Расчеты по заработной плате: обзор нарушений

Бухгалтерский учет заработной платы 2020 | Проводки по зарплате: начисление, удержание, выплата — Контур.Бухгалтерия

Мы не будем подробно рассматривать расчет зарплаты, а разберем проводки, которые формируются в бухгалтерском учете после выполнения расчетов для каждого сотрудника.

Этапы работы по учету зарплаты в организации:

Для учета всех операций, связанных с оплатой труда, используется 70 счет «Расчеты с персоналом по оплате труда». По кредиту этого счета отражаются начисления, по дебету — НДФЛ, другие удержания и выплаты зарплаты.

Проводки по начислению зарплаты, удержаниям, начислению НДФЛ и страховых взносов обычно делаются последним числом месяца, за который начислена зарплата.

Проводки по выплате зарплаты и уплате НДФЛ и взносов — в день фактического перевода (выдачи) денежных средств.

Начисление заработной платы



Расходы на заработную плату списываются на себестоимость продукции или товаров, поэтому с 70 счетом корреспондируют следующие счета:

для производственного предприятия — 20 счет «Основное производство» или 23 счет «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные (управленческие) расходы», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»;

для торгового предприятия — 44 счет «Расходы на продажу».

Проводка выглядит следующим образом:

Д20 (44,26,…) К70



Эта проводка делается на общую сумму начисленной зарплаты за месяц, либо по каждому сотруднику, если учет на 70 счете организован с аналитикой по сотрудникам.

Проводка по начислению аванса аналогичная. Её дата зависит от способа расчетов, установленного в организации:

1. Если аванс выплачивается в фиксированной сумме от месячного оклада работника, то проводка по начислению аванса не нужна. Сделайте только проводку по начислению зарплаты за месяц в последний день этого месяца;

2. Если аванс зависит от времени, которое работник фактически отработал в первой половине месяца, то, как правило, дополнительно делают резервные удержания НДФЛ, алиментов и других выплат. Проводку по начислению аванса создайте по окончании первой половины месяца, за который он начислен. На ту же дату сформируйте проводку по удержаниям.

Удержания из заработной платы



Удержания из зарплаты уменьшают сумму начислений и проходят по дебету 70 счета. Как правило, одно удержание есть у всех сотрудников — это НДФЛ. Здесь 70 счет корреспондирует с 68 счетом «Расчеты по налогам и сборам», проводка:

Д70 К68



В проводках по другим удержаниям и резервным удержаниям по НДФЛ меняется счет по кредиту, в зависимости от того, куда оно уходит. Например, при удержании по исполнительному листу в пользу третьего лица используется 76 счет «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», проводка:

Д70 К76



Начисление и удержание НДФЛ и других выплат оформляют проводками в последний день месяца, за который начислена зарплата. Проводки по уплате НДФЛ — в день списания денег со счета или выдачи из кассы.

Начисление страховых взносов



В проводках по страховым взносам не участвует 70 счет, т.к. они не начисляются работникам и не удерживаются из их зарплаты.

Страховые взносы относятся на себестоимость продукции, т.е. проходят по дебету счетов 20 (26, 29, …) или 44 в корреспонденции со счетом 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». У 69 счета обычно бывают субсчета для каждого взноса. Проводка:

После того, как зарплата начислена по кредиту 70 счета, а по дебету 70 счета удержан НДФЛ и другие удержания, оставшаяся часть выплачивается работникам. Выплата может проходить как из кассы, так и через банк (деньги переводятся на счета работников с расчетного счета организации), т.е. 70 счет корреспондирует либо со счетом 50 «Касса», либо с 51 счетом «Расчетный счет», проводка:

Перечисление НДФЛ и взносов



Не позднее дня, следующего за днем выплаты зарплаты, организация обязана заплатить НДФЛ. Страховые взносы, включая взносы на травматизм, уплачиваются до 15 числа следующего месяца. Оплата у организаций происходи только с расчетного счета (счет 51), закрывается задолженность перед ИФНС и фондами (счета 68 и 69). Проводки:

Д69 К51 — уплачены взносы



Пример начисления зарплаты с проводками

Сотрудникам была начислена зарплата за март 2020 года, удержан НДФЛ, рассчитаны страховые взносы. Учет по 70 счету ведется без аналитики по сотрудникам, по 69 счету — с субсчетами по каждому взносу. Расходы на зарплату и взносы относятся на 20 счет.

