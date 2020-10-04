Какие изменения в пдд с 1 января 2019 вступили в силу

Сокращение ГИБДД в 2020 году

Будет такое сокращение или нет — пока сказать невозможно. Хотя и понятно, что в данный момент сокращать ГИБДД некуда. Работающих “на земле” сотрудников и без этого не хватает. А передача бумажных и регистрационных функций сторонним организациям пока идёт не так быстро, чтобы освободить от этой работы кабинетных сотрудников.

На сегодня ГИБДД — это часть МВД. И сокращения в дорожной инспекции стоит рассматривать в контексте возможного сокращения МВД в целом. В то же самое время численность МВД может оставаться неизменной, а отдельные подразделения при этом — сокращаться. Именно так произошло в сентябре, когда две тысячи вакансий ГИБДД в регионах сократили ради увеличения численности миграционных отделов.

Новые модели ГИБДД

Первым этапом реформирования должно стать сокращение штата не только за счет увольнения, но и путем вывода сотрудников за военный штат. В первую очередь, коснется это офисных сотрудников. Сегодня они безосновательно отнесены к числу «силовиков» и пользуются соответствующими привилегиями, как и другие служащие военных структур. Хотя это и не соответствует действительности, исходя из их обязанностей и рабочего опыта. Соответствующие цели были поставлены еще в 2018 году. Поэтому за 2019 год сократят до 20 процентов сотрудников и еще столько же переведут на иные должности.

На заметку!

По прогнозам, число «полевых» работников ГИБДД уменьшат в среднем на 18 процентов. Но цифры будут различными в регионах.

Что будет после масштабной чистки штата, пока непонятно. Наиболее вероятным сценарием эксперты считают слияние ГИБДД с более крупной структурой и превращение дорожной службы во внутреннее подчиненное ведомство со сжатым штатом и четкими задачами. Некоторые депутаты называют наиболее перспективным вариантом слияние ГАИ и ППС на первых этапах реформы. Это своеобразная «середина», которая позволит на несколько лет решить проблему утечки финансов и уточнить детали более глубокой переработки.

Таким образом, один патруль станет многофункциональным. Сотрудники из разных ведомств будут одновременно следить за дорожной и уличной обстановкой. Но есть мнение, что такая форма работы не будет эффективной, а коррумпированность только вырастет.

Рассматривают и вариант полного отказа от административной деятельности непосредственно в ДПС. Эта задача может перейти к многофункциональным центрам и представителям местных государственных органов и структур. Таким образом, можно будет ускорить стандартные процессы, в том числе, в части оформления документов. Теоретически лишат сотрудников и права штрафовать водителей за нарушения, выявленные в ходе рейдов. Основной же функцией станет помощь участникам движения и участие в перехватах.

Вариант переформирования ГИБДД пока не выбран, однако, у реформы уже есть противники, которые указывают на недостатки существующих проектов. Чтобы добиться положительного эффекта, необходимо определить оптимальную величину штата. В противном случае невозможно будет избежать роста преступности на дорогах и увеличения числа аварий.

Уже сейчас представители региональных ведомств говорят о нехватке сотрудников, которые могли бы заниматься мелкими происшествиями. Часто оформление подобных аварий не дает выполнять качественно регулировку движения и наблюдение за ним.

Предстоящая реформа ГИБДД может дать отличный экономический и антикоррупционный эффект, но только в том случае, если сам проект будет тщательно продуман. Уже предложено несколько вариантов распределения обязанностей и новой структуры самого государственного органа. Однако уже в 2019 году первые изменения будут заметны. Хотя многие эксперты опасаются, что на этом этапе сами участники движения скорее столкнуться с проблемой дефицита кадров в ГИБДД и ДПС.

Стоит ли ожидать реформаций ГАИ?

Власти России позаботились о сокращении ряда должностей, утративших актуальность в быстро меняющемся дорожном патрулировании в наши дни. По стране прокатились увольнения: не менее двух тысяч должностных лиц потеряли работу дорожного патруля. В последующие годы численность автоинспекторов понизится ещё. Власти России считают, что дорожных инспекторов всё ещё много — вдвое больше, чем в странах Евросоюза. Многие сотрудники ГАИ в последние годы перевелись на вышестоящие должностные места.

