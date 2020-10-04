Свежие новости про ежемесячные выплаты из материнского капитала в 2019 году наличными

Свежие новости про материнский капитал 2019 года

В 2019 г. материнский капитал за 2-го ребенка остается значимой помощью для многих родителей. Он дает возможность решить финансовые проблемы, связанные, например, с обучением или лечением детей. Так, в 2019 году для того, чтобы семьи быстрее получили пособие, срок рассмотрения заявления был сокращен с 30 до 15 дней.

Эта корректировка стала возможна после принятия Федерального закона от 30.10.2018 № 390-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Актуальный срок рассмотрения заявления содержится в ч. 3, ст. 5 этого закона.

Государство старается прислушиваться к мнению родителей и совершенствовать программу в соответствии с потребностями семей

Большое внимание уделяется борьбе с незаконным использованием материнского капитала в 2019 году

Сколько семей воспользуется этой программой, говорить пока рано, но эти деньги в любом случае пойдут на создание комфортных условий для жизни детей, т. к. иных направлений использования пособия нет. Сертификат можно потратить на:

покупку квартиры;

на обучение детей, включая посещение детского сада;

увеличение пенсии мамы;

компенсацию затрат, связанных с покупкой товаров или услуг для детей-инвалидов;

ежемесячные выплаты из материнского капитала в 2019 году на второго ребенка, рожденного после 1 января 2018 года.

Распорядиться МСК можно лишь спустя 3 года после рождения 2-го ребенка. Однако из этого правила есть исключения, позволяющие использовать пособие с момента появления второго малыша на свет:

Расширение жилплощади за счет кредитных средств. Здесь МСК можно потратить на:- оплату первого взноса при оформлении займа;- уменьшение суммы основного долга;- оплату процентов по кредиту. Компенсация затрат на дошкольное образование и на услуги по уходу за детьми. Ежемесячное пособие на второго ребенка. Полагается детям, рожденным с 1 января 2018 года. Обязательное требование – ежемесячный среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных граждан. Каждый субъект РФ устанавливает свой прожиточный минимум. Покупка товаров и услуг для детей-инвалидов. Снять деньги с материнского капитала в 2019 году можно на компенсацию уже совершенных затрат. Перечень товаров, попадающих под компенсацию, содержится в распоряжении Правительства № 831-р от 30 апреля 2016 года.

В 2019 году государственную помощь можно будет потратить на постройку дома на садовом участке. Ограничение только одно: конечное строение должно быть жилым, а не хозяйственным или дачным. Это новшество связано с ФЗ № 217 от 29.07.2017, который узаконивает регистрацию лиц в домах, построенных на садовых участках.

То, что крупных изменений в материнском капитале в 2019 году нет, связано с нововведениями, принятыми годом ранее:

возможность оформить ежемесячное пособие, которое будет перечисляться до тех пор, пока второму ребенку не исполнится 1.5 года;

возможность оплатить детский сад;

продление программы до 2021 года включительно.

Также стартовала программа субсидирования ипотеки для семей, в которых, начиная с 1 января 2018 года, появился второй и (или) последующий ребенок. Теперь семьи смогут оформить кредит по льготной ставке — 6% годовых. Программа напрямую не связана с МСК, однако ее участниками являются получатели сертификата. Таким образом, в 2019 году материнский капитал на второго ребенка и последующих детей можно потратить на покупку жилья, взятого в ипотеку под выгодный процент.

Многие родители выступают за расширение списка, на что можно использовать пособие. Например, высказывается мнение включить в список оплату автомобиля или бытовой техники. Но государство не готово пойти на встречу таким пожеланиям, выдвигая следующие аргументы в защиту своей позиции:

В каждых субъектах страны есть свои программы помощи семьям, например, региональный материнский капитал. Местные власти самостоятельно определяют перечень направлений для использования пособия. Как правило, он шире списка, действующего на федеральном уровне, и в некоторых регионах предусматривает покупку автомобиля.