10.04.2020 г. – выплачена зарплата, уплачен НДФЛ,

Учёт кадастровой стоимости

В территориальный налоговый орган в 2019 году передаётся не только информация из Росреестра о получении соответствующей суммы денег продавцом, в соответствии с договором, но и сведения о кадастровой стоимости объекта.

Если указанная в договоре купли-продажи (ДКП) цена ниже, чем кадастровая, налоговая инспекция произведёт перерасчёт. Для этого она применит коэффициент 0,7, ниже которого стоимость квартиры быть не должна. В противном случае налоговое удержание поизведётся, исходя из кадастровой стоимости.

Например, пенсионер по договору продал квартиру за 1 350 000 рублей. Её кадастровая стоимость составляет 2 100 000 рублей. Коэффициент 0,7 составит 1 470 000. Это число должно быть равно низшей планке, допустимой для ценообразования. Так как квартира была продана дешевле установленной минимальной суммы, налог будет взиматься с кадастровой стоимости.

Внимание! Сокрытие доходов и попытка уйти от уплаты налогов влечёт не только гражданскую ответственность в виде уплаты пени и штрафов, но и может повлечь уголовную ответственность. При налогообложении учитывается ещё один существенный нюанс: удержание производится со стоимости недвижимости свыше одного миллиона рублей

Это служит причиной различных ухищрений граждан занизить стоимость жилья, чтобы не платить налог

При налогообложении учитывается ещё один существенный нюанс: удержание производится со стоимости недвижимости свыше одного миллиона рублей. Это служит причиной различных ухищрений граждан занизить стоимость жилья, чтобы не платить налог.

Переплата по заработной плате.

Достаточно часто в результате контрольных мероприятий выявляются факты излишне начисленной работнику зарплаты. В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию. Как показала проверка, сумма переплаты в проверяемом учреждении за 10 месяцев 2016 года составила 5 927,40 руб. по одному из работников. Данные, являющиеся основанием утверждать, что бухгалтером учреждения зарплата работнику начислялась неправильно, приведены в таблице:

Наименование составной части заработной платы Фактически выплачено, руб. Размер выплаты, который должен быть произведен, руб. Оклад 3 197,00 2 930,00 Повышающий коэффициент к окладу по государственному учреждению в размере 15 % от оклада 479,55 439,50 Надбавка за выслугу за выслугу лет в размере 15 % от оклада 479,55 439,50 Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы 2 941,24 2 622,00 Компенсационная выплата за расширение зоны обслуживания в размере 92 % от оклада 2 622,00 2 695,60 Итого: 9 719,34 9 126,60

Сумма переплаты за месяц составила 592,74 руб. (9 719,34 — 9 126,60). Сумма переплаты за 10 месяцев – 5 927,40 руб. (592,74 руб. х 10 мес.).

При выявлении переплаты суммы заработной платы первое, что хотел бы сделать бухгалтер, – удержать с работника сумму излишне начисленной и выплаченной ему заработной платы. Однако тут нужно помнить об ограничении удержаний из заработной платы, установленной ст. 137 ТК РФ. Из положений данной статьи следует, что удержания из зарплаты работника производятся только в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. Подобные удержания для погашения задолженности работника перед работодателем могут, в частности, осуществляться:

для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет зарплаты;

для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую местность, а также в других случаях;

для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда (ч. 3 ст. 155 ТК РФ).

Зарплата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном применении трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), не может быть с него взыскана, за исключением таких случаев:

совершена счетная ошибка;

орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признал вину работника в невыполнении норм труда (ч. 3 ст. 155 ТК РФ);

зарплата излишне выплачена работнику в связи с его неправомерными действиями, установленными судом.

