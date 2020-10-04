Ваши права, если хотите в отпуск

Право продлить или перенести отпуск из-за болезни

Основание. ТК РФ ст. 124

Как это работает. Если в очередном оплачиваемом отпуске пришлось взять больничный, это повод для продления или переноса дней отдыха. Отпуск можно продлить на столько дней, сколько вы болели. Или отгулять эти дни позже.

Например, отпуск составил 14 календарных дней. Но случилось отравление — пришлось взять больничный на 4 дня. Об этом надо сразу предупредить работодателя. То количество календарных дней болезни, что пришлось на отпуск, нужно прибавить к времени отдыха. С учетом больничного работник не появится на работе не 14 календарных дней, а 18. За 14 дней ему заплатят отпускные, а за 4 дня — больничные.

Право на перенос или продление отпуска есть только в случае, когда больничный выдан лично работнику. Если заболел ребенок, продлить отпуск на общих основаниях не получится. Работодатель может предусмотреть такую возможность во внутренних документах по поводу отпуска, но требовать этого нельзя. Если ребенок болеет и после того, как отпуск закончился, остаток больничного оплатят. Но это не продление отпуска.

С отпуском за свой счет так не получится: его не продлят на дни болезни, а больничные выплатят только за те дни, что придутся на время после отпуска.

Если вы приносите больничный, а работодатель желает вам доброго здоровья и радуется, что вы наконец-то вышли из отпуска, тут что-то не так. Напишите заявление на перенос отпуска, потому что вам положены дополнительные дни отдыха. По закону болеть и отдыхать — не одно и то же. Но каждый такой день должен быть оплачен — за счет ФСС или работодателя.

См. также:

Что делать, если работодатель не хочет продлевать отпуск из-за болезни

Как продлить отпуск, если заболел

Калькулятор больничного листа

ТОП-15 профессий для подростков

Рассмотрим подробнее наиболее популярные профессии среди школьников:

Топ-топ менеджер

Работа курьером — распространённый способ заработка среди школьников и студентов. Ещё бы, доставить почту, документы, печатную продукцию из пункта А в пункт Б сможет каждый. А оплата за сей труд при этом вполне конкурентоспособная.

Главный по тарелочкам

медицинскую книжку

Но зато работа не пыльная, чаевые всегда в кармане, а там глядишь и карьерный рост до бармена или администратора не за горами.

Свободная касса!

Всем знакомо это выражение. И наверняка понятно, о какой работе пойдёт речь. Да, да именно… Работа в сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Где для подростков обеспечены вполне комфортные условия труда: гибкий график, стабильная зарплата, обучение, рабочая форма, питание, карьерный рост.

Стоп, снято!

Работа в кино, а именно съемка в рекламных роликах, молодежных сериалах, массовках тоже весьма распространена среди активных и предприимчивых подростков. Кроме того, такая работа имеет особое преимущество: получение опыта и возможность «засветиться». Все мы знаем, что многие сегодняшние звёзды шоу-бизнеса начинали свою карьеру в съемках популярного сериала «Ералаш».

Заклинатель младенцев

Если у девушки или молодого человека есть опыт в общении с маленькими детишками, то летом или в свободное от учебы время вполне можно подзаработать, устроившись няней. Конечно, речь идёт не только о малышах, но и о детишках постарше.

Помощник на кухне

Чтобы устроиться помощником на кухне не нужно иметь специальную квалификацию или особые навыки. Нарезать колбасу и сварить картошку может каждый, а значит это под силу и 14 летнему подростку.

Раздача листовок, работа в рекламных акциях, расклейка объявлений

Подходящую работу поможет подобрать координатор в рекламном агентстве. Уровень зарплаты зависит от сложности рекламной акции, деньги чаще всего промоутер получает после завершения мероприятия. Это хороший способ заработка, как для школьников, так и для студентов.

Работа в отряде мэра

Прекрасный способ подзаработать за лето. Работа в отряде мэра предлагается самая разная: начиная от уборки улиц заканчивая ведением компьютерных курсов. Отличная возможность попробовать себя в той или иной профессии. График работы гибкий и в основном это утренние часы.

Специалист по выкладке товара или мерчандайзер

Выложить товар на витрину в соответствии с установленными правилами, также вполне по силам 14 летнему подростку. Такая работа востребована и хорошо оплачивается. О графике работы можно договориться с работодателем.

Дарим людям веселье

Веселым, спортивным, активным ребятам подойдет профессия аниматора. Поднимать настроение людям, создавать в компании легкую дружественную атмосферу, придумывать конкурсы и развлечения под силу не каждому, нужно обладать определенным складом характера, иметь лидерские качества. Тем не менее, такая работа высоко оплачивается и за лето можно скопить приличную сумму.

Работа в мировой сети

Говоря о простейших способах заработка для подростков нельзя не сказать о видах заработка в интернете.

Сегодня многие подростки в интернете пытаются найти способ заработать денег. Некоторые считают, что это просто фантазии и заработать там невозможно. Но это совсем не так. Работать в интернете сегодня имеет возможность каждый желающий и для этого необязательно иметь специальное образование.

Отвечать на простые вопросы и получать за это деньги: вымысел или реальность?

На самом деле все вполне реально. Платные опросы — это легкий способ заработать деньги в интернете. Такая работа подойдет для подростков и новичков. Все что нужно делать – отвечать на вопросы в анкете. Только вот приличную сумму таким способом все-таки не заработаешь.

Ввод капчи

Пожалуй, простейший способ заработать в интернете. Задача состоит в том, чтобы разгадать изображенные на картинке символы. Платят за это немного, поэтому для того, чтобы заработать нормальную сумму, понадобиться потратить огромное количество времени.

Юный блоггер

Как получить больничный в поликлинике — все ответы на этот вопрос в нашем материале!

Командировки, совершенные в выходной день, оплачиваются по особой схеме. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашей статье.

Что выгодней работающим пенсионерам в 2016 году: работать или уйти на пенсию? Ответить на этот вопрос поможет наш материал.

Выплачивают ли доплату четыре тысячи работающим пенсионерам?

Москвичи в возрасте старше 65 и люди старше 18 лет, имеющие хронические заболевания, обозначенные в приложении к указу Мэра Москвы от 23 марта 2020 года № 26-УМ, соблюдающие режим самоизоляции, в качестве поддержки и компенсации дополнительных расходов получат материальную помощь в размере четырех тысяч рублей. Такие выплаты получают и работающие москвичи старше 65 лет.

Гражданам, которые есть в базе соцзащиты, выплаты начислены автоматически. Для граждан, которые не получают социальных доплат, выплата будет оформляться в индивидуальном порядке. Для этого нужно позвонить по телефону: +7 (495) 870-45-09 и оставить свои контакты.

Личного обращения не требуется. После звонка с пенсионером свяжутся сотрудники районного отдела соцзащиты по месту жительства и все оформят дистанционно.

Причина № 4 Можно совмещать работу и воспитание ребенка

Работаю удаленно уже семь лет. Живу в Ленинградской области, а работодатели — в Москве и Петербурге.

Пока не было детей и хозяйства, любила удаленку за возможность постоянных путешествий. Сейчас дети совсем маленькие, старшему ребенку еще нет и трех, поэтому ездить куда-то с ними весьма нервно. Зато коров завела. С утра дойка, потом онлайн-планерка, забавно.

В декрет не уходила принципиально, совмещаю работу и заботу о детях. Это непросто. К тому же когда сидишь за компьютером, всем кажется, что тебя можно отвлечь в любой момент, — для меня это главный минус удаленки.

И все-таки пока не собираюсь возвращаться в офис. Можно и ребенка к врачу на любое время записать, и в бассейн сходить, и в лесу погулять, но при этом есть финансовая независимость и хоть какое-то общение с коллегами, пусть и виртуальное. Зарабатываю сейчас больше, чем в офисе, раза в полтора.

🙅‍♀️ Что родители не имеют права требовать

Родители не вправе требовать у воспитателя, чтобы тот дожидался, пока они доедут с работы и заберут ребенка. У воспитателя есть регламентированная продолжительность рабочего дня: он не обязан до последнего ждать родителей, и после окончания смены с воспитателя снимается вся ответственность за безопасность ребенка. Если в течение часа после окончания работы за ребенком никто не пришел, воспитатель вправе передать его в комнату милиции и пойти домой.

Родители не могут просить пойти им навстречу и пустить в сад ребенка с симптомами болезни. На основании воспитатель не имеет права допускать детей с подозрениями на заболевание и следующими симптомами: насморком, кашлем, температурой и пр. Если ребенок хорошо чувствовал себя утром, но в течение дня его состояние ухудшилось, то нужно в срочном порядке разместить его в медицинском блоке.

Также воспитатель не может давать какие-либо лекарства ребенку по просьбе родителей и не имеет права хранить лекарства в детском саду. Если у ребенка возникнет побочная реакция, то вина будет лежать на воспитателе. Давать лекарства детям вправе только медработник из аптечки, которая организована в детском саду.