Растёт число мошеннических схем по обналичиванию пособия. Предложения снять деньги с материнского капитала в 2019 г. на рынке уже зафиксированы от многих компаний. Желающие нарушить закон вступают с такими организациями в преступный сговор и за определённое вознаграждение посреднику получают «живые» деньги.

Все действия, направленные на получение пособия в обход установленным правилам, караются законом. Наказание будет зависеть от того, насколько сильный ущерб был причинен государству.

Изменения и свежие новости

Программа успешно работает с 2007 года согласно ФЗ № 256 от 29.12.2006. Раз в несколько лет ее продлевают на следующий период. Федеральный закон № 432 от 28.12.2017 увеличил срок действия МСК до 2021 включительно. При этом Правительство отметило, что программа приносит действенную помощь семьям с детьми и положительно влияет на российскую демографическую динамику.

Программа постоянно меняется и совершенствуется. В 2018 году:

появилось новое направление расходования средств — выплаты нуждающимся семьям;

были усовершенствованы 2 старых — образование детей и ипотека.

Малообеспеченные семьи, в которых с 2018 года появился второй ребенок, могут оформить ежемесячные выплаты из средств маткапитала. Эта помощь адресная; вопрос по каждому заявителю решается индивидуально, исходя из доходов семьи за последний год. Она предназначена в первую очередь для родителей, которые в силу тяжелой финансовой ситуации тянули с появлением второго малыша.

ФЗ № 432 позволил использовать государственные деньги на образование ребенка, не дожидаясь его трехлетия. Появилась реальная возможность семейным капиталом оплатить частные ясли или детский садик, обучающие программы для дошкольников, курсы и др.

Постановление № 631 от 31.05.2018 усовершенствовало жилищное направление. Раньше родители могли тратить материнский капитал на погашение основного долга и процентов по кредиту, взятому на рефинансирование ипотеки, но только если это произошло после появления права на МСК. Теперь дата возникновения обязательств роли не играет.

В 2019 году в планах законодателей реализация следующих изменений:

появится точный список организаций, которые вправе выдавать ипотечные кредиты под МСК;

ужесточится контроль над объектами недвижимости, которые приобретаются за счет средств материнского капитала;

заявку на оформление сертификата будут рассматривать не 30, а 15 дней;

дом можно будет строить на садовом (дачном) участке.

В октябре 2018 Правительство внесло в Госдуму законопроект (распоряжение) № 2222-р. Он предполагает составление точного и исчерпывающего списка организаций, которые могут выдавать ипотечные кредиты с использованием семейного капитала. В перечень предлагают включить АИЖК и сельскохозяйственные кооперативы.

Инициаторы проекта обосновывают его тем, что ЦБ РФ контролирует 9 из 10 игроков ипотечного рынка. А десятый может злоупотребить доверием родителей, а пресечь это и оперативно возместить ущерб сложно. За период 2015–2018 уже 453 семьи стали жертвами таких мошеннических схем.

Также планируется ввести жесткий контроль над объектами недвижимости, которые приобретаются за счет материнского капитала. Авторы законопроекта (№ 2222-р) предлагают ПФР делать дополнительные запросы в органы местного самоуправления и Росреестр. Если в отношении квартиры или дома муниципалитет вынес решение о непригодности для жизни, это станет основанием для отказа в переводе средств продавцу.

Сокращение времени рассмотрения заявки на сертификат с месяца до 15 дней вносит ФЗ № 390 от 30.10.2018 (вступает в силу с 11 ноября 2018 года). До 5 суток (с 14) уменьшено время обработки запросов от ПФР в МВД, Отделах опеки и попечительства и др. ведомствах и организациях. Процедура рассмотрения заявления может быть приостановлена, но не более чем на 2 недели. Эти изменения позволят семье быстрее направить деньги на ипотеку или получить выплаты наличными.

