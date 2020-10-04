Компенсационные выплаты в 2020 году

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Виды социальных пособий и выплат в России

Государственная система соцобеспечения в РФ такова:

Исходя из действующего законодательства, можно подразделить соцвыплаты и пособия на несколько видов.

Классификаций несколько, поэтому и видов много.

1 Классификация – по характерным признакам и целевому назначению

Выделяют пособия:

Компенсирующие средний заработок полностью или частично. Предоставляемые в виде дополнительной матпомощи.

2 Подразделение – по продолжительности выделения средств

Пособия могут быть:

Единовременными, то есть получить их можно 1 раз. Ежемесячными. Их получение регулярно. Ежегодными. Например, могут рассчитывать на такую помощь доноры.

3 Группа – по категории получателей

Денежные пособия выплачиваются:

Гражданам, которые имеют основную работу. Например, пособие по погребению. Лицам, имеющим статус официально безработных. Россиянам, имеющим детей. Например, помощь матерям-одиночкам или многодетным семьям.

4 Классификация – по типу финансирования

Выплаты могут осуществляться из федерального или регионального бюджета. Отсюда вытекают два вида:

Федеральные. Региональные.

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Как посчитать доход, чтобы получить выплаты

Чтобы посчитать средний доход на каждого члена семьи, нужно сложить все доходы и поделить на количество человек.

Посчитать среднедушевой доход семьи. При подсчете необходимо учитывать все доходы семьи до уплаты налогов за последние 12 месяцев. Это могут быть декретные, зарплата, пособие, пенсия, доход от сдачи квартиры в аренду, процент по вкладам в банках, стипендия или прибыль от бизнеса.

Не учитываются денежные компенсации в связи со стихийным бедствием, чрезвычайной ситуацией и компенсации пострадавшим в теракте.

Например, моя зарплата 39 500 Р. Официально я работаю в компании с 17 мая 2018 года. Еще у меня есть ИП, и за 2017 год я заработал 100 000 Р. Также я получил квартальную премию от работодателя — 8000 Р.

Жена за 2017 год заработала 28 000 Р. С февраля 2018 года она устроилась на новую работу и заработала 24 000 Р за 4 месяца. Когда жена ушла в декрет, она получила пособие по беременности и родам — 51 380 Р, пособие за дополнительные дни декрета по больничному листу — 5872 Р, единовременное пособие при рождении ребенка — 16 759 Р и единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки — 628 Р.

Все эти доходы необходимо сложить и разделить на 12 месяцев: 404 139 Р / 12 = 33 678 Р. Это средний доход моей семьи за 12 месяцев.

Затем эту сумму нужно разделить на количество членов семьи. В моем случае: я, жена и дочка. Получилось: 33 678 Р / 3 = 11 226 Р. Это и есть среднедушевой доход за 12 месяцев.

Сравнить с прожиточным минимумом. Чтобы сравнить доход с прожиточным минимумом, используйте наш калькулятор путинских выплат. В нем уже учтены изменения с 2020 года.

Величина прожиточного минимума в регионах разная. Поэтому размер выплат зависит от региона по месту жительства, временной регистрации или фактического проживания. Например, женщина приехала из Москвы в Краснодар. В этом случае выплаты ей начислят но нормативам Краснодарского края, а не Москвы.

В 2018 и 2019 годах право на выплаты было у семей, где средний доход на каждого не превышал 1,5 прожиточного минимума по региону проживания. С 2020 года можно иметь доход не более двух прожиточных минимумов на человека в месяц: право на пособие при этом все равно будет.

Среднедушевой доход моей семьи при обращении за пособием — 11 226 Р. Это меньше, чем 1,5 прожиточного минимума в регионе за второй квартал 2017 года. То есть моя семья подходила для получения выплат.

Путинское пособие составляет один региональный прожиточный минимум на ребенка в месяц. В моем случае — 9845 Р. Эту сумму ежемесячно будут перечислять из федерального бюджета на карту моей супруги в течение 18 месяцев. Если пособие назначат в 2020 году, период выплат увеличится до трех лет. Сумма тоже изменится, потому что в 2020 году при начислении пособия будут ориентироваться на детский прожиточный минимум за второй квартал 2019 года.