А вот не пустить опоздавшего к завтраку ребенка воспитатель не вправе. Подобные действия могут быть квалифицированы, как халатность: воспитатель не сможет обеспечить безопасности ребенка, если тот не посещает занятия со всеми остальными.

А как же быть с четвертой заповедью Десятисловия?

Кстати, вы заметили, что приведенное выше каноническое правило запрещает бездельничать в субботу и тем самым уподобляться иудеям? А ведь многие православные до сих пор уверены в том, что запрет, данный иудеям, распространяется и на христиан, и потому они экстраполируют его на воскресные и праздничные дни, а нередко и будни церковного года.

И действительно, при поверхностном осмыслении этого ветхозаветного запрета проблема кажется простой и понятной: Бог сказал «Не работай!», значит работать (т. е. осуществлять хозяйственную деятельность) нельзя. Будешь работать – будешь наказан. Страх наказания приводит некоторых христиан в недоумение: а как же быть с теми, кто вынужден работать в праздничные и воскресные дни? Разве водители автобусов, трамваев, поездов и самолетов, работники сферы обслуживания, дежурные врачи, хлеборобы, военные, охраняющие мирную жизнь, и многие другие, кто вынужден выполнять в праздники свои служебные обязанности, непременно погибнут? Но ведь мы пользуемся продуктами их труда, услугами. Разве это не лицемерие с наше стороны? Получается, что мы сваливаем с себя вину на плечи других людей? Да и разве лучше в праздничный день предаваться пустословию и суесловию, распивать спиртные напитки, смотреть телевизор, бездельничать, нежели с пользой для близких и для себя потрудиться?

Не желая (или не умея) найти ответы на эти вопросы, мы часто доводим ситуацию до абсурда, когда грех, сотворенный в праздничный день, считаем нормой, а труд во благо – грехом. Более того, таким образом мы фактически превращаем христианство в язычество, в некую «белую магию православного обряда», в религиозную систему, где жизнь по заповедям Евангелия уходит на второй план, уступая место обрядоверию. Отсюда вышли и многочисленные запреты на работу в те или иные дни церковного календаря, распространенные в околоцерковной среде.

Мы совершенно забыли, что четвертая заповедь была дана народу, который практически полностью забыл о Боге. Когда Моисей взошел на гору Синай, народ Израиля тут же, не выдержав и 40 дней, уклонился в язычество, а ведь перед этим ему были явлены чудеса, о которых нам, христианам, сегодня можно только мечтать. В ситуации чуть ли не полного духовного омертвения израильского народа четвертая заповедь была нужна и более чем уместна. Ибо без нее евреи через одно-два поколения могли бы и вовсе забыть то, к чему их готовил Господь. В этом смысле целесообразными являлись суровые наказания за нарушения этой, да и других заповедей Десятисловия. По-другому просто и быть не могло: именно страх наказания оказался тем стимулом, который удерживал ветхозаветных людей от уклонения в вере. Точно так же нередко страх наказания удерживает и наших чад от непослушания и дурных поступков. Дети еще не способны понять всех причин, по которым родители накладывают те или иные запреты, они еще не могут совершить сознательный выбор, и только данный им свыше (от родителей) закон учит их различать, что такое грех, а что добродетель.

Собственно, по этой причине апостол Павел и назвал Ветхий Закон «детоводителем ко Христу»!

Со скольки лет стоит переходить от автокресла к бустеру по закону

Относительно невысокая цена бустеров позволяет менять модели по мере роста ребенка. Этим же критерием рекомендуется руководствоваться, когда на повестке дня встает вопрос о смене автокресла, ведь если ребенку максимально в нем комфортно, то не стоит спешить с пересадкой.

Если же, напротив, ему явно тесно в кресле, то впору задуматься о бустере, который сделает ощущения от поездки практически не отличающимися от взрослых. То есть в отдельных случаях имеет смысл руководствоваться не возрастом ребенка, а его весом, габаритами и комфортом.

Также читайте со скольки лет можно пользоваться «уголком» для пристегивания ребенка.

Другое дело, что крохе должно быть не менее 3 и не более 12 лет, ведь автомобильные сидения для детей разрабатывались именно под эту возрастную категорию, не исключая использование кресла, если в нем по-прежнему удобно.

Если ребенку уже исполнилось 3, то это не повод для того, чтобы скорее усаживать его в кресло. Вместо этого настоятельно рекомендуется измерить его основные физические параметры, помня о том, что оптимальными для пересадки из одного устройства в другое является 15 кг веса и 120 см роста, без достижения которых лучше не спешить.

Требования со стороны ПДД

Решение насчет перевозки детей было принято еще в 2017 году, и согласно ему, с момента рождения и вплоть до достижения 11-летнего возраста ребенок может перемещаться в транспортном средстве исключительно в специальном приспособлении, под которым может подразумеваться как автокресло, так и бустер.