С 01.01.2019 начинает работать уже принятый ФЗ № 217 от 29.07.2017. Закон разрешает строить капитальные жилые дома на своем садовом участке, но с ограничениями. Земля должны располагаться в пределах зоны, для которой установлены градостроительные регламенты и предельные характеристики разрешенного строительства (уточнение их границ, расположения, разработка регламентов находится в ведении региональных властей).

С 2019 за материнский капитал можно купить или построить дом на даче, в нем же и прописаться.

Часто задаваемые вопросы про материнский капитал в 2019 году

Надо ли тратить пособие сразу после получения?

Материнский капитал, оформленный в прошлых годах, не индексируется. Например, в 2011 году по сертификату можно было получить 365 698 руб. Если деньги не были потрачены, то к 2019 году сумма не вырастет до 453 026 руб. Чтобы избежать обесценивания средств, лучше их потратить.

Можно ли деньги снять с материнского капитала в 2019 г.?

Нет, все попытки обналичить материнский капитал противозаконны и ведут к административной или уголовной ответственности.

Когда нужно получать сертификат?

В любое удобное время, пока действует программа. С получением сертификата можно не торопиться, если не решили, на что потратить пособие. Однако если семья хочет взять ипотеку на улучшение жилищных условий, то после рождения/усыновления 2 или 3 ребенка материнский капитал в 2019 году можно потратить сразу.

Как обналичить материнский капитал в 2019 г.?

Получить пособие «на руки» нельзя. Его можно использовать только по направлениям, предусмотренным законом. При этом деньги перечисляются не заявителю лично, а в соответствующие компании, например, в банк для погашения ипотеки. Исключения – оформление ежемесячного пособия или компенсации затрат на покупку товаров для детей-инвалидов, которые обналичиваются из материнского капитала в 2019 году.

Можно ли получить сертификат на получение МСК при рождении двойни?

Да, можно. Пособие выплачивается за второго ребенка, независимо от того, сколько родов было у мамы: одни иди двое. Однако сертификат выдается только один раз, и, если в будущем у семьи снова родится двойня, претендовать на материнский капитал она уже не сможет.

Можно ли получить в 2019 г. материнский капитал за 3-го ребенка?

Пособие выдается за второго и последующих детей, т. е. если вы семье три ребенка, то она может претендовать на материнский капитал, но только один раз.

Кому отказывают в получении МСК?

Для оформления сертификата нужно обращаться в Пенсионный фонд России. По данным Министерства Труда, за весь период действия программы только 2% обратившихся получили отказ. Основные причины отказа: в семье только один ребенок или в предоставленных документах содержится неверная информация. Заявитель может предоставить корректные данные или обжаловать решение ПФР в суде.

Когда отказывают в получении МСК?

ПФР отказывает в выдаче сертификата, если гражданка РФ живет за границей и рожает ребенка от иностранца. По законодательству большинства государств, ребенок автоматически получает гражданство той страны, в которой родился. Главное условие получения пособия – наличие у родителей и детей гражданства РФ. В данном случае это условие не будет выполнено, поэтому ПФР откажет в выдаче сертификата. Последующий переезд в Россию и получение гражданства не даст право на оформление пособия.

Если родители-граждане РФ постоянно проживают за границей, то они имеют право на получение материнского капитала только в том случае, если оформят российское гражданство своим детям. Для этого можно обратиться в посольство или консульский центр. Либо отправить письменный запрос в центральное отделение ПФР.

На получение сертификата не может претендовать мать, которую лишили родительских прав по отношению к рожденному ранее ребенку или детям. Органы опеки и ПФР могут снять таких граждан с программы материнского капитала.

Также женщина не сможет оформить пособие, если ее лишили родительских прав в отношении рожденного малыша. В этом случае право на материнский капитал переходит непосредственно к ребенку.

Если родители умерли, то право на оформление сертификата переходит к ребенку, который был рожден или усыновлен вторым. Он должен воспользоваться этой возможностью до достижения 25-летнего возраста.

