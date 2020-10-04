Рожать или учиться? что положено молодым мамам от государства?

Какие документы подавать

Пакеты документов различаются в зависимости от того, работает ли родитель, живет ли по месту регистрации, где он собирается получить выплату на ребенка.

Есть основной пакет документов, который понадобится, чтобы оформить любую выплату: свидетельство о рождении ребенка и справка о том, что второй родитель такую выплату не получал.

Справку о неполучении пособия вторым родителем выдают в бухгалтерии или по месту службы, если родитель работает или служит; из органа социальной службы — если не работает. Если родитель единственный, эта справка ему не понадобится.

Если второй родитель работает как ИП , то он берет справку из ФСС о неполучении единовременного пособия по уходу за ребенком.

Если второй родитель не работает и прописан в другом районе города или регионе, то ему нужно взять справку из ОСЗН о том, что пособие на ребенка ему не назначалось и не выплачивалось из ОСЗН другого региона или района города.

Базовые документы: заявление, свидетельство о рождении ребенка, справка о неполучении пособия вторым родителем. Понадобятся, чтобы оформить любую детскую выплату

Если родители в разводе, все деньги положены родителю, с которым остается ребенок. Тогда справку о неназначенной выплате второму родителю готовить не нужно.

Вместо нее нужно подготовить свидетельство о разводе и справку о составе семьи по форме 9 — она подтверждает, с кем из родителей живет ребенок.

Если родители в разводе, то для оформления выплат нужно предоставить дополнительные документы: справку о составе семьи по форме 9 и свидетельство о расторжении брака

Если родители в разводе, то для оформления выплат нужно предоставить дополнительные документы: справку о составе семьи по форме 9 и свидетельство о расторжении брака

Если оба родителя не работают, родитель, который получит пособие при рождении детей, должен подготовить дополнительные документы:

Трудовую книжку — если трудовая до сих пор у работодателя, нужно принести с последнего места работы. Если трудовой никогда не было, нужно написать в заявлении об этом и указать причины, по которым родитель никогда не работал по трудовой. Реквизиты банка или почтового отделения для перечисления выплат.

Если родитель — ИП , адвокат, нотариус, для оформления выплат на ребенка ему нужно дополнительно предоставить копию документа о своем статусе — лицензии.

Оформить федеральное пособие через фонд социального страхования получится, если родитель делал страховые отчисления хотя бы в течение последнего года. Если страховые взносы родитель не платит — через орган социальной службы.

Для получения единовременного федерального пособия кроме основного набора документов необходимо заполнить заявление на получение выплаты и предоставить справку о рождении ребенка по форме 24 — ее выдает загс вместе со свидетельством о рождении ребенка. Загс выдает справку в единственном экземпляре. Для назначения федерального пособия ее оригинал заберут навсегда.

Чтобы получить единовременную федеральную выплату на ребенка, кроме основных документов нужна справка по форме 24

Для получения ежемесячных выплат на ребенка до 1,5 лет родитель, который уходит в отпуск по уходу за ребенком, дополнительно к основным документам несет в бухгалтерию организации в размере 40% от среднего заработка до исполнения ребенку 1,5 лет.

Если родитель не знает, пойдет в отпуск до 1,5 или до 3 лет, сначала можно написать заявление на отпуск до 1,5 лет. Если решит остаться до 3 лет, сможет написать в бухгалтерии отдельное заявление.

Если фирма закрылась и мать уволили во время отпуска по беременности и родам, необходимо принести в орган социальной защиты трудовую книжку. Если трудовая у работодателя — то выписку из нее, заверенную этим работодателем. Если работодатель выплатил ей пособие по беременности и родам, понадобится справка о размере пособия.

Неработающим родителям нужно предоставить справку о том, что они не получают пособие по безработице. Этот момент прописан в законе, но по факту справка может не понадобиться, потому что ОСЗН сам запросит эти сведения. Рекомендуем уточнить этот вопрос в ОСЗН .

Если родитель подает документы в орган социальной службы по месту проживания, а зарегистрирован в другом городе, ему нужно принести справку о том, что выплаты на ребенка по месту своей регистрации он не получал.

Работодатель или ОСЗН назначит выплаты в течение 10 дней после приема заявления и документов. Деньги перечислит до 26 числа следующего месяца.

Какие категории неработающих женщин имеют право на выплаты?

Студентки очной формы

Если вы являетесь студенткой учреждения, где получаете высшее или среднее профессиональное образование, то вы можете рассчитывать на отпуск в связи с предстоящими родами.

Для этого вам необходимо все время беременности тщательно наблюдаться в женской консультации, а по факту достижения вами срока в тридцать недель беременности – явиться в поликлинику и взять лист нетрудоспособности.

Данный документ должен быть предоставлен в деканат вашего учебного заведения. В деканате вам также предложат написать заявление о выходе в декретный отпуск.

Ваше заявление рассматривается и после этого вам разрешено покинуть учебное заведение на срок установленный статьей 255 Трудового кодекса.

Данной категории лиц оплачивают пособия по беременности и родам

Они высчитываются, беря во внимание минимальный размер оплаты труда

Формула расчета подобного пособия для студентов такова: минимальный размер оплаты труда умножается на 24 месяца ( 2 календарных года) и делится на 731. Получившееся число умножается на дни декретного отпуска. Данная цифра и составляет ваше пособие по беременности и родам.

Безработные

Если вы являетесь безработной, не подвергались сокращению, не учитесь и не занимаетесь иной деятельностью, то выплаты по родам вам не начисляются.

При ликвидации предприятия

Безработная женщина, которая во время беременности, была уволена в связи с ликвидацией организации, имеет право на отчисления пособий по беременности и родам. Для этого ей также необходимо стоять на учете в женской консультации. По факту достижения 30 недель беременности она получает лист нетрудоспособности.

Так как ее организация, в которой осуществлялась трудовая деятельность ликвидирована, женщина должна подать документ о больничном в орган социальной защиты.

Именно эта организация в дальнейшем будет осуществлять выплату пособий, правда размер будет чуть меньше, нежели чем в ситуации, если бы женщина работала по трудовому договору.

Другие случаи

Кроме того, законодатель допускает и ряд других случаев, когда положены выплаты по беременности безработным:

Увольнение по сокращению штата является причиной для получения пособий из органов социальной защиты

Важно, что женщина была уволена не несколько лет назад, а в период беременности.. Также на пособия могут рассчитывать те, кто был уволен в срок, не превышающий 12 месяцев с момента получения листа нетрудоспособности

Также на пособия могут рассчитывать те, кто был уволен в срок, не превышающий 12 месяцев с момента получения листа нетрудоспособности.

Оплата больничного по беременности и родам неработающей женщине предоставляется, если она является женой военного, которого перевели из воинских частей иностранных государств. Они могут также подать документы на получение пособия по беременности и родам.

Наравне с ликвидацией организации ставится такая причина как банкротство работодателя. Работник не несет ответственность за материальное положение работодателя, поэтому может рассчитывать на денежные средства из органов социальной защиты.

Материнский капитал — до 616 617 Р

Кому положено. С 2020 года маткапитал могут получать даже семьи, в которых родился первый ребенок. Этот вид господдержки тоже никак не зависит от дохода и положен всем семьям. До 2020 года сертификаты на маткапитал давали только при рождении второго или последующего ребенка. Но теперь и сумма выросла, и условия стали выгоднее для семей.

Для семьи с неработающими родителями маткапитал — это шанс приобрести жилье. За 616 тысяч рублей можно купить дом в сельской местности. Если у семьи есть ипотека, можно погасить ее часть маткапиталом, не дожидаясь трехлетия ребенка.

Если маткапитал выделили на второго ребенка, можно получать ежемесячные выплаты — то есть обналичить господдержку законным способом и потратить ее когда и куда угодно.

Сколько заплатят. Размер господдержки зависит от того, какой по счету ребенок и когда он родился. Максимальная сумма — 616 617 Р.

Сумма маткапитала на разных по счету детей

Ситуация Маткапитал на первого ребенка Маткапитал на второго ребенка Маткапитал на третьего ребенка Первый ребенок родился с 1 января 2020 года, второго пока нет 466 617 Р Не положен Не положен Первый и второй ребенок родились с 1 января 2020 года 466 617 Р 150 000 Р Не положен Первый ребенок родился до 2020 года, а второй — в 2020 году и позже Не положен 616 617 Р Не положен Первый и второй ребенок родились до 2020 года Не положен 466 617 Р Не положен Первый и второй ребенок родились до 2007 года, а третий — в 2020 году и позже Не положен Не положен 616 617 Р Третий или последующий ребенок родился с 2007 до 2020 года, на второго маткапитал не оформляли Не положен Не положен 466 617 Р Третий или последующий ребенок родился с 1 января 2020 года, раньше права на маткапитал не возникало Не положен Не положен 616 617 Р

Первый ребенок родился с 1 января 2020 года, второго пока нет

Маткапитал на первого ребенка

466 617 Р

Маткапитал на второго ребенка

Не положен

Маткапитал на третьего ребенка

Не положен

Первый и второй ребенок родились с 1 января 2020 года

Маткапитал на первого ребенка

466 617 Р

Маткапитал на второго ребенка

150 000 Р

Маткапитал на третьего ребенка

Не положен

Первый ребенок родился до 2020 года, а второй — в 2020 году и позже

Маткапитал на первого ребенка

Не положен

Маткапитал на второго ребенка

616 617 Р

Маткапитал на третьего ребенка

Не положен

Первый и второй ребенок родились до 2020 года

Маткапитал на первого ребенка

Не положен

Маткапитал на второго ребенка

466 617 Р

Маткапитал на третьего ребенка

Не положен

Первый и второй ребенок родились до 2007 года, а третий — в 2020 году и позже

Маткапитал на первого ребенка

Не положен

Маткапитал на второго ребенка

Не положен

Маткапитал на третьего ребенка

616 617 Р

Третий или последующий ребенок родился с 2007 до 2020 года, на второго маткапитал не оформляли

Маткапитал на первого ребенка

Не положен

Маткапитал на второго ребенка

Не положен

Маткапитал на третьего ребенка

466 617 Р

Третий или последующий ребенок родился с 1 января 2020 года, раньше права на маткапитал не возникало

Маткапитал на первого ребенка

Не положен

Маткапитал на второго ребенка

Не положен

Маткапитал на третьего ребенка

616 617 Р

Как получить. Чтобы получить и использовать маткапитал, нужно оформить сертификат и написать заявление на распоряжение. С 15 апреля сертификат выдают без заявлений — он автоматически приходит в личный кабинет на госуслугах после оформления свидетельства о рождении ребенка.

Чтобы распорядиться маткапиталом, нужно подать заявление — на госуслугах, в ПФР, МФЦ или через банк.

На что и когда можно потратить маткапитал

Сразу после рождения ребенка Через 3 года после рождения ребенка Ипотека Покупка квартиры или дома без ипотеки Социальная адаптация детей-инвалидов Строительство или реконструкция дома Дошкольное образование Платная школа, кружки и секции, вуз и техникум Ежемесячные выплаты на второго ребенка Накопительная пенсия мамы

Вот на что можно потратить маткапитал сразу после рождения ребенка:

Ипотека. Социальная адаптация детей-инвалидов. Дошкольное образование. Ежемесячные выплаты на второго ребенка.

А вот на что можно потратить маткапитал через 3 года после рождения ребенка:

Покупка квартира или дома без ипотеки. Строительство или реконструкция дома. Платная школа, кружки и секции, вуз и техникум. Накопительная пенсию мамы.

Последние новости о выплатах на детей с 3 до 7 лет

В свете последних событий, связанных с пандемией и карантином, глава государства поручил региональным властям разработать и утвердить условия получения выплат как можно быстрее. Уже в первых числах апреля должны быть обнародованы четкие правила, по которым семьи смогут получать эту меру поддержки.

С 1 июня можно будет подать документы. Если ситуация с коронавирусом не стабилизируется, подача заявлений будет только только дистанционной. Новую выплату потенциальные получатели уже сравнивают с «путинскими» пособиям,и и некоторые считают, что по сути одна продлевает другую. Но это не верно. Различия все-таки есть. «Путинские» не выплачивают на третьего и последующих детей, а на второго платят из материнского капитала.

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Назначение выплат вызвало немало обсуждений. В целом общество считает такую меру справедливой. Семьи, в которых есть дети дошкольного возраста, очень сильно нуждаются в поддержке. Не всегда мама может выйти на полный рабочий день. Многие работодатели отказывают в хорошей работе молодым матерям по причине частых больничных. Женщинам приходится соглашаться на не очень выгодные условия. Новые пособия помогут почувствовать себя более уверенно, станут своего рода подушкой безопасности.

Пособие на детей от 3 до 7 лет, по последним данным, можно будет начать получать уже с 1 июня 2020 года, причем с 1 января текущего года должны будут сделать перерасчет. Семьи, подходящие по всем критериям, будут ежемесячно получать половину прожиточного минимума до конца года, а далее планируется увеличить пособие до одного прожиточного минимума. Для многих россиян такая помощь окажется существенной и позволит с наименьшими потерями пережить трудные времена.

Выплаты алиментов после расторжения брака матери с ребенком

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Условия и документы для оформления пособий при рождении ребенка

После выписки из родильного дома женщины с жизнеспособным младенцем, допускается подача документации и оформления обозначенных видов пособий – единоразового и ежемесячного.

Оформляются они одновременно – общим пакетом документации, но при написании отдельных заявлений на каждый из видов содержания. Допускается оформление в разные сроки, но до окончания отпуска по беременности и родам. При отказе от ребёнка в родильном доме или в случае смерти малыша, выплаты не назначаются.

Предварительно требуется:

оформить свидетельство о рождении;

прописать новорождённого.

Предъявление свидетельства о рождении – обязательная процедура, а отсутствие прописки малыша не может являться препятствием к оформлению материальной помощи от государства.

Принято считать, что новорождённый автоматически получает право проживания и регистрации, по месту жительства матери.

Работающая женщина подаёт заявление на имя работодателя. В заявлении указывает притязание на получение единовременной помощи, в связи с рождением ребёнка. Здесь указывается только дата подачи заявления.

А в следующем заявлении, с притязанием оформления отпуска по уходу, указывается только причина ухода в отпуск и дата, с которой он оформляется (см. Заявление на отпуск). Супруг или иной родственник, оформляющий данные субсидии, подаёт аналогичные заявления по месту своей работы.

Безработные граждане обращаются в службу социального обеспечения по месту прописки. Здесь так же подаются заявления, соответствующие видам материальной помощи на рождение и содержание малыша до 1,5 лет. Заявления пишутся на имя начальника районного отделения и подаются уполномоченному должностному лицу.

К заявлениям прилагается документация:

гражданский паспорт;

справка из родильного дома;

свидетельство о рождении;

свидетельство о браке (для состоящих в браке);

свидетельство об усыновлении (для усыновителей);

справка с места работы отца о не получении данных льгот;

справка о постановке на учёт в ранние сроки (при наличии).

Если женщина встала на учёт по беременности до 12 недель – ей предусмотрена доплата к единовременному пособию.

Законодательство о пособиях безработным матерям.

На государственном

уровне есть множество правовых актов, которые регулируют возможные меры

поддержки для неработающих матерей:

Конституция. В статье 7 указана необходимость государственной социальной поддержки матерей.

В Приказе за номером 1012-н от 2009 г. содержатся указания о правилах начисления детских пособий.

В ФЗ-165 от 1999 года описывает главные принципы социального страхования.

ФЗ-81 от 1995 определяет общую систему для выплаты пособий.

ФЗ-418 от 2017 г. рассказывает о ежемесячных перечислениям семьям, имеющим детей.

Также ежегодно необходимо узнавать содержание Постановления Правительства, касающегося процента, на который будет проиндексировано пособие. Так, в 2019 году это Постановление за номером 32, утверждающее коэффициент в 1,043.

ФЗ-82 от 2000 г. устанавливает наименьший размер заработной платы. С начала 2020 года эта сумма равна 12130 руб. для трудоспособного населения без учета региона.

ФЗ-255 от 2006 г. описывает правила страхования материнства и временной нетрудоспособности.

В Приказе 677н от 2017 г. установлена процедура выдачи ФСС выплаты по рождению ребенка, когда человек не трудоустроен либо с работодателя такое пособие получить не удается.

Ст. 217 НК определяет, что не облагается налогами (в том числе и пособия).

На уровне муниципалитетов также могут приниматься законы и другие нормативные акты, которые направлены на материальную поддержку неработающих матерей. Где-то отдельно оговаривается возможность получения денег для первого ребенка, где-то речь идет исключительно о многодетных семьях и пр.

С чего нужно начинать сбор документов при рождении малыша:

Во-первых, когда маму с новорожденным выписывают из роддома, ей дают справку, на основании которой потом можно оформить главный документ — свидетельство о рождении. Справку заполняют по форме 103\у. Затягивать с получением главного документа не стоит, справка ограничена во времени и действует только 1 месяц. При оформлении свидетельства о рождении мать получает справку, которая потом позволит претендовать на единовременные выплаты. Документ выписывается по форме 24. Его-то и предоставляют обычно работодателю. Если мама не работает, тогда следует отнести бумагу в социальную защиту.

Материнский капитал в 2020 году

При рождении первого и последующих детей предоставляется сертификат на материнский капитал. Кроме федерального материнского капитала, в ряде субъектов федерации существует дополнительный материнский капитал выплачиваемый региональными властями.

За получением сертификата нужно обратиться в ПФР. Получить сертификат можно в любой момент после рождения (усыновления) детей, срок получения сертификата не ограничен.

Дети родившиеся с 1 января 2020 года, получают материнский капитал в размере:

466 617 рублей — на первого ребенка

150 000 рублей — на второго ребенка (или 616 617 рублей если не были получены на первого ребенка)

450 000 рублей — на третьего ребенка (деньги выделяются на оплату ипотеки)

Материнский капитал можно использовать на:

Приобретение жилья

Погашение ипотечного кредита или внесение первоначального взноса

Строительство или ремонт своего жилья

Оплату образования детей, включая дошкольные образовательные учреждения

Обучение по образовательным программам

Оплату проживание ребенка в общежитии на период обучения

Формирование накопительной пенсии матери

Компенсацию расходов на товары и услуги для социальной адаптации детей-инвалидов

Ежемесячное пособие на второго ребенка (президентское пособие)

Средства материнского капитала можно использовать только по прошествии 3 лет со дня рождения ребенка, исключение составляет: оплата кредита или займа для улучшения жилищных условий, детского сада, услуг и товаров для социализации детей-инвалидов, оформление «путинские» выплаты на 2 ребенка.

Размер выплат

Итак, папы могут претендовать на получение двух видов финансовой помощи. Сколько же денег можно получить?

Сумма компенсации от государства за рождение ребенка равна 18 143 рубля в текущем году. Она выплачивается только на живых младенцев любому из родителей. В случае рождения нескольких малышей пособие полагается на каждого из них.

Важно! Если оба родителя трудоустроены, или наоборот оба безработные они могут самостоятельно решать, кто из них будет получать деньги. Если один из родителей работает, а второй нет, то компенсация назначается тому родителю, кто официально трудоустроен

Если один из родителей работает, а второй нет, то компенсация назначается тому родителю, кто официально трудоустроен.

Пошаговая инструкция оформления пособия здесь.

Что касается денежных средств по уходу за ребенком, то сумма пособия, полагающегося к выплате новоиспеченному отцу, составляет 40% от его среднемесячной зарплаты.

Такой заработок определяется по данным за два, предшествующих оформлению отпуска, года, но итоговая сумма выплат не должна превышать среднемесячный заработок за последние 2 года.

Максимально возможная выплата в текущем году на уход за ребенком для пап, уходящих в отпуск по уходу за малышом составляет 27 984 рублей.

Если зарплата папы не превышает МРОТ данный показатель будет использоваться для расчета выплаты ( то есть от него будет считаться 40%). Таким образом ежемесячная финансовая помощь будет равна 4852 рублей.

Отметим, что папа вправе трудиться неполный рабочий день, в таком случае право на финансовую помощь у него сохраняется. А вот работать и одновременно получать вышеуказанную выплату запрещено.

Безработным отцам пособие по уходу за малышом назначается в размере 4852 рубля при рождении первенца, 6803 рубля за второго и последующего детей.

На размеры пособий также влияет районный коэффициент. Соответственно, если таковой установлен в регионе проживания отца, это будет еще одним дополнением к декретной выплате.

Единовременное пособие при рождении ребенка для работающих и безработных

Оформление единовременных выплат, в установленном размере, производится по месту работы матери. По соглашению между супругами, допускает получения отцом. Отсутствие родителей допускает замены получателя, им выступает усыновитель, попечитель.