Чтобы не искать суммы и не рассчитывать лимиты для сравнения, укажите регион и доход в нашем калькуляторе. Он покажет, имеет ли ваша семья право на путинские выплаты и сколько можно получать в месяц.

За полтора года моя семья получила бы 177 210 Р, но в 2019 году мы не прошли по доходу, поэтому выплаты получали только год. Всего нам заплатили 9845 Р × 12 = 118 140 Р.

Порядок получения ЕДВ

Выплату назначают на срок, в течение которого будет действовать право на неё, то есть пока есть пока актуальна инвалидность. Отсчёт ЕДВ начинается в день подачи заявления и документов. Средства направляются на лицевой счёт, созданный в ПФР, причём он может быть на представителя льготника, если тот не достиг 18 лет или недееспособен.

Важно! В случае смерти получателя не снятая со счёта сумма ЕДВ унаследуется

Какие документы понадобятся?

Для оформления ЕДВ вам понадобятся:

заявление (не требуется при обращении онлайн);

документ, удостоверяющий личность и гражданство/отсутствие гражданства;

документ, подтверждающий место жительства в РФ;

документ, подтверждающий льготу:

документ о признании ветераном или членом семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий;

документ о признании бывшим несовершеннолетним узником концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

документ о признании гражданина инвалидом;

документ о признании подвергшимся воздействию радиации;

документ, подтверждающий статус Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации, полного кавалера ордена Трудовой славы.

К заявлению члена семьи умершего (погибшего) Героя или полного кавалера ордена Славы прилагаются:

свидетельство о смерти;

документы, удостоверяющие родственные отношения с умершим (погибшим);

документы, подтверждающие факт обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме — для детей умершего (погибшего) в возрасте до 23 лет;

документ, подтверждающий факт установления инвалидности с детства — для детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет.

В целях подтверждения правового статуса, места пребывания (места фактического проживания), гражданского состояния членов семьи погибшего (умершего) ветерана или гражданина, подвергшегося воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний и техногенных катастроф, территориальными органами ПФР к рассмотрению принимаются:

документы, подтверждающие изменение фамилии, имени, отчества (свидетельство о браке, свидетельство о перемене имени, свидетельство о расторжении брака, копия записи акта гражданского состояния, справки компетентных органов (должностных лиц) иностранных государств);

документы, подтверждающие брачные отношения (свидетельство о браке, справки компетентных органов (должностных лиц) иностранных государств);

документы, подтверждающие факт и дату смерти (гибели) гражданина, признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление его умершим (свидетельство о смерти, решение суда, справка установленной формы о гибели военнослужащего);

документы, подтверждающие полномочия представителя (решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве);

документы, подтверждающие место пребывания (фактического проживания) на территории Российской Федерации (свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Российской Федерации, выданное территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, личное заявление гражданина о месте фактического проживания на территории Российской Федерации).

Подать заявление на выплату может не только сам льготник, но и его представитель. В этом случае дополнительно понадобятся:

документ, удостоверяющий личность представителя;

документ, подтверждающий полномочия представителя.

Куда подать документы?

Подать заявление и документы на получение ежемесячной денежной выплаты нужно в Пенсионный фонд Российской Федерации. Сделать это можно:

онлайн, в личном кабинете на сайте ПФР*;

онлайн, на федеральном портале госуслуг;

лично или почтовым отправлением в территориальное управление ПФР. Зоны обслуживания управлений, адреса и номера телефонов, по которым можно уточнить, правильно ли вы определили, куда обращаться, указаны на сайте ПФР;

лично, в любом центре «Мои документы». Подать заявление в московский центр госуслуг «Мои документы» могут лица, имеющие место жительства, место пребывания в городе Москве.

