодекс поведения учащихся.

Все локальные акты, издаваемые от имени руководителя учебного учреждения, должны соответствовать федеральному законодательству.

Содержание школьных нормативных актов

В сферу образовательных отношений входят:

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.

Полный и бесплатный доступ к системе на 2 дня.

организация и ведение образовательной деятельности,

правила приема обучающихся,

порядок перевода и отчисления учащихся,

особенности оформления отношений между образовательным учреждением и школьниками, а также их родителями и законными представителями.

Требования к локальным актам школы

Принимая локальные акты, администрация школы должна учитывать мнение школьников, родителей и представительных органов работников школы по затрагиваемым вопросам.

Не могут применяться нормы, которые:

ухудшают положение обучающихся,

приняты с нарушением законного порядка и подлежат отмене.

Топ-20 общих правил этикета, которые нужно донести до школьника

Правила этикета в школе очень смежны с этикетом других отраслей, поэтому перечисление всех истин не уложится в одну статью. Сюда относят внешний облик (аккуратность, состояние книг, тетрадей, чистоту рабочего места), манеру общения, поведение в стенах учреждения во всех локациях (урок, перемена, столовая, библиотека, территория), отношение к чужой собственности и границам других, взаимопомощь, дружбу.

Ребенок должен твердо знать хотя бы 20 общепризнанных норм: