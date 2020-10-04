В чем разница между прожиточным минимумом и мрот

Порядок расчета размера выплат пособия по безработице

Размер пособия по безработице рассчитывается следующим образом:

если человек ищет работу первый раз после обучения, то он будет получать минимальное пособие;

если со дня увольнения прошло больше одного года, то пособие будет минимальным;

если человек за год, который предшествует году увольнения, отработал менее 26 недель, то он получит минимальный размер пособия;

если человек был уволен «по статье», то он может рассчитывать только на минимальный размер пособия;

если человек был индивидуальным предпринимателем, то пособие будет минимальным;

если человек относится к категории лиц предпенсионного возраста, то пособие ему будет назначено по максимальной планке – в размере МРОТ;

если расторжение трудовых правоотношений произошло по причине снижения уровня занятости работника (например, если речь идет о фитнес-тренере, который вынужден был уволиться из-за отсутствия клиентов), то для него будет действовать максимальное пособие при условии, что расторжение трудовых отношений произошло после 1 марта 2020 года. Если трудовой договор был расторгнут ранее, то расчет пособия будет производиться исходя из размера среднего заработка человека за последние три месяца, но не более максимальной суммы;

если человек потерял работу по причине распространения коронавирусной инфекции после 1 марта 2020 года, то он имеет право на максимальное федеральное пособие, равное МРОТ (если в регионе не предусмотрено свое максимальное пособие, как, например, это есть в Москве);

если у человека есть несовершеннолетние дети, а сам он потерял работу после 1 марта 2020 года, то он имеет право на получение дополнительно трех тысяч рублей на каждого такого ребенка (то есть размер пособия будет минимум 15130 рублей без учета региональных коэффициентов).

Пособие по безработице рассчитывается от среднего заработка за последние три месяца работы в той организации, из которой человек уволился или был сокращен. Расчет происходит следующим образом:

если речь идет о человеке, который не относится к льготным категориям (то есть не является предпенсионером), пособие он будет получать 6 месяцев, из которых первые три – 75% от имеющегося среднего заработка, а следующие три – 60% от данной суммы, но не более установленной верхней планки для такого пособия в регионе;

если человек обладает статусом предпенсионера, то первые три месяца он будет получать 75% от своего среднего заработка, следующие 4 месяца – 60% от данного значения, остальные месяцы – не более 45% от среднего заработка;

в том случае, если речь идет о предпенсионерах, то они будут получать выплаты на протяжении не менее 12 месяцев, но за каждый следующий год после превышения стажа в 20 лет (для женщин) или 25 лет (для мужчин) выплата пособия будет продлеваться, но не может превысить по общей длительности более 2 лет.

Если человек потерял работу в 2020 году из-за распространения коронавируса, то расчет пособия для него будет следующим:

если постановка на учет по безработице произошла до 1 апреля, то за период до 1 апреля пособие будет рассчитываться по максимальной планке, которая действовала до 1 апреля, то есть в случае полного месяца пребывания на учете, как безработного, человек получит 8 тысяч рублей;

с 1 апреля по 1 июля (так как особое распоряжение распространяет свое действие на июнь полностью) пособие будет назначаться по максимальной планке, установленной на данный период – 12130 рублей (сумма без учета региональных коэффициентов);

если после 1 июля работа не была найдена, то пособие будет считаться, как 60% от среднего заработка, имевшегося у человека до увольнения. Выплата будет проводиться до того момента, пока предел такой выплаты не будет достигнут (для предпенсионеров – до одного года, для всех остальных – до 6 месяцев).

В данных расчетах не учитываются лица, которые ищут работу впервые или были уволены «по статье»: для них ситуация стандартная – пособие будет назначаться по минимальной планке в 1500 рублей.

Ипотечные каникулы

Условия: у ипотечника снизился доход.

Сколько заплатят: нисколько. Но дадут отсрочку на полгода.

Если у семьи есть ипотека и снизился доход, например заемщик потерял работу или у него родился ребенок, можно полгода не платить по кредиту за жилье.

Такая возможность у ипотечников появилась с 31 июля 2019 года. Отсрочку платежей называют ипотечными каникулами. Каникулы длятся шесть месяцев, и в это время семья может вообще ничего не платить банку — ни основной долг, ни проценты. При этом банк не может отказать в отсрочке.