По сравнению с камерой или радаром, полицейские на дороге дают определённую психологическую встряску, чтобы потенциальный нарушитель одумался и не совершал ненужных и небезопасных действий на дороге. ГАИ как явление пропасть не должно: как бы ни совершенствовались системы автоматического мониторинга, «людской» контроль и разбор нужен. Каким бы ни было решение властей о ГАИ, план предварительно согласуется с соответствующими службами и госструктурами. Решение тщательно прорабатывается за несколько последующих лет — среда автовладельцев успеет приспособиться к грядущим изменениям. Реформы ГАИ, если и будут, то случатся не ранее, чем наступит 2021 год. МВД претерпевает некоторые изменения — все они запланированы были несколькими годами ранее, и одно за другим реализовываются на практике. Так, реформа МВД затронула дорожно-транспортное ведомство.

Езда на самокате

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7 поправок, которые нужно срочно внести в ПДД

А вот с введением этого пункта многие водители, наверняка, выдохнут с облегчением. Владельцам СИМ (напомним, к ним относятся электросамокаты, моноколеса, сегвеи, коньки, скейтборды, роликовые коньки и т.п.), планируют запретить разгоняться быстрее 20 км/ч. Данное правило не лишено смысла, ведь современные электросамокаты и сегвеи способны развивать внушительную скорость, и могут причинить серьезный вред не только автомобилям, но и пешеходам. Под запрет также подпадает катание на СИМ в нетрезвом состоянии. Вот только непонятно, каким образом будут выявлять подобное нарушение. Ведь освидетельствование на состояние опьянения проводится только в отношении водителей транспортных средств. Владельцы самокатов, роликов, скейтбордов (и далее по списку) таковыми пока не являются. Размер штрафов также неясен, поскольку санкция за управление самокатом в нетрезвом виде в КоАП РФ не предусмотрена.

В Минтрансе разработали 19-страничный проект поправок в правила дорожного движения.

Изменения, которые Минтранс предлагает внести в правила дорожного движения, предусматривают множество поправок. Они дважды проходили общественное обсуждение и много раз дорабатывались.

Ограничения могут коснуться движения автобусов. Разгоняться до 90 км/ч за городом предлагается разрешить исключительно автобусам, оборудованными ремнями безопасности в салоне, а пассажиры в них не должны ехать стоя. Для маршрутных автобусов предлагается ограничить скорость движения до 70 км/ч. Автобусы, перевозящие детей, предлагается оборудовать оранжевыми маячками

А следующих за автобусом водителей автомобилей планируют обязать дожидаться, пока погаснет табло «Внимание, пассажир» за задним стеклом автобуса , и лишь тогда возобновлять движение

Также Минтранс предлагает снизить лимит на тонировку лобового стекла у транспорта с 75% до 70%. У остальных стекол при этом нормы не устанавливаются. Поправки также предлагают разрешить автомобилистам использовать в машине любые медицинские аптечки, огнетушители и знаки аварийной остановки, а не только те, которые были установлены ГОСТом 2001 года.

Поправки предлагают запретить стоянку и остановку на островках безопасности. А зона действия знака «Остановка запрещена» будет прекращаться после знака «Парковка».

Еще одна часть поправок относится к так называемым средствам индивидуальной мобильности (СИМ). К ним предлагается отнести сегвеи, моноколеса, самокаты, роликовые коньки, скейтборды и прочие средства передвижения на электрической или мускульной тяге, за исключением велосипедов и инвалидных колясок.

Предполагается, что дети до 7 лет могут кататься по тротуарам и пешеходным дорожкам только в сопровождении взрослых. Дети от 7 до 14 лет смогут кататься там же самостоятельно. А подросткам старше 14 лет будет разрешено выезжать на велополосы, велосипедные дорожки и тротуары, а также, наравне со взрослыми, выезжать на правый край проезжей части или обочину улицы. Но при этом средства индивидуальной мобильности непременно должны быть оборудованы тормозами, фонарем и светоотражателями.

Разгоняться на тротуарах на самокатах, роликах, моноколесах и прочих СИМ до скорости, превышающей 20 км/ч, будет запрещено. Кататься в нетрезвом виде тоже.

В ГИБДД и Общественной палате предложения Минтранса раскритиковали, считая, что владельцы роликов, коньков и прочих самокатов должны подчиняться правилам для пешеходов.

По материалам: «Коммерсант».

Как изменится ГИБДД в 2020 году?

Предсказанные в 2019 году изменения ГАИ не приведут к безоговорочной ликвидации данной госструктуры. Переделки ГИБДД заключаются в 2020 году лишь в сокращении штата — таков указ МВД №653, вышедший в свет 26 сентября 2019 года. Суть предписаний в следующем: не заменённые на сегодня вакансии в руководящем штате ГАИ удаляются в целях реорганизации отдела по делам миграции населения. шесть тысяч работников ГАИ перейдут работать на новые места в других спецслужбах. 4000 открытых до этого вакансий будет удалено из базы.