В описанной выше ситуации основанием для удержания с работника суммы излишне начисленной зарплаты, как может показаться, является счетная ошибка. Однако, по мнению Роструда, изложенному в Письме от 01.10.2012 № 1286-6-1, счетной считается арифметическая ошибка, то есть ошибка, допущенная при проведении арифметических подсчетов. Поскольку в рассматриваемом случае ошибка в расчете заработной платы вызвана неверным отражением в программе размера оклада работника, а не арифметическими действиями, она счетной не является. Кроме того, из положений ст. 137 ТК РФ следует, что работодатель вправе принять решение об удержании из зарплаты работника не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для неправильно исчисленных выплат (в результате счетной ошибки), и при условии, что работник не оспаривает оснований и размеров удержания. В анализируемой нами ситуации переплата суммы заработной платы производилась в течение 10 месяцев.

Таким образом, из всего вышесказанного вытекает, что удержать с работника сумму излишне выплаченной ему заработной платы в силу норм ст. 137 ТК РФ не представляется возможным.

Ущерб, причиненный учреждению, возмещается:

либо работником, получившим зарплату в повышенном размере, в добровольном порядке;

либо бухгалтером, произведенным неправильный расчет.

По решению руководителя учредителя сумма ущерба может быть списана на расходы учреждения.

Расчет зарплаты при сдельной системе оплаты труда: нюансы

При сдельной зарплате, как и при втором варианте повременной оплаты труда, рассмотренном нами выше, работодатель также устанавливает месячные нормы рабочего времени и выработки. Превышение соответствующих норм может увеличивать сдельную зарплату:

Пропорционально выработке.

Пример

Электротехник Иванов работает на заводе по сборке телевизоров. Он получает зарплату по сдельной схеме, в рамках которой работодатель установил норму по сборке 2 телевизоров в течение 8 рабочих часов. При ее выполнении Иванов получает 2 000 рублей (тариф: 1 000 рублей за 1 собранный телевизор).

За каждый следующий собранный телевизор Иванов получает по 1 000 рублей вне зависимости от объемов выработки.

С применением прогрессивной шкалы.

Пример

Станочник Петров работает на заводе по производству крепежа в цехе по выпуску болтов. Он получает сдельную зарплату, по которой работодатель устанавливает норму по изготовлению: 100 болтов в течение 8 рабочих часов. При ее выполнении Петров получает 390 рублей (тариф — 3 рубля 90 копеек за 1 болт).

За каждые 50 следующих собранных болтов Петров получает по 10 рублей за штуку. За каждые 50, следующих за ними, — по 20 рублей. За каждый последующий болт — по 30 рублей.

В некоторых случаях может применяться и регрессивная шкала. Например, когда производственная модель предприятия требует от работников как можно более точного выполнения плановых показателей без их существенного превышения (как вариант, в целях повышения эффективности контроля над расходами по сырью и материалам).

Отдельная разновидность зарплаты — та, что выплачивается в период командировки работника (ст. 139, 167 ТК РФ). Изучим специфику ее расчета.

Выплаты при ликвидации ООО

При ликвидации ООО работодателю присваивают обязанности по выплате ряда сумм на момент прочтения законов на 2020 год.

Выплаты производятся за фактически отработанные до увольнения дни

Для компенсации неиспользованного на момент увольнения отпуска проводят следующие расчеты. Количество оставшихся отпускных дней умножают на размер среднего однодневного заработка.

Стандартная процедура расчета выходного пособия состоит в выплате двух среднемесячных заработков сотрудника. Так как мы разбираем случаи в отношении ООО, выходное пособие может увеличиться или уменьшиться. Например, при исчислении для сезонных рабочих, увольняемых по причине ликвидации предприятия, сумма пособия составит лишь средний заработок за две недели. А в сторону увеличения предусмотрено выходное пособие для работников предприятий, находящихся в районах Крайнего Севера. Их выплата составит три месячных размера заработной платы.