Решение о назначении (или отказе в назначении) вам ЕДВ должно быть принято в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и пакета документов.

Пример выплат

При рождении третьего ребенка семья получает статус многодетной, но никаких особых федеральных доплат не получает (кроме стандартных, положенных за рождение ребенка). Но в некоторых районах имеются региональные выплаты:

В Волгоградской области семья получит 70 тысяч рублей. В Саратове и Башкирии — по 100 тысяч. В Краснодарском и Пермском краях — 110 и 130 тысяч соответственно.

Социальные пособия — это деньги, которые государство выплачивает некоторым категориям граждан. Речь идет о нетрудоспособных или малообеспеченных лицах. Выплаты могут быть федеральными, на них могут претендовать все граждане РФ, и региональными — последние получат только жители определенных регионов в зависимости от местного закона.

Что это такое

Выплаты социального характера гражданам России положены для поддержания материального положения конкретного лица и/или его членов семьи. Выплаты проводятся безвозмездно в таких случаях, как:

Социальное пособие по безработице выплачивается россиянам в том случае, когда происходит потеря работы. Причем, оно положено работникам для компенсации увольнения по сокращению штатов, в связи с нетрудоспособностью лица или беременностью.

Второй вариант социальных пособий в России проводится в том случае, когда возникает рост расходов в семье. Этот случай может быть связан с рождением ребенка, с воспитанием несовершеннолетнего или до тех пор, пока он учится, а также на погребение.

Как видно из перечисленного списка, социальные выплаты и компенсации положены не всем гражданам, а только тем, которые нуждаются в дополнительном соц. обеспечении. Определение круга лиц, нуждающихся в компенсационных выплатах, строго регламентируется федеральным законодательством.

Но, далеко не все знают, какие социальные выплаты бывают. Поэтому существует вероятность того, что не каждый, кто может рассчитывать на такие денежные пособия, получает их в действительности

Чтобы не пропустить определенные тонкости, важно также учитывать, что существуют как федеральные, так и региональные социальные выплаты

Расходы, финансируемые из федерального бюджета

В соответствии с законодательством РФ, из федерального бюджета финансируются следующие расходы:

обеспечение деятельности Президента РФ, Центральной избирательной комиссии РФ, Федерального Собрания РФ, Счетной палаты РФ, федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов; национальная оборона и обеспечение безопасности государства, осуществление конверсии оборонных отраслей промышленности; функционирование федеральной судебной системы; осуществление международной деятельности в общефедеральных интересах; фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу; государственная поддержка транспорта: железнодорожного, воздушного и морского; государственная поддержка атомной энергетики; ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий федерального масштаба; исследование и использование космического пространства; содержание учреждений, находящихся в федеральной собственности или в ведении органов государственной власти РФ; финансовая поддержка субъектов РФ; статистический учет; формирование федеральной собственности; обслуживание и погашение государственного долга РФ; компенсация государственным внебюджетным фондам расходов на выплату государственных пенсий и других социальных выплат, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета; пополнение государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней, государственного материального резерва; проведение выборов и референдумов в РФ; федеральная инвестиционная программа; обеспечение реализации решений федеральных органов государственной власти, приведших к увеличению бюджетных расходов или уменьшению бюджетных доходов бюджетов других уровней.

Средства федерального бюджета не используются для финансирования мероприятий регионального и местного назначения.

Спецификой федерального бюджета является финансирование за счет себя общегосударственных расходов на оборону, международную деятельность, научные исследования. Федеральный бюджет финансирует 100 % общегосударственных расходов на оборону и международную деятельность, 93 % – на научные исследования, 76 % – на правоохранительную деятельность, 89 % – на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

Федеральный бюджет – это инструмент межрегионального перераспределения общегосударственных средств.