Не все аналитики согласны с планами о сокращении штата вышестоящих лиц ведомства — часть полевых инспекторов, по их мнению, должна уйти. Безопасность вождения на дорогах пострадает: увидев, что постов ГАИ на дорогах заметно поубавилось, неугомонные водители станет больше нарушать. Большее количество постов ГАИ на дорогах и трассах России произвело бы обратный эффект, заставив водителей чаще и лучше отвечать за свои действия. Сотрудники госслужбы в последние годы стали меньше фиксировать нарушений, что вызвало необходимость со стороны властей внести в работу МВД и ГИБДД некоторые изменения.

Причины реформы

В числе причин грядущей реформы основной отмечают назревшую необходимость пересмотра служебной структуры для оптимизации бюджета. ГИБДД стала стабильной государственной службой, где работникам гарантированы зарплаты на уровне средних по региону, а иногда и выше, постепенный карьерный рост, пенсионные привилегии и другие бонусы.

Заработать стаж и выслугу лет здесь проще, чем в любых других ведомствах. Поэтому компетенция сотрудников неуклонно падала, как и эффективность их работы за последние 5-7 лет. При этом доля административных работников выросла до тридцати процентов. Каждый третий ни разу не был на выездных заданиях и не имеет прямого отношения к регулированию ситуации на дорогах.



На заметку!

Содержание администрации ГИБДД по подсчетам обходится дороже, чем финансирование «полевых» работников. Всего в офисах ГИБДД устроены 55 тысяч человек.

В условиях постоянной автоматизации процессов постепенный рост числа кадров не имеет смысла. Если раньше увеличение числа автомобилей было причиной набора новых сотрудников и изменения структуры в сторону ее расширения, то теперь это не связанные параметры. Приемы компьютерного сбора данных и их обработки ускоряют процесс и снизить долю издержек. Ручная верификация теперь применяется все реже. При этом раздутый штат становится проблемой с точки зрения бюрократических проволочек.

Грядущая реформа должна изменить эту ситуацию. В числе аналогичных проблем, которые нужно устранить, отмечают:

частое дублирование должностей;

перекрытие функций государственных органов;

максимальный уровень коррупции.

С введением дополнительных структур в регионах задачи сотрудников ГИБДД стали выполнять аварийные комиссары, отчасти многофункциональные центры и даже виртуальный портал Госуслуг. Численность работников не изменилась. Потребность в них теперь оценивают как в два раза более низкую в сравнении с реальным положением дел. Особенно остро эта проблема стоит в регионах, где сборы за счет штрафов уже перестали перекрывать задачи финансирования. В то же время выделение дополнительных средств из федерального бюджета не сможет решить все задачи.

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Проекты изменений

Что будет введено нового в ПДД с 2019 года? Последние новости – значимые поправки возможны уже весной. Количество изменений ПДД вызвало недовольство ГИБДД, особенно когда инициатива исходит от смежных ведомств. Госавтоинспекция выступила с предложением ввести мораторий на изменения в ПДД, чтобы водители смогли привыкнуть к ним. Однако инициатива поддержана не была.

В текущем году продолжится переход на использование цифровых документов. Сначала планируется введение электронных ПТС, затем на электронные полисы ОСАГО (распечатку такого полиса уже приравняли к бумажному документу). Долги по штрафам до 3000 рублей, скорее всего, будут взыскивать в упрощенном режиме, деньги просто планируется списывать со счета с отправкой уведомления должнику.

Обсуждаются изменения также в документы, тесно связанные с правилами, например, в правила приема экзаменов в ГИБДД на получение водительских прав. МВД разработало проект, согласно которому обязательной будет аудио и видеофиксация во время сдачи экзаменов. Кроме того, планируется объединение площадки и практического экзамена по городу. Также планируется расширить перечень оснований для отказа в допуске на сдачу. В частности, автоинструктор вправе не допустить гражданина к практическому экзамену, обучившегося в автошколе, не имеющей лицензии, и сдавшего теоретический экзамен. ГИБДД также продвигает идею регулярной сдаче теоретического экзамена при замене прав.

Итак, можно однозначно сказать, что новые правила ПДД с 2019 года не введены, последние поправки вступили в силу в конце 2018 года. При этом глобальные изменения в текущем году ожидаются.