На этом обязательства работодателя перед уволенным сотрудником не завершаются. Он предоставляет необходимые данные в органы службы занятости населения. Работник в двухнедельный срок с дня увольнения, вставший на учет в данной организации, получает права на дополнительные выплаты. А именно в течение двух последующих месяцев работодатель будет выплачивать компенсацию, если работник представит доказательства отсутствия трудоустройства (записи в трудовой книжке).

Если гражданин встанет на учет в ЦЗН и не найдет работу в течение двух месяцев, бывший работодатель будет и далее выплачивать ему выходное пособие

Сумма таких выплат исчисляется в размере среднего месячного заработка. Если трудоустройство на новую работу случится раньше двух месяцев с момента увольнения, сумма выплат сократится до дня заключения нового трудового соглашения.

Если же бюро занятости не сможет предложить ему подходящее место работы и на третий месяц, он тоже будет компенсирован выплатами бывшего работодателя.

Для работников Крайнего Севера размер компенсации захватывает и четвертый месяц (при тех же условиях сотрудничества со службой занятости).

Если жители Крайнего Севера после ликвидации организации в течение четырех месяцев не могут найти работу посредством ЦЗН, им все это время будет выплачиваться выходное пособие

Важно знать, что не для всех уволенных работников сохраняется право на получение среднемесячных зарплат до нового трудоустройства. К данной категории относятся совместители, сезонные рабочие, работники со роком трудового договора не более 2 месяцев

Кто освобождается от уплаты транспортного налога в моем городе

Узнать, кто не обязан платить автоналог в вашем городе, вы можете в законе об автоналоге вашего региона или же на нашем сайте. Чтобы быстро посмотреть льготы по ТН, выберите из списка регионов ниже ваш. Откроется новая страница, на ней перейдите к разделу «Налоговые льготы». В таблице будет представлен полный список льготников вашего города и условия, на которых предоставляется льгота.

Имейте в виду, что полное освобождение от уплаты транспортного налога в регионах может быть доступно только для некоторых категорий льготников, остальные же смогут воспользоваться лишь скидкой. Размер льготы указан в 4 колонке таблицы. К примеру, если там стоит число 20%, вам придется заплатить 80% от полной суммы налога. О том, как рассчитать ТН, мы писали здесь.

Посмотреть в моем регионе

Выберите свой регион 77, 99, 97, 177, 199, 197, 777Москва 78, 98, 178Санкт-Петербург 01Республика Адыгея 30Астраханская область 57Орловская область 02, 102Республика Башкортостан 31Белгородская область 58Пензенская область 03Республика Бурятия 32Брянская область 59, 81, 159Пермский край 04Республика Алтай 33Владимирская область 60Псковская область 05Республика Дагестан 34, 134Волгоградская область 61, 161Ростовская область 06Республика Ингушетия 35Вологодская область 62Рязанская область 07Кабардино-Балкария 36, 136Воронежская область 63, 163Самарская область 08Республика Калмыкия 37Ивановская область 64, 164Саратовская область 09Карачаево-Черкессия 38, 85, 138Иркутская область 65Сахалинская область 10Республика Карелия 39, 91Калининградская область 66, 96, 196Свердловская область 11Республика Коми 40Калужская область 67Смоленская область 12Республика Марий Эл 41, 82Камчатский край 68Тамбовская область 13, 113Республика Мордовия 42, 142Кемеровская область 69Тверская область 14Республика Саха (Якутия) 43Кировская область 70Томская область 15Республика Северная Осетия 44Костромская область 71Тульская область 16, 116Республика Татарстан 45Курганская область 72Тюменская область 17Республика Тыва 46Курская область 73, 173Ульяновская область 19Республика Хакасия 47Ленинградская область 74, 174Челябинская область 21, 121Чувашская Республика 48Липецкая область 75, 80Забайкальский край 22Алтайский край 49Магаданская область 76Ярославская область 23, 93, 123Краснодарский край 50, 90, 150, 190, 750Московская область 79Еврейская АО 24, 84, 88, 124Красноярский край 51Мурманская область 83Ненецкий АО 25, 125Приморский край 52, 152Нижегородская область 86, 186Ханты-Мансийский АО 26, 126Ставропольский край 53Новгородская область 87Чукотский АО 27Хабаровский край 54, 154Новосибирская область 89Ямало-Ненецкий АО 28Амурская область 55Омская область 95Чеченская Республика 29Архангельская область 56Оренбургская область

Помните, что получить возможность не платить налог можно только после того, как вы заявите о своем праве на льготу в налоговую инспекцию. Подробнее о том, как это сделать и какие для этого нужны документы, читайте здесь.

Нужно ли начислять зарплату директору — единственному учредителю

Для небольших организаций в форме ООО типична ситуация, когда учредитель исполняет обязанности генерального директора. Возникает вопрос: как начисляется зарплата директору и нужно ли ее начислять вообще? Или стоит выплачивать учредителю-директору только дивиденды?

Роструд в Письме от 06.03.2013 № 177-6-1 утверждает, что в этом случае трудовой договор с директором не заключается. В этом случае единственный учредитель принимает решение о возложении на себя руководства компании. А для заключения трудового договора необходимо две стороны. Минфин также поддерживает позицию Роструда, поясняя, что в этом случае трудовой договор с директором-учредителем не заключается и заработная плата ему не начисляется.

Данная позиция является спорной, но если вы решите не спорить с контролирующими органами, то не заключайте трудовой договор с директором — единственным учредителем. В этом случае достаточно издать приказ.

Взаимозачёт при реализации и покупке

Существует два варианта получения налогового вычета:

через работодателя;

через территориальное отделение ФНС РФ.

Иногда могут применяться оба вида вычетов. Например, через работодателя оформляется вычет по покупке жилья в предшествующем налоговом периоде, который уплачивается, по преимуществу в течение нескольких лет. Право на него имеют только работающие пенсионеры. А в налоговой декларации указывается сумма нового налогового вычета.

Можно проводить взаимозачёт. Если приобреталась недвижимость, то возврат налога может начисляться со стоимости жилья до 2 миллионов, для ипотеки предоставляется дополнительный вычет, связанный с процентами по кредиту, в размере 1 миллион рублей, что в целом составляет 3 миллиона.

В случае купли и продажи жилья, допускается погашение удержания суммой, требующей возврата. Налог удерживается только с оставшихся после вычета, денежных средств. А если возврат превышает удержание, его могут начислить с других налоговых средств.

Например, в этом же налоговом периоде пенсионер приобрёл другую квартиру за 1 500 000 рублей. На эту сумму будет начисляться налоговый возврат в размере 13%, что составит 195 000 рублей. За счёт этого, налоговая сумма перекрывается и ничего уплачивать не нужно. Остаток в сумме 52 тысячи рублей можно получить, только если пенсионер работает, уплачивая НДФЛ, или имеет другие источники дохода, подлежащие налогообложению.

С продажи жилья, находящегося в собственности менее трёх лет, пенсионер должен уплатить налог с дохода. Он начисляется в размере 13% стоимости объекта недвижимости, указанного в договоре, но эта сумма не должна быть ниже кадастровой стоимости больше чем на 70%. Налог можно погасить взаимозачётом.

Проверьте договоры

Первым делом надо проверить, какие договоры заключены с персоналом: трудовые или гражданские (подряд, оказание услуг). И заключены ли они вообще.

Если договоры гражданские, последствия будут не такими суровыми, как при нарушении Трудового кодекса. За просрочку будет начисляться пеня в размере, который указан в договоре, или по ставке Центробанка. Штрафы, бойкоты или уголовная ответственность здесь не применимы.

Может возникнуть соблазн перевести всех сотрудников на гражданские договоры, чтобы в будущем избежать лишних проблем. Но не спешите этого делать, не проконсультировавшись с юристом: здесь есть своя специфика и серьезные риски.

Если же договоры трудовые, последствия будут более драматичными. Трудовое законодательство в России — это про сотрудников, а не про работодателя.

С первого дня задержки начисляется пеня в размере двойной ставки Центробанка — 12,5% годовых.

Через 2 недели сотрудник может написать письмо примерно такого содержания и перестать работать. При этом нужно продолжать начислять зарплату — уволить нельзя.