Младенцы отказники, попавшие в специализированное медицинское или воспитательное учреждение, передают полномочия на получения положенной при их рождении суммы средств учреждению, в котором пребывают.

Стандартная ситуация – когда работающая женщина оформляет данный вид пособия по месту работы. Подав требующуюся документацию, подтверждающую появление новорождённого, в бухгалтерии по месту работы начисляется установленная сумма.

По её начислении, работница уведомляется об условиях получения лично, или получает деньги перечислением на зарплатную банковскую карту.

Пособие – гарантированная поддержка семье, в которой появился новорождённый. Поэтому оно предоставляется на основании законодательного регламента, в установленном государством, объёме.

Соответственно, отсутствие постоянного места работы у матери малыша – не становится препятствием к его начислению.

В такой ситуации женщине предоставлен выбор из вариантов:

Начисления установленной суммы по месту работы супруга.

Обращение в управление социальной защиты населения (УСЗН) граждан с заявлением о предоставлении положенных выплат.

Если безработная мать передаёт полномочия супругу – ей потребуется представить документ из органов УСЗН об отсутствии начислений.

То же потребуется состоящей в браке женщине, оформляющей единовременную помощь на себя. Муж предоставляет сведения, что денежные выплаты ему не начислялись.

Одинокие матери, не состоящие в официально зарегистрированном браке или вдовы, подтверждают отсутствие супруга соответствующей документацией (см. Пособия матерям одиночкам). Независимо от того, какая инстанция становится источником получения денег, средства поступают из федерального бюджета.

Можно ли оформить получение пособия через сайт Госуслуги или МФЦ?

Как единоразовые, так и другие виды госпособий можно оформить через сайт Госуслуг и в многофункциональных центрах (МФЦ).

Подача заявления через многофункциональные центры не имеет особых отличий.

Этот способ в некотором смысле даже удобнее.

Например, все необходимые копии можно сделать непосредственно в МФЦ.

Перед тем, как отправиться в МФЦ, нужно либо зарегистрироваться на сайте, либо записаться по телефону: в этом учреждении есть электронная очередь.

Чтобы осуществить оформление через сайт Госуслуг, нужно быть на нем авторизованным. Для этого регистрируются с использованием паспортных и страховых данных и получают пароль.

Далее алгоритм действий таков:

входят на сайт и выбирают раздел «Пенсия, пособия и льготы»;

выбирают «Пособия на детей»;

нажимают на раздел «Государственная услуга по назначению единовременного…»;

вводят требуемые данные и ставят галочку «Согласен» на пользовательском соглашении;

указывают данные подающего заявку, выбирают результат оказания услуги;

нажимают «Отправить».

Заявление регистрируется за 1 рабочий день. Перечисление денег должно произойти в течение 10 дней с момента подачи заявления.

Какие бывают выплаты

Все детские пособия делятся на два типа: федеральные и региональные.

Федеральные пособия. Получают все без исключения семьи, в которых родился ребенок. Работающему родителю их выплачивает работодатель через ФСС , неработающему платит соцзащита.

Вот какие федеральные пособия можно получить при рождении ребенка в 2020 году:

Единовременное пособие — 18 004,12 Р. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Это 40% среднего дохода родителя, но не меньше 6752 Р. Если родитель не работал до беременности, Минималку платят также ИП и самозанятым, которые не платили взносы в ФСС. Максимальная сумма пособия для работающих — 27 984,66 Р. Для военнослужащих по контракту и сотрудников силовых структур, а также для уволенных во время беременности максимальное пособие ниже — 13 504 Р. Путинские выплаты. Ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет получит семья, в которой первый или второй ребенок родился после 1 января 2018 года и средний доход на одного члена семьи меньше двух прожиточных минимумов по региону. Размер пособия равен прожиточному минимуму на детей за второй квартал предыдущего года по месту жительства. Есть нюанс: выплаты на второго ребенка вычитают из материнского капитала. Дополнительное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет семья получит, если отец служит по призыву. Размер пособия — 12 219,17 Р. Контрактникам такая выплата не положена. Выплаты на детей до 3 лет в размере 5000 Р. Это временная мера поддержки, связанная с коронавирусом. Ее ввели на три месяца: с апреля по июнь. Всего можно получить 15 000 Р. Выплата положена на детей, которые родились до 30 июня 2020 года. Подать заявление на нее можно до 1 октября на сайте пенсионного фонда или через госуслуги. Выплата на детей до 16 лет в размере 10 000 Р. Такая мера поддержки тоже связана с коронакризисом. Выплату назначают на ребенка, который родился с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года включительно. Деньги придут автоматически на основании заявления на выплату на детей до 3 лет, о которой писали выше. Если вы не подавали заявление на выплату 5000 Р, оформите сначала ее. Доплата безработному родителю в размере 3000 Р за каждого ребенка до 18 лет. Ее получит один из родителей, который стоит на учете в центре занятости. Доплата назначается в июле и августе 2020 года. Основное пособие по безработице — минимум 4500 Р в месяц. Поэтому всего можно получать от 7500 Р в месяц.