Какие идеи реформирования ГИБДД к 2020 году высказывались раньше

Реформа ГИБДД была особенно модной темой в 2017-2018 году. Именно тогда было высказано несколько идей по преобразованию госавтоинспекции. От каких-то предложений отказались очень быстро. Какие-то воплощаются в жизнь. Напомним основные:

Максимальный переход на автоматическую фиксацию мелких нарушений камерами. Инспекторы должны выявлять только серьёзные нарушения ПДД (как езда в нетрезвом виде) и заниматься поимкой опасных водителей.

Придание статуса камер видеофиксации обычным видеорегистраторам и смартфонам — другие водители или пешеходы могли бы отправлять сообщения о нарушении ПДД через специальное приложение. Штраф предполагалось выписывать автоматически, как со стационарной камеры.

Расформирование ГИБДД и её объединение с ППС. “Универсальные” уличные полицейские занимались бы и безопасность на дорогах, и пресечением бытового криминала.

Создание полноценной дорожной полиции, которую освободят от бумажной работы и регистрационных функций.

Появление независимого от МВД Министерства безопасности дорожного движения — гражданского ведомства, которое должно заниматься проблемами дорог и их безопасности более широко.

От идеи объединения ГИБДД и ППС отказались достаточно быстро. Она активно обсуждалась весной 2017 года, а уже в декабре официальные источники в МВД рассказали, что такого не будет. Одна из главных причин — разная специфика службы и особые требования к подготовке. У сотрудников ППС, например, нет нужной глубины знания правил дорожного движения и административного законодательства в этой части.

Возможно, такая идея сама по себе вполне здравая. С точки зрения безопасности дорог Россия — практически непаханое поле. Для того, чтобы общее число ДТП снизилось, а количество погибших и пострадавших приблизилось к нулю (а цель такая перед правительством страны поставлена), подход к безопасности действительно должен быть комплексным. А действия дорожников и автоинспекции — максимально согласованными и подчинёнными чётко прописанной стратегии. Однако всерьёз создание отдельного министерства обсуждать так и не стали. Эта идея лишь проскочила в числе прочих предложений.

Последние изменения

Накануне нового года появилась новость о том, что внесено следующее изменение в ПДД: с 2019 года якобы допустимое превышение скоростного режима вновь снижено до 10 километров в час. Однако данные опасения не подтвердились, пока известно только о поручении Правительства министерствам проработать данный вопрос, но такие поправки в ПДД приняты не были. Таким образом, пока таблица штрафов по КоАП РФ остается неизменной.

Автолюбители и эксперты отмечают прогрессивность некоторых нововведений. Например, из Правил изъяли знак «Шины». В современных ПДД он выглядел рудиментом, так как в настоящее время разница между шипованной и фрикционной зимней резиной не существенна и его информативность сомнительна. Однако за отсутствие знака водителям выписывали штраф в размере 500 рублей, в ряде регионов даже проходили специальные рейды с целью выявления нарушителей.

Совершенно неожиданно подвергся изменениям пункт 2.6.1. Данная норма регламентирует порядок действий и обязанности водителей после ДТП. Теперь он полностью соответствует закону об ОСАГО: если случай подпадает под «европротокол» — возможно оформление без вызова сотрудников ГИБДД, если не подпадает – обращение в полицию обязательно. До изменений в пункте присутствовало правило, согласно которому водители, не имеющие разногласий относительно виновности в ДТП и характера причиненного вреда, имели право не вызывать полицию на место (и даже вообще не обращаться как в ГИБДД, так и в страховую компанию). Теперь это положение отменено.

Эксперты отмечают сомнительную пользу такого изменения: теперь даже малейшее нарушение, не вызывающее никаких серьезных сомнений, например, когда незначительный вред причинен только самому виновнику происшествия необходимо регистрировать, расследовать и т.д.

Расширены права обладателей знака «Инвалид»: на них не распространяются ограничения знаков пп. 3.28-3.30, то есть, они могут стоять на участках дорог, обозначенных ими. Отметим, что в прошедшем году усложнилась процедура получения знака, за его незаконное использование предусмотрен существенный штраф в размере 5 000 рублей. Справку об инвалидности обязан иметь каждый водитель, пользующийся знаком, и предъявить ее по требованию инспектора.

Планы сотрудников ГАИ на дальнейшее несение службы

Фото: pixabay.com

Власти определились с дальнейшими изменениями в плане ГАИ. Не все вопросы детально отработаны. После 2020 года дорожная инспекция России пойдёт по одному из трёх путей развития.