Когда можно сдвинуть платежи, если снизился доход. Для оформления ипотечных каникул достаточно одного из этих условий:

Заемщик зарегистрировался как безработный. То есть нужно официально стоять на бирже труда. В банк потребуется принести выписку из регистра безработных, чтобы подтвердить учет в службе занятости. Доход за два предыдущих месяца снизился на 30% или больше по сравнению с доходом за последний год. При этом размер выплат по ипотеке по графику на полгода вперед должен превышать 50% от среднего дохода за два предыдущих месяца. Подтвердят такую ситуацию справки 2-НДФЛ за текущий и предыдущий годы. В семье заемщика стало больше иждивенцев: несовершеннолетних детей, инвалидов первой и второй группы, родственников под опекой. Сравнивать будут с количеством иждивенцев на день заключения договора. При этом одновременно доход должен снизиться более чем на 20% за два месяца, а размер платежей по графику на полгода должен составить больше 40% от этого снизившегося дохода. В этом случае банк потребует больше документов: помимо справки 2-НДФЛ, нужно свидетельство о рождении или акт о назначении опекунства.

За эти каникулы все равно придется заплатить, но только в конце кредита. Никаких дополнительных процентов или штрафов за отсрочку банк не начислит.

Например, семья ежемесячно платит за ипотеку 20 тысяч рублей. Когда брали кредит, работал только муж. Но вот его сократили: выплачивать кредит стало сложнее. Пока мужчина ищет работу, он может оформить ипотечные каникулы. Для этого достаточно встать на учет в службу занятости и отправить в банк заявление.

Или семья взяла ипотеку, когда не было детей. Супруги ежемесячно платили 20 тысяч рублей. Но потом родился ребенок, а папа сменил работу. Раньше он получал 50 тысяч рублей, а стал получать 40 тысяч. Ежемесячный платеж по ипотеке теперь составляет 50% от дохода. Значит, есть право на ипотечные каникулы без штрафов, переплат и вреда для кредитной истории.

Это не все виды господдержки, на которые можно рассчитывать. Вот что еще предлагает государство, если у вас есть ребенок:

Место в детском саду. Деньги на жилье по программе «Молодая семья». Налоговый вычет на ребенка.

Что делать работнику, если заработная плата маленькая?

Далее рассмотрим сотруднику компании, которому мало платят (ниже МРОТ) и выясним куда стоит обращаться, а куда бессмысленно. А также дадим пошаговую инструкцию действий.

Куда жаловаться на низкую оплату труда?

Подать жалобу на зарплату ниже нормы, можно в такие инстанции:

Профсоюзная организация. Она уполномочена на оценку деятельности работодателей и проверку соблюдения ими трудовых норм.

Прокуратура. Здесь в основном рассматривают жалобы на госорганы. По этой причине сюда лучше жаловаться на государственные либо муниципальные структуры, если последние допустили нарушения в трудовой сфере.

Государственная трудовая инспекция. Уполномочена проводить проверки по всем случаям нарушения трудовых норм работодателями.

Суд. Если есть подтверждающие документы, то отстоять свои законные права можно через суд. Заявления принимает или районный суд, или мировой судья.

Привлечение к ответственности

Чтобы понять, как действовать в конкретной ситуации нарушения трудовых прав, прежде всего, нужно ознакомиться с общим порядком привлечения виновников к ответственности.

Шаг 1. Направление жалобы в ГИТ

Мы уже подробно отдельно рассматривали процесс подачи жалобы здесь, поэтому далее лишь кратко напомним основные моменты.

Эта организация в первую очередь уполномочена проводить проверку фактов, изложенных в жалобах граждан и реагировать на них. Цель инспекции – выявлять и устранять нарушения трудовых прав граждан. Виновников однозначно привлекут к ответственности.

Проверку в организации проводят по всем жалобам при условии, что они не анонимны. Скрыть личность жалобщика возможно по отдельной письменной просьбе заявителя.