Настоятельно не рекомендуется выбирать бустер без ребенка

Это значит, что выбор между полноценным креслом со спинкой и сидением – личное дело родителей, другое дело, что в силу физиологических особенностей, малышей в бустере уж точно не повозишь, поэтому все-таки имеет смысл на первом этапе пользоваться креслом, пересаживая ребенка в сидение не раньше трехлетнего возраста.

Впереди же нужно будет перевозить маленького пассажира исключительно в удерживающем устройстве, и так вплоть до 12 лет, когда уже можно ограничиваться одними только ремнями.

Подбор по весу и росту

Для тех, кто не уверен в выборе оптимального приспособления для перевозки детей, стоит привести несколько дельных советов. И прежде всего речь идет о том, что помимо бустеров без спинки, в продаже можно запросто найти и устройства с этой частью, выполненные в виде компактного стульчика. К слову, такая модель идеально подойдет для перевозки худощавых малышей невысокого роста, которые гораздо мельче своих сверстников.

Если же ребенок крупный, да еще и подвижный, то ему больше подойдет сидение без спинки, роль которой будет выполнять внутреннее оснащение самого автомобиля. Что касается фиксации, то в обоих случаях она будет одинаково надежной, предполагая жесткое крепление к автомобильным сидениям. А вот пристегиваться ребенок будет по-разному: ремешками бустера, выполненного в виде стульчика, или ремнями самого автомобиля, если доводится использовать одно только сидение без спинки.

Большое значение имеют и материал обивки, и если есть возможность, то лучше отдать предпочтение натуральным дышащим материалам.

Если же говорить о системах крепления, то сегодня наиболее часто встречается американская Latch с карабинами, европейская Lsofix с кронштейнами, а также идеальный якорный механизм Top Tether для автолюлек, притом что все они имеют свои преимущества.

Со скольки лет можно работать

Согласно ч. 3 ст. 20 ТК РФ вступать в трудовые отношения (работать) в качестве работников имеют право лица, достигшие возраста 16 (шестнадцати) лет, а в случаях и порядке, которые установлены ТК РФ, лица, не достигшие указанного возраста.

Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до 18 лет (ч. 5 ст. 282 ТК РФ). Следовательно, если у 17-летнего работника есть основное место работы, то дополнительно работать по совместительству он не имеет права в силу возраста.

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:

для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет — 5 часов и не более 24 часов в неделю, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет — 7 часов и не более 35 часов в неделю.

Когда можно заключать трудовой договор



По общему правилу заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет (ч. 1 ст. 63 ТК РФ). Работодатель вправе принять на работу лиц моложе 16 лет для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью, если они:

достигли возраста 15 лет и получают основное общее образование. В этом случае работа должна выполняться в свободное от учебы время без ущерба для освоения образовательной программы (ч. 2 ст. 63 ТК РФ, абз. 2 п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1);

достигли возраста 15 лет и к моменту заключения трудового договора получили основное общее образование или досрочно прекратили обучение (ч. 2 ст. 63 ТК РФ, абз. 2 п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1);

достигли возраста 14 лет и получают общее образование. В этом случае работа должна выполняться в свободное от учебы время без ущерба для освоения образовательной программы. Обязательными условиями для заключения договора являются письменное согласие одного из родителей (попечителя) и разрешение органа опеки и попечительства. Если другой родитель не согласен на то, чтобы с несовершеннолетним заключался трудовой договор, необходимо учитывать мнение несовершеннолетнего и позицию органа опеки и попечительства (ч. 3 ст. 63 ТК РФ, абз. 3 п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1);

не достигли возраста 14 лет — для работы в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках, физкультурно-спортивных и других организациях (ч. 4 ст. 63, ст. ст. 348.1, 348.8 ТК РФ, п. 1 ст. 5 Закона № 329-ФЗ). Организации кинематографии, театры, театральные и концертные организации, цирки могут принимать на работу несовершеннолетних только для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений (ч. 4 ст. 63 ТК РФ). Спортсмены в возрасте до 14 лет могут привлекаться только к подготовке к соревнованиям по определенным видам спорта и участию в таких соревнованиях (ч. 1 ст. 348.1, ч. 5 ст. 348.8 ТК РФ, абз. 4 п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1).

Спортсмены и деятели кино



Трудовой договор от имени работника в возрасте до 14 лет подписывается его родителем (опекуном). В разрешении органа опеки и попечительства указываются максимально допустимая продолжительность ежедневной работы и другие условия, в которых может выполняться работа (ч. 4 ст. 63, ч. 5 ст. 348.8 ТК РФ, абз. 4 п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1).