Полицейский с расширенным набором должностных обязанностей. С 2012 года эта должность проходит испытания в соседнем Казахстане. ГАИ и ППС при этом объединяются. Данный способ позволит снизить уровень расходов на дорожного инспектора и полицейского как такового, а уровень безопасности его работы возрастёт. «Казахстанский метод» позволил полицейским обработать и обслужить почти в 1,5 раза больше заявок. Численность задержанных правонарушителей повысилась более чем на треть. Обнаружение употребления алкоголя за рулём возросло не менее чем вдвое. Дорожных столкновений и наездов на пешеходов пало на 9%. Недостаток — возросшая нагрузка на отдельно взятого сотрудника ГАИ. Метод требует гораздо более тщательной подготовки. Коррупционная опасность значительно возросла — отдельные сотрудники теперь чаще берут взятки.

Министерство дорожного движения — способ, диаметрально противоположный силовикам. Инспекция не упразднится — наоборот, её функционал значительно расширится. Сделав из ГИБДД полноценное министерство, власти решат одним профессиональным ведомством две задачи — развитие дорожно-транспортной сети страны и полный контроль над безопасностью движения на российских дорогах. Ряд экспертов поддерживает данный способ — ГАИ, заверяют они, госорган со стремительным будущим. Он должен продолжать развиваться, а не прекратить существование либо ограничиться. Системность такого подхода оправдывает ожидания и властей, и миллионов автовладельцев — по дорогам страны станет ездить куда более безопасно, чем, скажем, 10 или 20 лет назад.

Оригинал статьи: https://bankiclub.ru/novosti/reforma-gibdd-v-2020-godu/

Медленное реформирование ГИБДД в 2020 году

В каких-то мелочах реформирование ГИБДД и её функций действительно происходит. И очевидно, что выбран именно такой курс — на плавную реформу.

Описать конечную цель, к которой планирует прийти ГИБДД по завершении этой реформы, можно примерно так:

Выезд экипажа на оформление ДТП должен стать исключением — документы должны заполнять либо сами водители, либо представители страховых компаний.

Группы разбора должны быть расформированы — все обжалования решений по ДТП будут вестись через суд.

Полный переход на электронный документооборот — включая все протоколы и постановления на нарушителей. Доступ к базе документов может быть предоставлен автостраховщикам.

Фиксация большинства нарушений камерами.

Передача регистрационных функций другим организациям (пример — возможность получить госномера на новый автомобиль у дилера).

Сотрудники ГИБДД должны затрачивать меньше ресурсов на приём экзаменов у водителей-новичков. В идеале это должно происходить без их участия.

Придумать схему, при которой автошколы будут принимать экзамены честно, довольно тяжело. Работа многих таких образовательных организаций может свестись к продаже водительских прав. Поэтому пока ГИБДД от приёма экзаменов не отказывается.

Зато сам экзамен реформируется и будет требовать меньше ресурсов от автоинспекции — с 1 октября 2020 года кандидаты на получение удостоверений категорий B, C и D будут сдавать единый практический экзамен. Отдельного экзамена на автодроме и отдельного — в условиях реального уличного движения, больше не будет. Практический экзамен будет один — на городских улицах.

Процедура оформления ДТП по европротоколу↑

В 2019 году в виде эксперимента в нескольких регионах РФ начнут использовать цифровые информационные технологии и электронные извещения. «Проверка полисов станет более простой и надёжной, идентификация участников ДТП — пользователей мобильного приложения будет проводиться на основании регистрационных записей водителей на Едином портале государственных услуг, и это позволит опробовать применение не бумажного, а электронного извещения о ДТП», — заявил президент РСА Игорь Юргенс.

Если на месте ДТП отсутствуют сотрудники ГИБДД, то информация о происшествии будет фиксироваться с помощью системы «ЭРА‑ГЛОНАСС» и сразу передаваться в базу страховщиков.

Электронные ПТС↑

В 2019 году планируется введение электронной формы паспорта транспортного средства. Появиться электронный ПТС должен 1 июля. На территории европейских государств это нововведение появилось летом прошлого года, согласно решения Коллегии Евроазийской экономической комиссии.

Переходя на электронный технический паспорт вся информация об автовладельце сохраниться и перейдет в электронный формат. Храниться она будет в базе данных ГИБДД. Следовательно, покупая машину на вторичном рынке, каждый получит возможность узнать ее реальную историю. Также в электронный документ планируется внесение более детальной информации про ремонты, ТО и прочее.