Передать жалобу можно лично, направить ее почтой (в т. ч. электронной), с помощью портала Госуслуг, через официальный портал ГИТ или сервис онлайнинспекция.рф.

Шаг 2. Проверка работодателя инспекторами Роструда

На основании направленной жалобы или заявления будет инициирована внеплановая проверка потенциального нарушителя. В ходе проверки попутно могут выявить и другие нарушения трудового законодательства. Ответственность по каждому нарушению будет отдельной.

Правовой основой для проверок выступает Трудовой кодекс и ФС №294 от 26 декабря 2008 г. Такие проверки проводятся внезапно, без предупреждения руководства организации.

Инспекторы уполномочены проверять довольно широкий список документации: учредительные, локальные, затрагивающие конкретную сферу взаимодействий работников и администрации, касающиеся начислений, выплат, доплат за выполненную работу. Полный список полномочий указан в статье 357 ТК.

Шаг 3. Выдача предписания об устранении нарушения

При выявлении случаев нарушений трудового законодательства, инспектор подготавливает и передает в организацию предписание об их исправлении.

В документе описываются нарушения и способы, как их можно устранить. Должно быть понятно, как именно инспектором будет проводиться проверка результатов исправления ситуации.

После истечения срока предписания представители Роструда проведут дополнительную внеплановую проверку выполнения требований.

Продление срока отведенного на исправления нарушения возможно, но по отдельному ходатайству работодателя и при наличии уважительных причин. Такое ходатайство о продлении срока исполнения предписания подается не позднее 10 рабочих дней до окончания заявленного в предписании срока исправления обнаруженных нарушений трудового законодательства (Административный регламент №354н от 30 октября 2012).

В случае обнаружения признаков крупных нарушений (административных и уголовных) материалы передаются в правоохранительные органы или суд (статья 357 ТК).

Шаг 4. Обращение в суд

После обращения в суд работник, чьи трудовые права нарушены, вправе потребовать часть не выплаченной ему заработной платы и компенсацию.

Срок обращения сотрудников в суд ограничен 1 годом. Он отсчитывается с момента, когда зарплата должна была быть выплачена в полном объеме (часть 2 статьи 392 ТК).

Предварительно рекомендуется обратиться в вышеуказанный надзорный орган. Документы, собранные инспекцией после проведенной в организации проверки, будут кстати.

При обращении в суд сотрудник вправе претендовать на выплату работодателем:

компенсации за весь период, в течение которого он получал оплату ниже установленного минимума;

дополнительной денежной компенсации за задержку выплат;

морального ущерба в финансовом эквиваленте.

Дополнительно работодатель понесет ответственность за уклонение от выплаты обязательных налоговых платежей.

Госпошлину при подаче иска выплачивать необходимости нет (пункт 1 части 1 статьи 333.36 НК).

Прожиточный минимум в России

Что такое прожиточный минимум? Под прожиточным минимумом понимается сумма денег, необходимая для удовлетворения минимального уровня потребностей человека в жилище, питании, одежде и обуви, услугах транспорта, предметах гигиены и санитарии.

Размер её определяется на основании №134-ФЗ от 24.10.1997 «О прожиточном минимуме», а также Правил исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по РФ.

Устанавливает его Правительство РФ раз в квартал, а затем происходит его корректировка в субъектах РФ с учётом местных экономических особенностей. Известно, что в целом по России в 2015 году, по данным Росстата, прожиточный минимум равняется:

10404 руб. – для трудоспособных граждан,

7916 руб. – для пенсионеров,

9489 руб. – для детей.

Ориентиром для определения величины прожиточного минимума служит потребительская корзина, по сути своей являющаяся примерным расчётным набором товаров, характеризующим типичный уровень или структуру месячного (годового) потребления человека или семьи.

В основе определения норм потребления лежат:

научно обоснованный минимум объёмов потребления и перечень нужных для человека товаров и услуг,

фактический объём потребления товаров и услуг в малоимущих семьях,

социально-экономические и демографические показатели, характеризующие уровень дохода населения, его состава и половозрастной структуры,

размеры и структура семей,

финансовые возможности государства,

объективные различия в потреблении в различных регионах.

При этом в разных территориальных зонах России уровень потребления продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг, равно как и уровень цен может быть разным, так что федеральные и региональные его показатели не всегда могут совпадать.