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

С другой стороны, появилось огромное множество недобросовестных продавцов, которые преследуют лишь цель получения прибыли, идя порой на обман и нарушение действующих законов. При этом наше законодательство часто меняется, порой один закон противоречит другому. В конечном итоге страдает простой обыватель, будь то бухгалтер бюджетного учреждения, который, имея деньги, не может их использовать, или продавец, который вынужден в условиях жесткой конкуренции соглашаться на любые условия, чтобы не потерять клиента. За помощью в решении данной проблемы организации обращаются в органы Федерального казначейства.

Разумеется, что органы Федерального казначейства призваны неукоснительно принимать к исполнению указания действующего законодательства и требовать должного его исполнения от бюджетополучателей

Зачастую многие действия со стороны органов Федерального казначейства вызывают вполне естественное недовольство у организаций, так как, применяя на практике те или иные нормативные акты, необходимо более осторожно подходить к их трактовке и искусственно не сужать и не расширять смысл той или иной нормы. Понять опасение государственных органов можно

На современном сложном этапе становления российской экономики очень важно, чтобы бюджетные средства не пропали, не ушли с лицевых счетов получателей средств федерального бюджета, использовавших эти средства не по целевому назначению. Кроме того, из-за недобросовестности отдельных фирм, преследующих цель вовсе не выполнения той или иной работы для бюджетополучателя, а получения денег, возникает определенная доля риска, которая в принципе присутствует в любом деле

В этом случае можно посоветовать лишь более ответственно подходить к выбору партнеров по договору.

Хотелось бы надеяться, что вновь принимаемые законы и издаваемые на основании законов подзаконные акты будут соответствовать принципам и положениям, заложенным в основных отраслевых нормах.

Нормативно-правовое регулирование отношений по назначению единовременного пособия при рождении ребенка

При рождении ребенка один из родителей (или лицо, его заменяющее) имеет право на единовременное пособие при рождении ребенка. Данное пособие является одним из видов страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и выплачивается застрахованным лицам, работающим по трудовым договорам, по месту их работы организацией-работодателем (страхователем) (ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», п. п. 25, 27 Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 N 1012н (далее — Порядок)).

Для назначения и выплаты единовременного пособия работник представляет организации-работодателю следующие документы:

заявление о назначении пособия;

справку о рождении ребенка, выданную органами ЗАГС;

справку с места работы другого родителя о том, что пособие ему (ей) не назначалось (п. п. 5, 28 Порядка, п. 3 Перечня документов, которые должны быть представлены страхователем для принятия решения территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации о выделении необходимых средств на выплату страхового обеспечения, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 04.12.2009 N 951н).

Базовый размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет 8000 руб. (ст. 12 Федерального закона N 81-ФЗ). Эта сумма индексируется начиная с 2008 г. исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год (абз. 1, 4 ч. 1 ст. 4.2 Федерального закона N 81-ФЗ).

Размеры единовременного пособия при рождении ребенка в 2016 г. составляют соответственно:

до 31.01.2016 (включительно) — 14 497,80 руб. (п. 2 ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 01.12.2014 N 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»);

с 01.02.2016 — 15 512,65 руб. (Постановление Правительства РФ от 28.01.2016 N 42 «Об установлении с 1 февраля 2016 г. размера индексации выплат, пособий и компенсаций», п. 4 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 06.04.2015 N 68-ФЗ «О приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации в части порядка индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим силу Федерального закона «О приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»).

Пособие подлежит выплате в размере, действовавшем на дату наступления страхового случая (а не на дату обращения с заявлением о выплате пособия). На это, в частности, указал ФАС Северо-Западного округа в Постановлении от 22.01.2009 N А13-7308/2007.

В данном случае ребенок родился 31.01.2016, следовательно, пособие выплачивается в размере 14 497,80 руб. (несмотря на то что работник обратился с заявлением о выплате пособия 15.02.2016, когда размер пособия уже составил 15 512,65 руб.).

Выплата указанного пособия застрахованным лицам производится за счет средств ФСС РФ (ч. 1 ст. 4 Федерального закона N 81-ФЗ, ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», пп. «а» п. 29 Порядка).