☯ Интересные факты о маткапитале

Примерный срок начала выдачи сертификатов материнского капитала нового образца: март-апрель 2020 года. Другие существенные замечания по программе:

Граждане имеют право с помощью привлечения средств материнского капитала дать образование своему ребёнку, обеспечить родителю прибавку к пенсии, приобрести жилплощадь или улучшить жилищные условия. Есть возможность вложиться в долевое строительство, погасить ипотечный заем, сделать ремонт или реконструкцию жилого здания. Оплата проживания студента в общежитии также попадает под условия программы, равно как и оплата детского сада, курсов реабилитации инвалидов и их занятий с узкоспециализированными врачами.

Подобная социальная поддержка положена всем гражданам, попадающим под условия программы. Претендовать на средства материнского капитала могут в том числе и жители Крыма. Для получения дотации жительницам региона достаточно предоставить 2 или более свидетельств о рождении, а также паспорт России или иной документ подтверждающий гражданство.

Маткапиталом может воспользоваться и родитель, который после получения сертификата покинул страну. Исключение: эти деньги не получится потратить на приобретение жилой недвижимость за рубежом.

Дотация предоставляется и в случае смерти ребёнка. Для получения соцподдержки нужно будет предоставить свидетельство о рождении. Если смерть наступила в роддоме и потому погибший не был зарегистрирован, то вместо свидетельства о рождении предъявляется справка из родительного отделения.

Материнский капитал – просто удобное название, не отражающее истинной сути данной формы социальной поддержки. На самом деле на выплаты имеют право претендовать и мужчины. Отец может получить дотацию в случае лишения супруги родительских прав, а также при её кончине. Подобными возможностями наделены и опекуны.

Совсем недавно было сделано предложение разрешить использовать средства материнского капитала в качестве оплаты ЭКО. Официальные структуры пока никак не отреагировали на данную инициативу.

Маткапитал – одна из форм поддержки семей, решившихся на пополнение. Все женщины, родившие первого, второго или третьего ребёнка в 2021 году, смогут претендовать на одну из частей данного пособия.

При появлении на свет сразу двух детей родители получат сертификат на сумму свыше 600 тысяч. При рождении тройни государство дополнительно внесёт за ипотеку 450 тысяч.

Дополнительные формы материальной поддержки семей присутствуют и в регионах. Об индексации «региональных маткапиталов» в 2021 году пока официальных заявлений не было сделано.

Материнский капитал в 2021 году

Федеральная программа материнского капитала продолжит свою работу в 2021 году, на данный момент ее действие запланировано до 31.12.2026 включительно. По предварительным данным, в 2021 году сумму сертификата проиндексируют на 4%, но окончательный процент повышения станет известен в конце 2020 года.

Прогнозируемая сумма материнского капитала в 2021 году составит:

на второго ребенка — в зависимости от даты рождения:

С 2021 года в силу вступят изменения, которые сократят сроки выдачи сертификата и распоряжения его средствами. Кроме этого, продолжат действовать поправки, расширившие программу в 2020 году.

На данный момент нет информации о том, изменятся ли условия получения сертификата, как это было в 2020 году, или нет. Если они останутся прежними, то право на него будет возникать после появления первого и (или) второго ребенка.

Перечень направлений использования средств, вероятно, также не изменится, но в него могут быть добавлены новые цели, на которые разрешат тратить маткапитал. Об инициативах, предлагающих эти новые цели, читайте в разделе «Последние новости».

Какие выплаты возможны из материнского капитала

История материнского капитала с момента его появления знает два варианта денежных выплат из него на руки обладателям сертификатов:

единовременные;

ежемесячные.

Первая единовременная выплата из материнского капитала была сделана в 2015 году. Она полагалась всем обладателям сертификата на материнский капитал и составляла 20 тысяч рублей. Никаких дополнительных условий её получения не выдвигалось. От родителей, получивших сертификат, требовалось только подать заявление с приложением минимального набора документов и указать реквизиты для перечисления денег. Потратить выплату семьи были вправе как угодно.