А чтобы рассчитать прожиточный минимум в конкретном регионе необходимо умножить нормы потребления в среднем на человека на среднюю стоимость товара.

В среднем, если судить по современному состоянию потребительской корзины, для удовлетворения минимального месячного уровня потребностей один трудоспособный человек может довольствоваться примерно:

9 кг картошки,

8 кг других овощей и бахчевых,

2 кг фруктов,

1 кг продуктов из мяса,

Чуть более 1 кг рыбы,

17 яйцами.

Что же касается товаров непродовольственных, ему достаточно трёх предметов верхней одежды (пальтовой группы) на 7,5 года, семи пар чулочно-носочных изделий на 17 месяцев, шести пар обуви на 3 года и двух комплектов постельного белья на год. А если говорить про услуги культуры, на них придётся потратить примерно 5% от общей суммы расходов на услуги.

Фактические потребности человека, как правило, значительно превышают данные нормы.

Вопросы и задания к документу[править]

Проблемы социально-трудовой сферы жизниправить



Какие проблемы социально-трудовой сферы жизни российского общества выделяет автор?

Из коллективно-принудительной деятельности по производству плановой продукции и услуг заданного количества и ассортимента труд становится способом существования экономически независимых товаропроизводителей. На смену общественному и коллективному приходит частный индивидуальный труд.

Революция в собственности и сопровождавшие её институциональные преобразования в экономике привели к тому, что миллионы людей, ранее занятых планомерно организованным профессиональным трудом на государство, испытали свои силы и способности в преследуемом доселе предпринимательстве и в малом бизнесе, где слиты воедино труд, собственность и управление (контроль). Почти четверть занятых в частном секторе — лица не наемного труда.

Перемены в содержании и характере общественного трудаправить



Назовите перемены, произошедшие в содержании и характере общественного труда, положении наёмного работника в результате рыночных преобразований.

Пропорции распределения занятых изменились в пользу тех отраслей, деловая активность которых возросла в связи с рыночными преобразованиями: торговли и общественного питания, материально-технического снабжения и торгового посредничества, кредитования, финансов и страхования.

Полная и безусловная занятость в общественном производствеправить



Что имеет в виду И. Заславский, утверждая: «В России переход от полной и безусловной занятости в общественном производстве… к системе экономической активности, отвечающей критериям рыночного хозяйства, состоялся»? Опираясь на текст, найдите объяснения этому утверждению.

Более половины экономически активного населения работают не на государственные структуры, а на себя, трудятся на предприятиях и в организациях частно-корпоративного типа…

Пропорции распределения занятых изменились в пользу тех отраслей, деловая активность которых возросла в связи с рыночными преобразованиями: торговли и общественного питания, материально-технического снабжения и торгового посредничества, кредитования, финансов и страхования.

Изменения в отраслевой структуре занятостиправить



Какие изменения произошли в отраслевой структуре занятости россиян в ходе развития рыночных отношений? Приведите примеры, подтверждающие эти перемены.

Пропорции распределения занятых изменились в пользу тех отраслей, деловая активность которых возросла в связи с рыночными преобразованиями: торговли и общественного питания, материально-технического снабжения и торгового посредничества, кредитования, финансов и страхования.

Откуда берется прожиточный минимум

Прожиточный минимум, с которым сравняли МРОТ, рассчитывают каждый квартал. Для разных групп населения он разный: всего есть четыре категории прожиточных минимумов. МРОТ привязан к той сумме, которая установлена для трудоспособного населения.

Прожиточный минимум считают на основе потребительской корзины. Это перечень товаров и услуг, которые нужны человеку, чтобы покрыть свои минимальные потребности. Например, государство посчитало, что трудоспособному человеку в год нужно 58 кг мяса, 60 кг фруктов и 210 яиц.

В регионах есть свой прожиточный минимум. Например, доплаты пенсионерам рассчитывают по региональным нормативам. Алименты в фиксированной сумме — тоже. Еще именно региональный прожиточный минимум, а не федеральный МРОТ влияет на право получать бесплатную юридическую помощь.