На сумму выплачиваемого работнику единовременного пособия организация уменьшает сумму страховых взносов, подлежащих перечислению в ФСС РФ. Если начисленных страхователем страховых взносов недостаточно для выплаты пособия в полном объеме, организация обращается за необходимыми средствами в территориальный орган страховщика по месту своей регистрации (ч. 1, 2 ст. 4.6 Федерального закона N 255-ФЗ, ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (далее — Закон N 212-ФЗ)).

Единовременное пособие назначается и выплачивается работнику не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми документами (п. 30 Порядка).

Дополнительно о назначении и выплате единовременного пособия при рождении ребенка см. в Путеводителе по кадровым вопросам.

Что такое ЕДВ и кому она выплачивается

ЕДВ — это компенсационная выплата, который выплачивается гражданам за счет средств федерального бюджета и не зависит от факта установления пенсионного обеспечения.

По состоянию на 2020 год ежемесячная денежная выплата предусмотрена для соцобеспечения следующих групп льготников:

субъекты, имеющие одну из трех групп инвалидности; граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие аварии на ЧАЭС; лица, обладающие статусом ветерана по отдельным категориям; субъекты, имеющие особые заслуги в виде государственных наград и т.д.; бывшие несовершеннолетние узники фашизма; иные группы льготников, прямо указанные в нормативных правовых актах.

Обратите внимание! ЕДВ для пенсионеров по старости может устанавливаться только в случае, если получатели пенсионных выплат могут дополнительно подтвердить наличие специального статуса

Законодательное регулирование

Поскольку единый закон о ЕДВ отсутствует, ежемесячная денежная выплата в 2020 году будет назначаться и перечисляться по нормам следующих правовых актов:

в отношении отдельных групп ветеранов — Федеральный закон № 5-ФЗ; для лиц, имеющих подтвержденный статус одной из групп инвалидности — Федеральный закон № 181-ФЗ; для субъектов, имеющих льготный статус чернобыльцев — Закон РФ № 1244-1; для граждан, получивших определенные государственные награды или отмеченные за специальные заслуги — Федеральный закон № 5-ФЗ и Закон РФ № 4301-1.

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Условия назначения платежей

ЕДВ в 2020 году, как и в предыдущие годы, начисляется при обращении в территориальные отделы ПФР . Назначение указанной соцвыплаты будет осуществляться вне зависимости от установления пенсионных платежей. Чтобы получить право на платежи, необязательно соответствовать условиям, регламентированным для обращения за пенсией.

Для реализации права на оформление льготы нужно учитывать следующие обстоятельства:

в рамках одного профильного закона, который предусматривает возможность льготника получать ЕДВ одновременно по нескольким основаниям, выплата устанавливается по основанию с более высокой суммой ежемесячного платежа;

одновременно по нескольким основаниям, выплата устанавливается по основанию с более высокой суммой ежемесячного платежа; если у льготника есть право на получение льгот сразу по нескольким законам, он обязан самостоятельно сделать выбор при обращении в отдел ПФР ;

; исключение из указанных выше правил содержится только для чернобыльцев, они имеют право одновременно на установление соцвыплаты по двум основаниям.

Например, установление ЕДВ для инвалидов, которые одновременно обладают статусом ветерана боевых действий, осуществляется должностными лицами ПФР путем сравнения итогового размера выплат, которые будет получать гражданин. В этом случае право выбора отсутствует, ЕДВ будет установлена отделом ПФР по более выгодному варианту.

Поддержка лиц с инвалидностью

До 1 октября текущего года действует Временный порядок признания лица инвалидом (Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2020 г. № 467), предполагающий продление на шесть месяцев в беззаявительном порядке установленной ранее группы инвалидности гражданам, срок переосвидетельствования которых наступает в период с 1 марта до 1 октября, а также установление инвалидности впервые без проведения освидетельствования – бюро медико-социальной экспертизы в таком случае устанавливают инвалидность и назначают индивидуальные программы реабилитации на основании документов из медицинских учреждений. По данным Минтруда России, с начала апреля таким упрощенным порядком воспользовались более 255 тыс. граждан: примерно 150 тыс. человек была продлена ранее установленная группа инвалидности, а около 115 тыс. граждан инвалидность была установлена впервые.