Региональные пособия. Регионы могут устанавливать единовременное пособие в связи с рождением ребенка.

Еще бывает ежемесячное пособие от региона. Обычно его получают многодетные или малообеспеченные. Условия получения выплат при рождении устанавливает регион.

Платит ли регион пособие и в каком размере, нужно искать в местных законах о социальной поддержке семей, например в социальном кодексе области.

К примеру, Волгоградская область дополнительно платит 50 тысяч рублей женщине, если она родит ребенка до 24 лет — выплата действует, если ребенок родился в 2019 году или позже.

Региональными выплатами занимается орган социальной защиты населения — ОСЗН — региона, поэтому пытаться оформить их на работе не надо — работодатель ни при чем. Региональные выплаты можно оформить через МФЦ, в некоторых регионах — госуслуги.

Если детская выплата положена малообеспеченным, семьям с ребенком-инвалидом, она обычно оформляется через местный ОСЗН. Но можно сделать это через МФЦ — они выступают посредниками между человеком и ОСЗН.

Новая величина пособия по БИР в 2019 году.

Почти в любом регионе нашей страны работодатель выплачивает такую помощь. Причем, все знают о необходимости таких перечислений, но они до сих пор носят заявительный характер.

В некоторых регионах ФСС в качестве эксперимента запустила программу по самостоятельному начислению и выплате этих денег.

Несмотря на то, что

проект был запущен достаточно давно — в 2011 году, к 2019 году еще не все

регионы являются его участниками.

Чтобы иметь

представление о выплатах по БИР, рассмотрим следующую таблицу:

Трудоустроенные женщины зарплата (средняя) за весь отпуск по БИР, а именно: 140 суток, если роды проходили стандартно, 156 суток, когда имеются в виду преждевременные роды,194 сутки, если беременность оказалась многоплодной Наименьшие перечисления трудоустроенным 51918,9 рублей, 57852,49 рублей, 71944,76 рублей для каждого вышеперечисленного случая соответственно Наибольший размер выплат трудоустроенным 301095,89 руб., 335506,85 руб., 417232,88 руб. Если женщина получала зарплату 35000 рублей 161095,89 руб.,179506,84 руб., 223232,87 руб.

Расчет ведется следующим

образом:

Женщине, которая хочет взять отпуск по БИР в 2019 году, положенную сумму рассчитают, основываясь на ее зарплате за 2017 и 2018 годы.

Эти года не являются високосными, а значит, расчетная база составит 730 дней.

Затем вычислят общую сумму выплат за 2 указанных года (35000*12*2=840000 руб.)

Полученное значение делят на 730, чтобы получить средний заработок за день (840000:730=1150,684 руб.).

Частное делят на количество дней, которые положены женщине по БИР (если 140, то 1150, 684*140=161095,89 руб.).

Полученное число умножаем на количество дней отпуска.

При вычислении

минимального пособия используется наименьший среднедневной заработок.

11280*24:730=370,849. Он умножается на количество декретных дней.

Внимание! Неработающим женщинам выплатят всего 655,

49 руб. Также пособие по БИР работающая женщина не получит, если она не состояла

на учете в женской консультации

Ей также придется довольствоваться указанной

суммой.

Деньги должны быть переведены бухгалтерией не позже, 10 дней после принятия заявления либо в ближайшую официальную выплату.

Для этого беременная женщина приносит в бухгалтерию больничный лист. Если оформление выплат происходит через ФСС, деньги приходят 26 числа месяца, следующего после подачи заявления.

Если женщина работает в двух местах, пособие по БИР она получит везде.