Трудовая инспекция может оштрафовать на сумму 50 тыс. рублей за каждый такой случай. Если у вас 20 сотрудников, это потенциальный миллион, при том что даже на зарплату вам сейчас не хватает.

Так что же делать?

Оптимизировать расходы

Подумайте, от чего можно временно отказаться.

Перестать арендовать офис. Как вариант, переехать к основателям в квартиру или разрешить сотрудникам работать из дома.

Продать технику — кофемашины, принтеры, компьютеры. Попросить сотрудников временно поработать на своем оборудовании.

Подумать об оптимизации штата. Начать с тех, кто отлынивает от работы или непосредственно не участвует в зарабатывании денег.

Отдать часть работы на аутсорс. Бухгалтерия, юристы, продажи, маркетинг, разработка — это можно аутсорсить, выигрывая как минимум на налогах.

Собрать долги

Почти всегда компаниям кто-то должен деньги. Если суммы небольшие, о них не слишком активно напоминают, а должники не спешат возвращать. Напомните о себе и напоминайте настойчиво. Как говорится, с миру по нитке.

Посчитать все еще раз

Расходную часть урезали, доходную подсобрали — этого может уже хватить. Если денег все равно не хватает, настало время тяжелых решений.

По-честному во всем признаться

Соберите сотрудников и открыто расскажите о возникших трудностях: объясните, с чем они связаны, как вы будете их решать и сколько времени потребуется. Предложите остаться в компании и какое-то время поработать за идею, но зато потом получить всю зарплату с премией. Или уйти.

Вот несколько советов, как это сделать:

Правильно Собрать всех сотрудников и сообщить новости. Неправильно Провести индивидуальные беседы с ключевыми людьми.

Правильно Поговорить за две недели до зарплаты Неправильно В день зарплаты объявить о ее невыплате и начать кормить завтраками

Правильно Позволить уйти тем, кто твердо решил. Дать им рекомендации и пожелать удачи. Неправильно Требовать остаться, угрожать, взывать к чувству долга и ответственности.

Правильно Клиент просрочил выплату, мы каждый день напоминаем о себе, но оплата пока не поступает. Мы договорились с юристом и готовим документы в суд Неправильно Нам задержали оплату, деньги скоро будут. Через неделю со всеми рассчитаемся

Правильно Подписать: (1) соглашение о выплате зарплаты и премии после выхода компании из кризиса; (2) заявление на отпуск за свой счет на период кризиса. Неправильно «Мамой клянусь: все заплатим».

Посмотрите, что в остатке

Сможет ли оставшаяся команда залатать основные дыры в обшивке корабля, чтобы продолжить плыть во время шторма? Хорошо, если так, но иногда признать, что ничего не получилось — не менее сложное и правильное решение. Всегда можно попробовать еще раз и достигнуть большего с учетом полученного опыта.

В нашем стартапе основатели поняли, что кассовый разрыв — это лишь симптом гораздо большей проблемы: развитие продукта идет в неправильном направлении. В итоге всю разработку текущих проектов свернули и отдали на аутсорс. Сами основатели сфокусировались на новых направлениях развития проекта.

Как сказал один из них, «это был непростой, но необходимый опыт, который заставил нас переосмыслить все, что мы сделали за последний год».

Как получить максимум (и потерять минимум)

Проверьте, какие договоры с персоналом у вас заключены. Сэкономьте на всем, на чем можете. Соберите долги. Посчитайте еще раз. Поговорите с сотрудниками: все по-честному и без принуждения. Примите итоговое решение.

Оплата пособий в связи с коронавирусом

Многие граждане столкнулись с ситуацией, когда перевод работника на удаленную работу при коронавирусе невозможен, и фирма или завод полностью приостанавливают свою деятельность, увольняя сотрудников. Правительством в такой ситуации разработан ряд мер поддержки для людей, оставшихся без работы и средств к существованию. К ним относятся:

Во время эпидемии невозможен простой по вине работодателя, коронавирус является основной причиной, по которой предприятие не может продолжать свою деятельность. В связи с этим при закрытии организации и увольнении граждан им должна быть выплачена компенсация. Дополнительные выплаты получат все граждане Москвы, которые потеряли с марта 2020 года работу. Исключением будут те работники, которых уволили за несоблюдение трудовой дисциплины.