В ст. 11 ТК РФ указано, что трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, не распространяются на лиц, работающих на основании договоров гражданско-правового характера.

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Особенности трудовой деятельности несовершеннолетних

Бродяжничество несовершеннолетних и вовлечение несовершеннолетнего в бродяжничество

Основным документом, который определяет права ребенка, является Закон 124-ФЗ. Ст. 11 устанавливает гарантии в отношении оплаты и охраны труда, предоставления отпуска и сокращенного рабочего дня для детей старше 15 лет желающих работать. Так же трудоустройство малолетних граждан регулируют Закон о занятости № 1032-1 и Трудовой кодекс.

В ст. 63 ТК определены требования к приему на работу граждан младше 18 лет. По общему правилу заключать трудовой договор можно с 16 лет. С 15 лет разрешено принимать исключительно на легкий труд, который не причиняет вред здоровью, следующие категории лиц:

закончивших общеобразовательную школу;

отчисленных из общеобразовательного учреждения и продолжающих учиться в другой форме, причем трудовая деятельность не должна мешать учебе.

Для оформления на работу с 14 лет следует получить разрешение одного из родителей и органов опеки. Им разрешен легкий труд, не вредящий здоровью.

Если несовершеннолетний еще не закончил учебу, то работа не должна мешать получать образование. Подросткам младше 14 лет разрешается трудиться только в организациях театральных, концертных, кинематографических и в цирке, а также участвовать в спортивных соревнованиях. Длительность рабочего дня в этом случае согласовывают с органами опеки.

Ограничения при использовании труда несовершеннолетних

ТК и другие нормативные акты предусматривают ряд запретов при использовании детского труда. В ч. 2 ст. 265 ТК установлено ограничение на переноску тяжестей для подростков. Предельные нормы по перемещению тяжестей этой категорией лиц содержатся в Постановлении Минтруда № 7 от 7.04.1999 года. Исключение возможно только для спортсменов, если такие нагрузки разрешены по состоянию здоровья.

В соответствии со ст. 268 ТК несовершеннолетних сотрудников запрещено:

отправлять в командировки;

привлекать к труду в выходные и праздники;

допускать к работе сверхурочно или ночью.

Важно! Эти ограничения не распространяются на несовершеннолетних работников СМИ, театральных и концертных организаций, кинематографа и цирка, а также спортсменов. Кроме того, на основании ст

265 ТК не разрешается принимать подростков на работу:

Кроме того, на основании ст. 265 ТК не разрешается принимать подростков на работу:

с вредными или опасными условиями;

по совместительству;

вахтовым способом;

в религиозные организации.

Продолжительность рабочего времени

По ст. 92 ТК для сотрудников младше 18 лет рабочее время сокращено. До 16 лет оно не должно быть не больше 24 часов в неделю, с 16 до 18 лет – максимум 35 часов. Если подросток еще учится, то эта норма уменьшается в 2 раза.

На основании ч. 1 ст. 94 время ежедневной работы не может превышать:

4 часа для 14-летних;

5 часов для 15-летних;

7 часов для 16-летних.

С 18 лет можно трудиться полную смену.

Предоставление отпуска

В соответствии со ст. 267 ТК ежегодный отпуска для работников до 18 лет предоставляют на 31 календарный день, причем уйти можно в любое удобное для него время. Не разрешается выплачивать несовершеннолетним вместо отпуска денежную компенсацию и отзывать их из отпуска.

Оплата труда

Особенности начисления заработка для этой категории сотрудников установлены ст. 271 ТК. Поскольку продолжительность рабочего дня сокращенная, то оплачивают его пропорционально отработанному времени. При этом наниматель вправе сделать доплату до полной ставки.

Материальная ответственность

Поскольку договор о материальной ответственности разрешено заключать только с 18 лет, нельзя привлечь несовершеннолетнего к ответственности за нанесенный ущерб. На основании ст. 242 ТК исключение составляют случаи, когда вред причинен:

преднамеренно;

в алкогольном или наркотическом опьянении;

в результате правонарушения.

Увольнение несовершеннолетнего

Ст. 269 ТК установлены гарантии при расторжении с несовершеннолетними трудового договора. Если увольнение инициирует наниматель, он должен получить согласие трудовой инспекции, кроме случаев, когда организация ликвидируется.

Таким образом, все, что находится в рамках закона, не является эксплуатацией детского труда. За нарушение требований к условиям труда несовершеннолетних юридические лица несут административную и уголовную ответственность.