В Москве прожиточный минимум за 3 квартал 2017 года составил 18 453 рубля, в Петербурге — 11 868 Р, в Туле — 10 194 Р, а в Хабаровске — 13 807 Р.

Кстати, прожиточный минимум не всегда растет — он может и снижаться. В последнее время это происходит на федеральном уровне и в некоторых регионах. Если так случится при расчете МРОТ в конкретном году, его снижать не будут — он просто не вырастет.

Субсидия на оплату услуг ЖКХ

Условия: расход семьи на ЖКХ — 22% от дохода. В некоторых регионах меньше.

Сколько заплатят: до 100% за коммуналку в течение 6 месяцев.

Если у семьи небольшой доход и она слишком много платит за коммунальные услуги, часть затрат возместит государство. Федеральная норма затрат — 22% от дохода. Но регионы могут ее уменьшать.

Например, в Санкт-Петербурге субсидию получают семьи, которые тратят на коммунальные платежи 14% дохода. При этом учитывают доход всех членов семьи, которые живут с собственником квартиры. А еще имеет значение площадь жилья: компенсацию платят не за любую квартиру, а только за норматив. Если в московской семье три человека, субсидию они получат только за 54 м2 (по 18 м2 на человека), даже если живут в квартире площадью 80 м2.

Формально, чтобы получить субсидию, нужно погасить долги за коммуналку. Но это условие суд в некоторых случаях признал незаконным, а с 2021 года его отменят. Помешает только долг по решению суда, при условии что он максимум трехлетней давности. Но пока все еще требуют справки об отсутствии задолженности.

Благодаря субсидии можно вернуть почти всю сумму расходов на услуги ЖКХ. Получится, что газ, свет и воду за семью оплачивает государство. Точную сумму посчитают по специальной формуле — она зависит от региона и учитывает доходы семьи, сумму коммунальных платежей и допустимую долю расходов.

Субсидию назначают на полгода, а потом нужно заново собирать документы и подавать заявление.

Заработок: нормативное регулирование

Многие предприятия используют систему оплаты, при которой сотруднику устанавливается оклад, а к нему – премии и надбавки. На практике возникает вопрос – что именно сопоставлять с МРОТ?

В 133-й статье ТК речь о месячном заработке сотрудника, а не об окладе.

Зарплатой сотрудника признается вознаграждение, которое он получает за выполнение трудовых обязанностей в соответствии с квалификацией, сложностью, количеством, качеством работ и условиями их выполнения. В заработок входят компенсационные выплаты. В их числе доплаты и надбавки за исполнение профессиональных обязанностей в особых экстремальных и иных условиях, отличных от нормальных. В вознаграждение сотрудника входят и стимулирующие выплаты. К ним относят разнообразные премии, поощрения и пр.

Окладом называют фиксированную сумму, которую работник получает за выполнение профессиональных обязанностей установленной сложности за один месяц (календарный). При его расчете не учитываются суммы надбавок, доплат, премий, социальных отчислений.

Следовательно, оклад не может быть ниже МРОТ. При этом, в целом, вся заработная плата, включая дополнительные суммы, должна быть не менее «минималки».

Аналогичной позиции придерживаются и суды. В трудовом законодательстве допускается установление тарифных ставок (должностных окладов) в качестве элементов зарплаты в размере не ниже МРОТ, если заработок без учета процентной надбавки, районного коэффициента будет в пределах суммы «минималки», установленной федеральным законодательством.

Зачем МРОТ повысили до прожиточного минимума

Не зачем, а почему: потому что обещали. Теперь МРОТ будет повышаться каждый год: с мая 2018 года и далее — с 1 января. Его приравнивают к прожиточному минимуму, который правительство установило за второй квартал предыдущего года. Например, для МРОТ в 2019 году возьмут прожиточный минимум за второй квартал 2018 года. Социальные пособия и оклады будут справедливее.

До повышения была странная ситуация: например, прожиточный минимум составляет 11 тысяч рублей, а пособия платили исходя из семи тысяч.

На самом деле прожиточный минимум сам по себе влияет на выплаты сильнее и чаще, чем МРОТ. Например, от него зависят выплаты на первого и второго ребенка, доплаты к пенсиям и алименты. Причем важен не только федеральный, но и региональный прожиточный минимум.