Увеличен размер пособия по безработице. До декабря 2020 года граждане, состоящие на учете в Центре занятости будут получать выплату в размере 12130 рублей ежемесячно. При этом с апреля по октябрь не нужно подтверждать свой статус явкой на биржу. Выплаты будут перечисляться автоматически

Для получения такого пособия должно быть соблюдено важное условие – безработный гражданин должен проработать за предыдущий год не меньше 26 недель. Встать на биржу в период самоизоляции можно дистанционно, направив документы в электронном виде.

Важно! В связи с коронавирусом увеличен не только размер пособий по безработице, но и выплаты по больничному листу. До конца 2020 года они будут составлять 12130 рублей

Отдельные региональные выплаты могут быть установлены субъектами РФ. Например, в Москве пожилые граждане получат 4000 рублей, если будут сохранять режим самоизоляции.

Введение ограничений в связи с эпидемией коронавируса в России – очень сложный этап для экономики. Под удар попали многие сферы деятельности, но несмотря на то, что организации вынуждены временно приостановить работу, перестать выплачивать своим сотрудникам заработную плату они не имеют права.

Оплата труда при самоизоляция из-за коронавируса

В период действия режима работодатель должен издать отдельный приказ, на основании которого сотрудники переводятся на самоизоляцию с сохранением заработной платы в полном объеме. Если организация имеет возможность, работники могут быть переведены на дистанционную работу, но в этом случае их оклад не может быть снижен.

Отдельный момент касается граждан, прибывших из заграницы. В некоторых субъектах к категории риска причисляются все, кто прибыл из Москвы. Они должны находиться на карантине в течение 14 дней. При этом им оформляется больничный лист по временной нетрудоспособности.

Важно! Процесс получения листка нетрудоспособности в связи с карантином отличается от стандартного. Должен быть полностью исключен контакт гражданина с сотрудниками организации

Поэтому сам сотрудник направляет заявление на получение больничного листа через сайт Госуслуг в электронном виде.

Все выплаты на период карантина перечисляются из ФСС. Организация, в которой трудоустроен гражданин, должна передать сведения о нем в государственный орган. Оплата производится двумя частями:

На следующий рабочий день после поступления сведений в ФСС перечисляются денежные средства за неделю больничного. Через день после закрытия больничного листа осуществляется перевод за все оставшиеся дни.

Перевод работника на удаленную работу осуществляется оформлением дополнительного соглашения. Оно составляется в свободной форме и подписывается как сотрудником, так и руководителем. При дистанционной работе заработная плата остается неизменной.

Заработная плата сотрудников в период самоизоляции должна выплачиваться в полном объеме

Возможно ли снижение ЗП

Снижение заработной платы может быть только в том случае, если при переходе на удаленный режим работнику устанавливается неполный рабочий день. Выплаты в такой ситуации будут начисляться пропорционально отработанному времени.

Оплачивается ли отпуск в связи с коронавирусом или нет

В случае, когда введена самоизоляция при коронавирусе, оплата труда предусматривает выдачу отпускных сотруднику в связи с уходом в оплачиваемый отпуск. Работник может написать заявление ранее срока, утвержденного в графике. Оплата производится по стандартной схеме с учетом средней заработной платы.

Важно! Многие в связи с приостановкой работы организации уходят в отпуск за свой счет. Но делать они это могут только в том случае, если пишут заявление по собственному желанию

Работодатель в период карантина по коронавирусу не может отправить сотрудников в отпуск за свой счет принудительно.

Сотрудник в период действия самоизоляции имеет правой уйти в оплачиваемый отпуск

Говорим о зарплате правильно

Самое главное в вопросе о зарплате – с ним не надо торопиться. Для начала обсудите с работодателем ваш опыт работы на предыдущем месте, уточните область будущих обязанностей и возможность карьерного роста. Про деньги надо спрашивать в последнюю очередь.

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