Данный опыт, по мнению министерства, демонстрирует широкие возможности проактивного режима оказания госуслуг, который должен применяться и далее

В связи с этим важное значение имеет разработанный Минтрудом России законопроект, предусматривающий среди прочего назначение пенсий по инвалидности в беззаявительном порядке начиная с 1 июля 2021 года. Общественное обсуждение проекта (размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, ID: 01/05/02-20/00099925) продлится до 15 июня

Компенсации при направлении работника в командировку

Командировка

— этопоездка

работника на определенный срок по

распоряжению администрации в другую

местность. Не считается таковой разъездной

характер работы. При командировке

работнику возмещаются следующие расходы:

а) оплата дороги в оба конца — как правило,

по среднему тарифу; б) оплата жилья; в)

суточные

за

период командировки.

Компенсации

в виде проездных и суточных выплачиваются

также при направлении работника на

переподготовку или повышение квалификации

в другой населенный пункт. В связи с

инфляцией командировочные

расходы

за последние три года несколько раз

повышались.

Постановлением

Правительства Российской Федерации от

26.02.92 “О нормах возмещения командировочных

расходов” Минфину РФ поручено по

согласованию с Минтруда РФ вносить в

эти нормы соответствующие изменения.

Руководитель

производства может за счет работодателя

разрешить доплату к ним.

При

направлении работников на монтажные,

наладочные, строительные работы

(возможной продолжительностью до года)

производится не выплата командировочных,

а доплата до 50 % к тарифу, но не выше норм

суточных.

Компенсации

при переезде на новое место работы в

другую местность выплачиваются за счет

нового работодателя и состоят из

следующих сумм: 1) проездные на работника

и переезжающих с ним членов семьи; 2)

расходы по провозу багажа: 500 кг на

работника и 150 кг — на каждого члена его

семьи; 3) подъемные в виде единовременного

пособия в размере месячной заработной

платы по новому месту работы и 1/4 месячной

заработной платы — на каждого переезжающего

с ним члена семьи; 4) суточные за время

в пути; 5) сохранение заработной платы

за время в пути и за 6 дней отпуска для

сбора в дорогу и обустройства.

Компенсации

за использование работником личного

имущества (инструмента, машин и др.) в

интересах работодателя и с его согласия

состоят из сумм, начисленных за амортизацию

инструмента, приборов, личного транспорта

и других технических средств, принадлежащих

работнику. Так, согласно Постановлению

Правительства РФ от 20.06.92 № 414 “ О нормах

компенсаций за использование личного

автомобиля для служебных поездок” эти

нормы повышаются в районах Крайнего

Севера и приравненных к ним местностях

на 10%. Основанием выплаты является

приказ, в котором указывается ее размер.

Производится она раз в месяц. С учетом

заработка указанная ежемесячная

компенсация не должна превышать

установленный размер оплаты труда.

Выплачивается она администрацией за

счет фонда занятости и тем, кто прежде

был занят полный рабочий день и после

перевода его на неполное рабочее время

проработал более двух месяцев. Работающим

пенсионерам компенсация не выплачивается

(кроме пенсионеров-инвалидов). Выдаваться

она должна до тех пор, пока у предприятия

есть на то средства, но не более 6 месяцев.

В

заключение следует отметить, что на

практике зачастую имеет место одновременное

предоставление гарантий и компенсаций.

Например, при направлении работника в

служебную командировку имеют место

нематериальные и материальные гарантии

как сохранение места, должности работника,

среднего заработка, а также компенсационные

выплаты, связанные с командировочными

расходами. В ряде случаев работник,

помимо гарантий и компенсаций,

предоставляемых работникам, получает

еще и компенсационное вознаграждение,

предусмотренное федеральным

законодательством. В качестве примера

здесь можно привести гарантии и

компенсации, предусмотренные для

народных заседателей.

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