Сколько составляет прожиточный минимум в России?

ПМ — это такой наименьший уровень денежного обеспечения, позволяющий гражданину поддерживать приемлемое качество жизни. В него входит «продовольственная корзина» — минимальный продуктовый список, а также непродовольственные товары, обязательные платежи и расходы на лекарства.

Граждане, чей суммарный доход меньше официальной прожиточной суммы, получают статус «малоимущих». Такие люди вправе требовать от государства предоставления финансовой помощи.

Необходимое количество для жизни рассчитывают отдельно для следующих категорий граждан: работоспособных взрослых, детей и пенсионеров. Также рассчитывается общий — «на душу населения», прожиточное количество. Расчёт производится ежеквартально, в каждом из регионов РФ отдельно, на основании стоимости продуктовой корзины и услуг. Именно поэтому ПМ может сильно разниться в зависимости от региона. Например, за четвертый квартал 2017 года в Москве минимальный достойный уровень жизни работающего гражданина оценивался государством в 17560 руб./мес., а в Астраханской области — 9525 руб./мес.

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Субъекты РФ устанавливают величины необходимого уровня в соответствии с собственным законодательством. Общая величина установленного за 4-ый квартал 2017 г. в РФ составляет (руб./мес.):

на душу населения — 9 786; на работоспособных людей — 10573; на детей — 9603; на пенсионеров — 8078.

Стоит также отметить, что с 2013 года правительством РФ был изменен принцип формирования и подсчета затрат на потребительскую корзину. До 2013 года в неё входил не только список продуктов, но и конкретный перечень услуг и непродовольственных товаров, — включая одежду, медикаменты и др. Сегодня же расчёт необходимого количества для жизни ведется только по стоимости пищевых товаров, тогда как остальную часть считают в половину стоимости от продовольственных затрат. Такие манипуляции могут искусственно занижать необходимую отметку, ведь повышение стоимости не пищевых товаров и услуг не будут учитываться при расчётах. Соответственно, выживать на официальный минимум россиянам будет с каждым годом труднее.

Для чего нужен прожиточный минимум и его отличие от МРОТ?

Прожиточный минимум — это величина, определяемая Правительством РФ с учетом совокупности следующих факторов:

состава потребительской корзины;

статистических данных о порядке цен на продукты питания, продукцию народного потребления, услуги;

данных статистики о суммах обязательных платежей и сборов;

индексов роста цен (см. п. 1 ст. 4 закона «О прожиточном минимуме в РФ» от 24.10.1997 № 134-ФЗ).

С этой величиной сравниваются доходы той или иной категории населения. Далее на основе такого анализа происходит определение необходимых сумм субсидий, доплат, пособий, в т. ч.:

некоторых пособий и доплат социального характера (например, к пенсии — см. ст. 12.1 закона «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 № 178-ФЗ);

субсидий на оплату коммунальных услуг (например, п. 1 ст. 159 Жилищного кодекса РФ);

алиментов в твердой денежной сумме (например, ст. 117 Семейного кодекса РФ, ст. 102 закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ) и т. д.

Как мы указывали выше, с учетом данной величины должен устанавливаться и МРОТ.

Регионы могут регламентировать уровень прожиточного минимума в соответствующем субъекте РФ (например, постановление кабмина Республики Адыгея «Об установлении величины прожиточного минимум за II квартал 2020 года» от 15.08.2019 № 194).

Как видно, МРОТ и прожиточный минимум — это неидентичные понятия. МРОТ служит для определения минимального порога оплаты труда (при полной выработке часов). Прожиточный же минимум используется для оценки качества жизни граждан в целом и по отдельным категориям, расчета сумм соц. пособий и иных выплат.

Когда нужно платить страховые взносы

Обычный срок уплаты взносов — 15 число следующего месяца. То есть 15 мая нужно заплатить взносы за апрель.

Но для МСП из пострадавших отраслей, которые были в реестре на 1 марта 2020 года, срок уплаты перенесли:

за март — май — на 6 месяцев;

за июнь — июль — на 4 месяца.