На аналогичных условиях государство решило сделать разовую выплату из материнского капитала и в 2016 году, увеличив её сумму до 25 тыс. рублей.

А вот с 2017 года разовых выплат уже не было и по состоянию на 2019 год не предвидится.

В 2019 году получить разовую выплату из материнского капитала нельзя — можно ежемесячную, но не всем

По замыслу чиновников и депутатов, выплаты 2015–2016 году были способом поддержать семьи с детьми в сложной экономической ситуации. А к 2017 году та, по оценке политиков, нормализовалась.

В 2016 году депутаты от Либерально-демократической партии России внесли в Госдуму законопроект, где предлагалось увеличить выплату из материнского капитала до 50 тысяч рублей и сделать её ежегодной. Но набор целей, на которые разрешалось потратить эти деньги, депутаты предполагали ограничить. В этот набор включались, в частности, такие варианты использования средств:

лечение детей, в том числе санаторно-курортное;

ремонт принадлежащего семье жилья;

покупка автомобиля;

погашение кредитов и микрозаймов, взятых на потребности семьи;

погашение долгов за жилищно-коммунальные услуги.

Условием начисления выплат в дальнейшем ставилось подтверждение, что семья потратила на предусмотренные законом цели предыдущую выплату.

Но этот законопроект так и остался на бумаге и не выносился в парламент даже на первое чтение, а затем отправился в архив.

В 2017 году глава государства Владимир Путин предложил вместо разовых выплат из материнского капитала делать ежемесячные. Такая выплата появилась в 2018 году. В 2019 году эта ежемесячная выплата из материнского капитала остаётся единственным законным вариантом получить часть средств этой государственной субсидии на руки.

Основные вопросы материнского капитала, в частности, направления и условия его использования, регламентирует Федеральный закон от 29.12.2006 (в ред. от 30.10.2018) № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В народе его также называют «Закон о материнском капитале».

Как оформить выплаты: порядок действий

Как видно из предыдущего пункта, чем раньше родители обратятся за обналичиванием средств, тем больше их получат. Еще лучше подавать заявление на матпомощь вместе с заявлением на получение сертификата.

Перечень документов на путинское пособие

Собрать надо по списку:

Заявление на ежемесячное пособие. Документ о факте рождения малыша. Паспорт. На вывод средств должен заявляться тот же родитель (опекун), что и на получение сертификата. СНИЛС заявителя. Справку о всех людях, зарегистрированных на жилплощади. Справки, подтверждающие полный доход семьи. Согласие органов опеки на вывод денег (для опекунов). Документальное подтверждение установления опеки (для опекунов). Реквизиты счета в кредитной организации, имеющей лицензию ЦБ.

Подтверждение дохода

Для расчёта берутся все вознаграждения в денежной форме, полученные всеми членами семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих дню подачи заявления:

перечисления, произведенные работодателем: зарплата, премия, компенсации, доплаты, больничные;

выплаты и доплаты структур всех госуровней: пенсии, ученические денежные пособия, доплаты;

полученные наследниками пенсионные накопления;

доход, полученный от госорганизаций или общественных объединений за выполнение какой-либо обязанности;

все денежные поступления военнослужащим, таможенникам, сотрудникам МВД и других правоохранительных органов.

ВНИМАНИЕ! При подсчете, сколько в среднем выходит достаток на 1 члена семьи, все денежные средства берутся до вычета НДФЛ.

Не берутся в расчет:

разовая финансовая помощь, оказанная государством и регионом в связи с ЧП, стихийным бедствием, терроризмом;

в семейный состав не включают: сидящих в тюрьме, находящихся под следствием, лишенных родительских прав, проходящих принудительное лечение.

При расчете следует сложить все доходы за предыдущие 12 месяцев, разделить на 12 месяцев и еще раз разделить на число членов семьи с учетом новорожденного.