То есть срок уплаты взносов за апрель 2020 года — 16 ноября, за май — 15 декабря. При этом будет действовать рассрочка на год: платить можно не всю сумму, а 1/12 часть каждый месяц в течение года. Начинать такие рассроченные платежи нужно с месяца, следующего за тем, когда наступает срок уплаты с учетом переноса. Если взносы за апрель перенесли на 16 ноября, то 1/12 от этой суммы можно внести до 31 декабря.

1/12 от суммы взносов за май можно включить в платеж, который нужно внести до 31 января. И так в течение 12 месяцев.

Сейчас бизнесу из пострадавших отраслей можно рассчитать взносы, но не платить их. Возможно, платить вообще не придется: в недавнем обращении президент пообещал списать пострадавшему бизнесу все подобные платежи за второй квартал. Но документа пока нет — расскажем, когда появится.

Конституционное уточнение

Поддержать предложение кабмина готовы и в «Справедливой России».

— Это абсолютно правильно, что от двусмысленности решили избавиться. Ведь речь не идет о том, чтобы МРОТ вообще перестал существовать. Он остается в трудовом праве, — заявил «Известиям» зампред фракции эсеров Михаил Емельянов.

Впрочем, парламентарий подчеркнул, что в послании Федеральному собранию 15 января Владимир Путин неслучайно предложил закрепить понятие МРОТ в Конституции. По словам президента, минимальный размер оплаты труда не должен быть меньше прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране. Поэтому МРОТ не только не исчезнет, но и усилит свое значение, отметил Михаил Емельянов.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов также считает возможным проголосовать за инициативу кабмина. По его словам, для регламентирования выплат заработной платы достаточно федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и Трудового кодекса, в которых закреплено понятие МРОТ.

— Исключение из Гражданского кодекса не убирает этой формулировки из правового поля России, — подчеркнул депутат.

Он также сообщил, что поправка о выплате МРОТа в Конституции может быть уточнена. По его словам, в главном законе страны необходимо конкретизировать, о каких сроках увеличения идет речь.

— Мы предлагаем добавить слова «не реже одного раза в год», ведь повышение каждые пять лет тоже может трактоваться как регулярное, — пояснил Ярослав Нилов.

А вот глава комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока, коммунист Николай Харитонов, напротив, относится к инициативе кабмина скептически и считает, что КПРФ его не поддержит. По его словам, величина МРОТ сегодня оставляет желать лучшего. «Для России эта цифра в 12 тыс. рублей — очень маленькая, кто на нее сегодня проживет», — заявил депутат.

Глава политической экспертной группы Константин Калачёв также считает, что статус МРОТ в России необходимо повышать. По мнению эксперта, минимальный размер оплаты труда должен отражать реальный прожиточный минимум в стране.

Нужно ли при простое производить доплату, если оклад ниже МРОТ?

Внимание

Нерабочие дни установлены также и с 6 по 8 мая Указом

Президента от 28.04.2020 № 294.

Вопрос аудитору

Организация, которая может продолжить работу в соответствии с Указом Президента РФ, объявила простой в связи с коронавирусом.

Сотрудники находятся в простое, то есть нерабочие дни установлены в период с 30 марта по 30 апреля. Оплату организация будет

начислять в размере 2/3 от оклада в соответствии со ст. 157 ТК РФ. У некоторых сотрудников оклад ниже МРОТ. Но с учетом ежемесячных

премий и надбавок (за напряженность труда, выслугу лет и объем работы) заработная плата в месяц больше МРОТ. Нужно ли таким

сотрудникам производить доплату до 2/3 МРОТ?

В случае объявления простоя по причинам, не зависящим от работника и работодателя, оплату простоя необходимо производить

в размере 2/3 от оклада (тарифной ставки). Доплачивать до 2/3 МРОТ и учитывать надбавки и премии при определении оплаты за

период простоя не нужно.

Обоснуем ответ.

Простоем признается приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного

характера (ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ).

Работодатель может объявить простой в любой момент, когда возникают обстоятельства для простоя. Простой объявляется приказом

работодателя.

Приостановление работы в организации в связи угрозой распространения коронавируса можно отнести к простою по причинам,

не зависящим от работодателя и работника.

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки,

оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя

(ч. 2 ст. 157 ТК РФ).

Из этой нормы следует, что оплата простоя должна производиться работодателем исходя из установленного работнику размера

должностного оклада (оклада). При этом какой-либо привязки оплаты простоя к МРОТ трудовое законодательство не предусматривает.

В соответствии с ч. 3 ст. 133 ТК РФ месячная

заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). В ситуации, когда работник по каким-либо причинам

не отработал норму рабочего времени и (или) не выполнил норму труда, ему может быть выплачена заработная плата ниже установленного

МРОТ. В частности, это может произойти, если работник находился в простое.

Например, работник целый месяц находится в простое по независящим от сторон обстоятельствам. При этом работнику установлен

должностной оклад ниже МРОТ, а именно – 9 000 рублей. В этом случае оплата простоя будет производиться исходя из этой суммы,

то есть 2/3 от оклада работника составят 6000 рублей.

В такой ситуации работодатель оплачивает период приостановления работы, то есть время, когда работник фактически не

выполняет свои трудовые обязанности. Поэтому оплата за период простоя может быть ниже МРОТ, а оплата в размере не ниже МРОТ

полагается работнику, если он выполнял работу.

Таким образом, в рассматриваемой ситуации в случае приостановления работы работодатель оплачивает простой по независящим

от сторон обстоятельствам, сумма оплаты может быть меньше МРОТ. В этом случае доплачивать работнику до уровня МРОТ не требуется.

Такой же точки зрения по этому вопросу придерживаются и специалисты Роструда (см., например, ответ на

сайте Онлайнинспекция.рф.), а также ее подтверждает имеющаяся

судебная практика (см., например, апелляционное определение Новосибирского областного суда от 16.04.2015 по делу № 33-3052/2015).

Выводы

Согласно проекту закона «О повышении МРОТ до прожиточного минимума работоспособного населения», ожидать уравнения МРОТ до ПМ можно к 2019 году. Данный закон не предполагает общего увеличения отметки ПМ или МРОТ. Он лишь скорректирует размер минимальной зарплаты, сделав её формально не ниже установленного законодательством. Повышение наименьшей зарплаты до количества, нужного для проживания будет сопровождаться «замораживанием» потребительской корзины в течение нескольких лет. Это усилит искусственное занижение стоимости потребительской корзины, начавшееся с 2012 года. МРОТ, приравниваемый к необходимому количеству, не в состоянии обеспечить современного человека необходимыми ему вещами. Сегодня в потребительскую корзину входит лишь минимальный набор еды, а траты на прочие нужды не прописаны и высчитываются по заниженной стоимости.

Видео: когда МРОТ увеличится до прожиточного уровня?

В заключение

В 2018 г. МРОТ должен быть повышен до 9 489 руб. Соответственно, увеличатся суммы вознаграждений работников всех организаций, учреждений и предприятий.

Если говорить о социальных пособиях, то их расчет осуществляется на основании МРОТ, определенного на дату возникновения страхового случая. Такое правило установлено пунктом 1.1 14 статьи ФЗ № 255. Следовательно, пособия, рассчитанные до 01.01.2018 г., пересчитывать не нужно. По новому размеру «минималки» будут определяться выплаты по случаям, наступившим после 1 января.

Законодательство четко устанавливает случаи, при которых в расчете можно использовать МРОТ. В первую очередь, «минималка» применяется при определении заработка. Сотрудник любой организации, учреждения, предприятия должен получать сумму, гарантированную федеральным законодательством. МРОТ используется при расчете выплат, связанных с социальным страхованием работников. Применение «минималки» в других целях запрещено.

Не допускается рассчитывать денежные взыскания по гражданско-правовым сделкам, рассматриваемым в суде, размеры компенсаций за ущерб, административные штрафы, санкции за нарушение налоговых и других предписаний на основании МРОТ. Все указанные выплаты должны быть установлены в фиксированной сумме, выраженной в рублях.

Работодателям не следует забывать об ответственности, установленной в действующем законодательстве, за нарушение норм трудового права. Обязанностью нанимателя является своевременная выплата вознаграждения сотрудникам в полном размере.