Результат сравнить с 1,5-кратным территориальным прожиточным минимумом. Если меньше — выплата положена, если больше — в выплате откажут.

Куда подавать документы на путинские пособия?

Все подготовленные справки и документы надо лично доставить в местный филиал ПФР или в любой многофункциональный центр.

В ситуации, когда семья пополнилась сразу двумя и более малышами, на президентские выплаты из МК несут документы в ПФР только на второго ребенка. Матпомощью на первенца в таком случае занимается соцзащита.

Сколько платят путинские пособия?

На основании п.1 ст.8 закона No 256-ФЗ заявление о распоряжении средствами МК рассматривается месяц и 10 дней дается на перечисление денежных средств на счет заявителя при принятии одобряющего решения.

СПРАВКА! Министр труда и соцзащиты Максим Топилин рассматривает вопрос сокращения периода оформления средств маткапитала до 15 дней и перечисления денег в пятидневный срок.

Сколько будут выплачивать и как рассчитывать?

Единой суммы пособия закон не устанавливает. Тут все будет зависеть от того, в каком регионе проживает семья. Размер устанавливается на уровне прожиточного минимума для ребенка во втором квартале в прошлом году в конкретно взятом субъекте. То есть, для 2020 года будут браться значения ПМ на детей во 2-м квартале 2019 года.

Например, в Москве ежемесячная выплата в 2020 году за ребенка составит 15 225 рублей, а в Ульяновске – 10 482 рубля. В среднем по России размер пособия составит 11 004 рубля.

В отдельно взятых регионах выплаты будут одинаковыми для всех семей, имеющих право на такую поддержку. Идентичными будут для них и требования относительно максимально допустимого размера доходов.

Расчет среднедушевого дохода

Право на новую форму использования материнского капитала имеют семьи, размер среднедушевого дохода в которых за последние 12 месяцев не превышает 2 прожиточных минимума для трудоспособного населения в соответствующем регионе. Причем здесь уже нужно учитывать ПМ в том же периоде, за который суммируются доходы, и не на ребенка, а на трудоспособного взрослого.

Какие доходы учитываются?

При расчете душевого дохода в семьях нужно учитывать все выплаты до момента вычета налогов. То есть, если человек получает 20 000 рублей, а на руки ему выдают 17 400 рублей, то учитывать в калькуляции доходов будут именно 20 000 рублей.

Закон устанавливает перечень разновидностей доходов, которые необходимо учитывать при расчетах. Сюда входят:

заработная плата (не только оклад, но и премии, компенсационные и иные стимулирующие выплаты); пенсии, стипендии, пособия и различные социальные выплаты; предпринимательские доходы; компенсации от государства; довольствие военнослужащим в материальной форме; страховые выплаты в пользу правопреемников.

Причем если часть доходов была получена в валюте, то перед суммированием проводится пересчет сумм на дату получения доходов по курсу ЦБ РФ.

При расчете среднедушевого дохода нужно правильно учесть тех, за кого будут суммироваться доходы. Сюда включаются родители или опекуны ребенка, супруги, не являющиеся кровными родственниками родившемуся ребенку (мачеха, отчим). Несовершеннолетних детей тоже нужно учитывать, но уже в качестве членов семьи, на которых тоже придется делить конечную сумму дохода.

Порядок расчета

Сам расчет среднедушевого дохода может вызвать затруднения у обычного гражданина. Для самостоятельного расчета необходимо:

узнать размер прожиточного минимума в своем регионе на период обращения; умножить это значение на 2 – это будет предельная величина дохода на одного человека в месяц; сложить все доходы за последние 12 месяцев с учетом НДФЛ или других начисляемых налогов; разделить полученную величину на 12 – получится значение среднемесячного дохода на всю семью; разделить получившееся число на количество членов семьи – это будет уже среднедушевой доход за месяц.

Полученное значение нужно сравнить с 2 прожиточными минимумами. Если оно не больше, то выплата при выполнении всех остальных требований семье будет оформлена.

Как получить ежемесячные выплаты из МК в 2019 году?

В 2018 году увеличилось количество направлений использования материнского капитала. Семьи смогли получить часть материнского капитала посредством ежемесячных выплат. Данные выплаты рассчитаны не на всех. Субсидия представляет собой помощь для необеспеченных семей с двумя детьми, появление второго ребенка пришлось после 31.12.2017 г.

У данного направления есть срок действия. Ежемесячное пособие выплачивается только 1,5 года со дня рождения второго ребенка. Соответственно и заявление на это пособие разрешается подавать в течение этого срока. Подать заявку можно через Пенсионный фонд или МФЦ.

Выдача ежемесячного пособия происходит в два периода. Первый период выплат – 1 год, по истечению которого семья может продлить пособие еще на полгода, подав новое заявление со всеми документами, чтобы подтвердить, что уровень жизни остался прежним.

Размер выплат

У каждого субъекта РФ свой размер выплат.Пособие не превышает денежного минимума, рассчитанного на ребенка,с апреля по июнь предыдущего года в регионе, где живет заявитель. При подаче документов во второй раз для продления срока материальной помощи сумма выплат может измениться, т.к. она будет основываться на размере ПМ с четвертого по шестой месяц предыдущего года.

Кто может получить?

Как отмечалось ранее, на ежемесячную выплату могут рассчитывать не все. Для этого нужно соответствовать некоторым критериям:

Рождение или усыновление 2-го ребенка с 01.01.2018. Второй ребенок и мать- граждане РФ. Низкий доход. Не выше 1,5 нормы минимальной корзины потребления работающего человека на одного члена семьи.

Доход, необходимый для получения ежемесячной выплаты

Чтобы выяснить, подходит ли семья под критерий низкого дохода, необходимо посчитать весь заработок за 12 месяцев, разбить его 12 равных частей, получим средний доход в месяц, и поделить его на количество человек в семье. Под совокупным доходом понимается сумма всех зарплат и премий, компенсаций, пособий, пенсий. Сюда не входят единоразовые выплаты, связанные с помощью при ЧП.

Прожиточный минимум определяется каждым регионом, на сайте ПФР можно ознакомиться с данными показателями в зависимости от интересующего вас субъекта РФ.

Рассмотрим наглядный пример, как определить уровень дохода, и есть ли шансы получить помощь от государства.

Обычная семья из 4 человек: отец, мать, 2 детей 2015 и 2019 года рождения, проживает в г. Архангельск. За последний год совокупный доход семьи составляет 930 тыс. рублей: мать заработала 420 тыс. руб., отец – 510 тыс. руб. Никаких премий, компенсаций, пособий семья не получала.

Чтобы посчитать доход на 1 человека, необходимо 930 тыс. руб. разделить на 12, а после еще на 4 (всех членов семьи). Получаем 19 375 руб. на человека.

В г. Архангельск прожиточный минимум в 2018 году во втором квартале составлял 13 009 руб., соответственно 1,5-кратный размер ПМ составит 19 514 руб. Таким образом, мы видим, что доход семьи из Архангельска на 1 человека меньше 1,5 размера ПМ.

Значит, семья имеет все привилегии для получения выплат. Сумма пособия будет равна ПМ ребенка в г. Архангельск, т.е. 11 866 руб. в месяц.

Как оформить ежемесячную выплату из МК?

Подать заявку на ежемесячную выплату из материнского капитала могут только те, кто уже оформил сертификат.

Если у вас нет сертификата, но вы обладаете этим правом, вы можете обратиться в Многофункциональный центр или Пенсионный фонд с двумя заявлениями одновременно: на сам сертификат и на пособие.

Важно! В 2019 году сроки рассмотрения заявок на сертификат сократились с одного месяца до 15 дней.

Документы для предоставления в ПФР: