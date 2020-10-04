Восстанет против путина: астролог составил прогноз для россии на 2020 год

Мнение экспертов о Владимире Путине

Прогнозами на будущее занимается и большое количество экспертов, делая их исходя из знаний в своей профессиональной сфере. Дают свои предположения и политологи, и социологи, и бизнесмены. Ниже приведены некоторые, одни из самых интересных мнений других экспертов.

Михаил Ходорковский: власть сменится в 2020-2022 году

Бизнесмен, является совладельцем компании «ЮКОС». Ходорковский считает, что президент ведет себя так, будто живет в другом мире, вот ключевые моменты его прогноза:

Уже в 2019-20 годах российское население будет более активно высказывать свои претензии относительно действий Путина;

Есть вероятность, что негодование граждан доведет до смены власти уже к 2021-22 году;

Бизнесмен отзывается о Путине, как о человеке непредсказуемом с не вполне разумным мышлением.

Надо отметить, что Михаил в силу известных событий имеет несколько предвзятое отношение к президенту.

Леонид Седов: история циклична

Социолог, который несколько лет изучает важные даты в истории Российской Федерации. По его прогнозу, смена главы страны произойдет в 2020 году.

Это основано на цикличности событий в Российской Федерации.

Каждые несколько десятков лет завершаются сменой власти после смены поколения и, соответственно, смены политических настроений в обществе.

Около 3 десятков лет было отдано правлению «сталинистов», следом была перестройка, а затем власть перешла в ближний круг Путина.

В 2020 году общественное мнение достаточно окрепнет для того, чтобы спровоцировать изменения и уход Путина, к тому же заканчивается десятилетие «эпохи Путина».

Александр Шохин: для свержения власти нет никаких причин

Руководитель Российского союза предпринимателей, который также неплохо прогнозирует будущее политики России. Шохин предвидел уход Ельцина с президентского поста. По мнению Александра, для свержения нынешнего президента нет никаких предпосылок.

Он считает Путина лучшим лидером, и не видит хоть сколько-нибудь приемлемых кандидатов на смену ему в России.

Шохин предполагает, что пока действующий президент не сделает Россию более мощной и устойчивой, он не уйдет с поста.

Исходя из проверенных данных, готовится большое количество реформ по реализации вплоть до 2025 года.

Учитывая последний факт, в планах президента нет желания добровольно покинуть пост. Пророчества относительно болезни лидера, по мнению Шохина, это преувеличено и необоснованно.

Заключение

Итак, эксперты настроены более оптимистично относительно перспектив пребывания президента на своем посту до конца текущего срока. Однако и среди них есть те, кто считает, что спокойное время в России кончится быстрее, чем срок правления Владимира Путина. Хотя фактов, доказывающих это напрямую, пока нет. Поэтому остается только надеяться на лучшее, но готовиться к худшему – к этому в нашей стране все уже давно привыкли.

Спецсчета для дольщиков

Дольщики в наступающем году получат дополнительную защиту от недобросовестных застройщиков. Новая система расчетов для девелоперов и их клиентов начнет действовать с июля 2019 года. С этого момента компании больше не смогут тратить деньги, полученные от покупателей квартир, до тех пор, пока строительство не будет завершено, а здания не введут в эксплуатацию.

2019

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Средства, перечисленные покупателем при заключении договора о долевом строительстве, будут поступать на специальные эскроу-счета, открытые в аккредитованных государством банках, и фактически будут оставаться замороженными. А вот для финансирования строительства застройщики смогут использовать только банковские кредиты.

Вообще-то поправки в федеральный закон «Об участии в долевом строительстве…», принятые в рамках постепенного реформирования сферы жилищного строительства, вступили в силу еще летом 2018 года, однако предусмотренный переходный период истечет только 30 июля 2019-го.

До этого момента новый механизм будет действовать параллельно со старым (то есть в некоторых случаях воспользоваться им можно будет и раньше), а вот к 2020 году, как ожидается, использование эскроу-счетов будет предполагать до 95% договоров долевого участия.

Фантастичные прогнозы

В начале статьи мы покритиковали тех, кто гадает на будущее, но все же и сами мы не лишены этой человеческой слабости. Любопытства ради мы решили узнать, что предсказывают россиянам астрологи и экстрасенсы.

Ясновидящая французская девочка Каедэ Убер считает, что первое полугодие для россиян будет тяжелым, но в итоге все же Путин выведет страну из кризиса. Санкции наконец-то будут сняты, несмотря на то, что с Россией воссоединится Донбасс. И еще нам предстоит порадоваться невероятному успеху наших спортсменов.

Знатоки наследия Нострадамуса предупреждают, что он предсказывал опасность возникновения Третьей мировой войны с применением химического оружия и гибелью трети населения планеты, а также стихийные бедствия и природные катаклизмы. Самый страшный ураган должен обрушиться на главного оппонента России на политической арене – США.

Поклонники Ванги вспоминают, что она тоже упоминала про природные катаклизмы, но обрушиться они должны на нашу страну, из-за чего 2019 год может оказаться неурожайным со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Павел Глоба предполагает, что пропасть между бедными и богатыми в 2019 году будет расти, из-за чего возможно нарастание социального напряжения.

Верить ли всем этим пророчествам – дело ваше. Только они уж больно похожи на прогнозы футурологов, экономистов и политологов.

Мнение экспертов: Россия на грани большой войны

Прежде всего, при всей любви к сакральному миру, анализируя будущее, стоит обратиться к профессионалам. Эксперты — историки, экономисты, аналитики, военные, политики дают официальные объяснения, не склоняясь к мистике.

Они опираются на «сухие» факты и выдают прогноз, экстраполируя текущую ситуацию в будущее. В конце 2018 и начале 2019 года большинство экспертов высказали мнение, что страсти в мире накаляются, и нас ждут три варианта развития событий:

Первый сценарий. Разногласия между Россией и Евросоюзом, подогреваемые США, приведут к военному столкновению в одной из республик бывшего СССР.

Второй сценарий. Жесткая и агрессивная политика США спровоцирует северную Корею на пуск ядерных ракет.

Третий сценарий. Очередной точечный удар США в Сирии угодит в Российскую группировку войск, на что последует незамедлительный ответ.

Четвертый сценарий. Кибер-войска одной из спецслужб захватят сверхсекретные данные государства-противника.

Факт. Все эксперты склоняются к тому, что в 2019 году наиболее реалистичен первый сценарий начала войны в России. На роль камня преткновения подходит любая республика бывшего Советского Союза: Украина, Молдова, Грузия и даже Белоруссия.

Равновесие в мире давно нарушено, каждая из сторон не потерпит даже малейшего ущемления ее прав. Все версии могут иметь свое продолжение, но точно никто не скажет, что может послужить причиной военного противостояния.

Устоявшийся двуполярный мир подходит к своему логическому концу, а шаткое равновесие зависит лишь от того, насколько хватит терпения и мудрости главам России и США.

Предсказание Александра Шепса для России на 2020 год

Жителям России волноваться не стоит. 2020 станет для страны годом мира и развития. В Украине будут продолжаться боевые действия. Война не затронет границы государства.

В грядущем году наладятся отношения с Европой. Будут созданы новые совместные проекты. Акцент будет поставлен на сотрудничестве. Войны опасаться не нужно.

Есть вероятность острой информационной войны с США. К лету конфликт сбавит обороты. До конца года ситуация останется на прежнем уровне. Улучшения экономических отношений с Америкой не предвидится.

Люди могут смело мечтать, строить дома и создавать семьи. В год свиньи страна будет защищена надёжным энергетическим куполом. Взрывы, выстрелы и гранаты не нарушат покой России.

Маг призвал прекратить разговоры о гражданских бунтах. «Слово и энергия являются отожествляющими понятиями. Даже если вы далеки от понимания истинной силы слова, остановитесь и не передавайте грязь дальше». Враждебные настроения некоторых граждан в совокупности с негативными мыслями намерениями и фразами могут привести к беде.

Экономика

«Когда человек сыт и здоров, он в состоянии творить и делать этот мир лучше» — остановил своё внимание экстрасенс на экономике государства. Не нужно ожидать серьёзного кризиса, но и процветания пока не будет. Экономика сделает значительный скачок вверх, но это не повлияет на жизнь обычных людей

По истечению пяти лет Россия станет передовым государством. 2020 год – прекрасный фундамент для новых свершений.

Гороскопы на все случаи жизни

Гороскоп на 2020 год по знакам зодиака и по году рождения: Козерог

Гороскоп на 2020 год по знакам зодиака и по году рождения: Рак

Гороскоп на 2020 год по знакам зодиака и по году рождения: Овен

Шепс советует тратить деньги на качественные продукты и саморазвитие. Только самодостаточный человек способен построить для себя качественную жизнь. Самопознание — главная цель человека. Таким образом, он раскрывает собственные ресурсы для помощи другим. По мнению Александра в 2020 году возрастёт количество миллионеров, так что у каждого есть шанс обогатиться.

Апокалипсис не предвидится

Экстрасенс заявил, что известие о конце света не случайно. Весть о приближающейся катастрофе это предупреждение, которое высшие силы стараются передать ясновидящим и магам. Всегда есть шанс, все исправить. Не стоит верить нелепым слухам.

Все плохое осталось позади. Землетрясения, наводнения и ураганы пройдут мимо. Лето будет аномально жарким, а осень сухой. Россиян обрадует прогноз Александра Шепса на 2020 год. Маг заявил, что ожидается небывалый урожай зерновых, что положительно отразиться не экономике.

Пророчества о жизни и смерти Путина

Продолжительный период времени ходят слухи, что Путин тяжело болен. Говорят провидцы об онкологии. Владимир болезнь скрывает и не хочет выносить личные проблемы на публику. Подмечают изменения во внешнем виде президента эксперты и медики. О судьбе Путина множество слухов, догадок и предположений.

Самые популярные прогнозы о здоровье главы государства:

он болеет онкологией, и ему осталось жить не больше 3-4 лет;

страдает от заболеваний спины и позвоночника, они приносят ему нестерпимую боль;

предвещают экстрасенсы Путину смерть от серьезного заболевания внутренних органов — это и послужит причиной ухода президента с поста.

Об уходе Путина по состоянию здоровья говорит украинский экстрасенс Максим Гордеев. Он утверждает, что смерть идет за президентом по пятам. Точный диагноз Максим не ставит, но добавляет, что мучений у Владимира будет много. Он не сможет спокойно уйти из жизни. Болезнь послужит причиной резкого ухудшения здоровья, и как результат — Путин будет вынужден досрочно освободить занимаемую должность.

По словам экстрасенсов, болезнь является отражением кармы мужчины. Принесенные им страдания и ненависть людей не пройдут бесследно. Если Путин не умрет от болезни, он будет убит.

Прогнозы экспертов о Владимире Путине

Что ж, прогнозы о возможном будущем Владимира Путина делают не только астрологи! Многие политологи, социологи и бизнесмены также высказываются по данному вопросу. Мы приведем самые интересные мнения публичных персон.

Михаил Ходорковский. Бывший глава и совладелец «ЮКОС» полагает, что в 2019 году россияне станут активнее выражать претензии к путинскому режиму. Не исключено, что возмущения достигнут таких масштабов, что к 2020 году Россия досрочно поменяет власть. Ходорковский называет поведение и мышление Путина непредсказуемым и иррациональным. Кроме того, он охарактеризовал президента как личность, проживающую в совершенно иной реальности.

Леонид Седов. Известный социолог сделал прогноз, основанный на многолетнем изучении ключевых дат в истории Российской Федерации. Математическая модель показала, что Россия живет семнадцатилетними циклами, и каждый из них заканчивается сменой власти. Например, спустя семнадцать лет правления «сталинистов» пришла оттепель, потом наступила перестройка, а затем власть получили люди, входящие в ближний круг Путина. Если данный математический тренд продолжится, то именно в 2019 году в России произойдет смена президента.

Александр Шохин. Человек, который руководит Российским союзом предпринимателей, просто обязан хорошо понимать современные тенденции в экономике и политике! При этом Шохин считается еще и неплохим прогнозистом. Например, он сумел предвидеть уход Ельцина с поста главы державы. Эксперт считает, что нет никаких факторов, угрожающих власти нынешнего президента, так как иных лидеров такого масштаба в России просто не существует. Шохин делает предположение, что Путин не будут передавать власть, пока России достаточно не окрепла. Президентское окружение уже готовит пакет реформ, реализация которых будет расписана вплоть до 2025 года. Исходя из этого, Путин не намерен добровольно покидать пост, а слухи о его болезни являются крайне преувеличенными.

Позиция Центробанка

► Центробанк принимает меры по укреплению российской экономики и позиций рубля:

Удержание ключевой ставки. По прогнозам ЦБ, опираясь на слова Э.Набиуллиной, ключевая ставка сохранится на отметке 6%. Для специалистов очевиден небольшой потенциал для снижения ключевой ставки в ближайшем будущем. Удерживание инфляции. Она за последнее время ускорилась. Но ее всплеск ожидается краткосрочным. Тем не менее, в переводе на годовые показатели, ее процент остается в пределах 4, не превышая эту отметку. Поддержание роста отечественного ВВП. Для этого принимаются правительством особые меры по поддержанию производства и повышению инвестиционной привлекательности российских предприятий. Поддержание малого и среднего бизнеса, частных лиц в области кредитования и вкладов. Увеличение процента на вывод средств в офшор. Установление процента на доход по вкладам, который поддержит экономику и рубль в долгосрочной перспективе.

На этом фоне можно отметить, что основные индикаторы рынка стабилизируются:

Снизился показатель изменчивости цены национальной валюты. Пик волатильности наблюдался в середине марта, когда рубль семимильными скачками шел наверх. Ослабление позиции российского рубля моно сопоставить с динамикой и изменениями стоимости других мировых валют. Наблюдается сокращение темпов и объемов выхода иностранных инвесторов из отечественных активов. Индекс Московской биржи за последние дни показал уверенный рост, который составил 11,9 %

Интересно, что согласно последним новостям 1 час назад, после выступления Э. Набиуллиной, курс рубля ускорил свой рост, и появляются новые мнения экспертов о том, что будет с национальной валютой в 2020 году.

Сама Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, напомнила о том, что одна из причин серьезных изменений позиций рубля и экономики в целом – ситуация с коронавирусом. Меры, которые по инициативе президента и правительства нашей страны приняты для предотвращения развития инфекции, очень негативно сказываются на развитии экономики и позиции рубля по отношению к доллару.

Очевидно, что после спада эпидемии и снятия беспрецедентных мер, ситуация с рублем пойдет на улучшение, он станет обретать более крепкие позиции.

Пока в сложившейся ситуации председатель Банка России Эльвира Набиуллина будет проводить еженедельные пресс-конференции, на которых она будет освещать ситуацию с экономикой по стране и с национальной валютой.

Она заявила, что на сайте Центробанка будут выкладываться некие отчеты, аналитические обзоры с текущим положением дел, произошедшими изменениями на рынке валют и в экономике страны.

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₽ Мы продолжаем следить за ситуацией с рублем в 2020 году и за мнениями ведущих экспертов.

ria.ru/20200325/1569067916.html

lenta.ru/brief/2020/03/09/rub/

lenta.ru/news/2020/04/03/snijenie/

cbr.ru/Content/Document/File/107456/FinPuls_1_03042020.pdf

yandex.ru/efir?t=7&stream_id=43d4cbe38c4445509e2ac42c163f50e1

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Прогнозы ясновидящих и астрологов о Путине

Павел Глоба делал прогнозы на основании предсказаний Василия Немчина, который писал в своем трактате о появлении Великого Гончара – личности с огромной силой и знаниями, невероятной мудростью и харизмой. Год появления такого правителя не указывается; предполагается лишь, что Гончар приведет Россию к расцвету в 2023 году. Предыдущий прогноз Глобы о смерти Владимира Путина в 2016 году уже не сбылся. Пророчества Немчина также вызывают у многих недоверие, так как его манускрипты никто, кроме Павла Глобы, воочию не наблюдал и не прочел ни строчки.

Астролог Влад Росс предполагает, что события в будущей жизни президента РФ сложатся не лучшим образом. Выводы основаны на том, что правление Путина началось в момент фатального солнечного затмения. Подобные личности энергично трудятся, а затем молниеносно уходят. Цикл правления такого человека может длиться от полугода до 18 лет. Это означает, что сарос Путина уже истек в 2018 году.

Астролог Сергей Логинов сообщает о серьезной болезни Владимира Владимировича и считает, что важные решения уже давно принимаются его приближенными. В нынешнем году ситуация примет серьёзный оборот – начнётся раскол между правящими элитарными секторами. Каждая «ветвь капитализма» предпочтет выдвинуть в качестве президента своего представителя. Может начаться экономический и политически раздел территорий, когда регионы потребуют отделения от столицы РФ. Уже сегодня наблюдаются такие предпосылки. Например, на Дальнем Востоке, территории которого в бешеном темпе осваивает Китай.

Астролог Михаил Левин предсказывает, что преемник Путина пойдёт по пути реформирования силовых структур. Он считает, что смена власти в России обязательно произойдет. Поменяется и вся система управления страной. До этого Россию ждет закулисная игра политиков и ухудшение жизни простого народа. Предполагается, что Путин не захочет отдать власть добровольно, несмотря ни на что.

Современная пророчица Елена Осипенко сообщает, что миссия людей, рождённых под знаком Весов, заключается в восстановлении гармонии мира. Президент России, принявший решение в пользу агрессивной внешней политики, совершает над собой настоящее насилие. Его внутренний мир скоро преподнесет ему сюрприз в виде страшной болезни, и смертельный исход неминуем.

Французский астролог Мария Дюваль считает, что к власти в России придет энергичный молодой человек, специализация которого – экономика и финансы. Его активные действия на политической и экономической арене начнутся уже в 2020 году. Мария предполагает, что Путин добровольно оставит свой пост из-за болезни.

Специалист в области нумерологии и эзотерики Александр Александров считает, что правление Путина закончится только в 2022 году. Его предсказания основаны на магии цифр – этому учению посвящена целая книга. Прогнозы Александрова о Владимире Владимировиче Путине основаны на ключевых датах в личной и профессиональной жизни президента, и именно они указывают, что в 2020 году отставки Путина ждать еще рано.



Многие астрологи уверены, что президента России ждет тяжелая болезнь

Ванга: предсказания о Путине

Пророчества знаменитой болгарской прорицательницы о будущем России и о президенте Владимире появились в начале семидесятых годов. Слова Ванги звучали так: «… его слава будет греметь над Россией и после того, как всё растает, как лёд». В это время страной управлял совсем другой президент. Также, если верить предсказанию Ванги, во время правления Путина страну ждут потрясения с большим числом людских жертв. Подтверждения этого пророчества, скрепленные ежегодной массовой гибелью россиян, видит каждый из нас.

Впрочем, важно не только получить предсказание, но и правильно его истолковать. В свое время Ванга говорила о Князе Владимире

Что она при этом имела в виду, никому неизвестно. Есть основания полагать, что пророчество про славу и истаявший лед не относятся к Владимиру Путину, а связаны с совершенно иным человеком. Также существует мнение, что Ванга предсказала только приход к власти Владимира Владимировича, который своим появлением уже немало сделал для утверждения положения России в мире. Именно Владимиру было суждено стать владыкой всего мира и оставить после себя лишь пустоту.

По мнению Ванги, после всех испытаний Великая держава займёт главенствующее положение в мировом пространстве. Пророчица не предсказывала кончину Путина и не называла событий, после которых ему суждено уйти с поста. Не поведала она и о том, кто останется после него. Пожалуй, это самое страшное и непонятное из всех пророчеств Ванги, больше напоминающее описание конца света.

Прогнозы о смене власти в России в 2020 году Павел Глоба делает не первый раз

Сейчас мало кто помнит, что первые предсказания Павла Глобы о смене власти в России в 2020 году были сделаны пятнадцать лет назад в одной из программ Александра Гордона. Тогда в прямом эфире Павел Глоба заявил, что в 2020 году Владимир Путин уйдет в отставку, и этот год будет переломным для России из-за соединения Юпитера и Сатурна, которое пройдет под знаком Водолея.

Павел Глоба – известный российский и советский астролог, писатель, историк-архивист по специальности, начавший свою астрологическую деятельность еще в 80-х годах. Он обучался у известных предсказателей в Индии, позднее создал свой астрологический «Центр Павла Глобы».

Многие его предсказания сбылись. В частности, астролог предсказал успешное проведение Олимпиады в Сочи и последующее за этим погружение России в финансовый и политический кризис, вовлечение в конфликт на Ближнем Востоке.

Отставка Бориса Ельцина в 1999 году тоже была предсказана Павлом Глобой за несколько лет до этих событий. Вот и сейчас, отождествляя действующую власть с Юпитером, он недвусмысленно заявляет, что его влияние закончится в 2020 году.

Пророчество Марии Дюваль

Мария Дюваль родилась во Франции и является астрологом и ясновидящей. Известна она не только у себя на родине, но и по всему земному шару. К ней идут за помощью мировые лидеры.

Важно! Мария Дюваль считает, что именно наша страна первая выйдет из кризиса, заведет крупную армию, и все остальные страны будут брать деньги в долг у нас. Также русские ученые изобретут лекарство от старости, что позволит людям проживать до 140 лет

Именно Российская Федерация выйдет на первый план в сфере новых технологий. Уровень жизни поднимется на совершенно новый уровень. А большая часть производства будет автоматизированной, то есть осуществляться за счет роботов. Но все это случится только после прихода к власти нового правителя

Также русские ученые изобретут лекарство от старости, что позволит людям проживать до 140 лет. Именно Российская Федерация выйдет на первый план в сфере новых технологий. Уровень жизни поднимется на совершенно новый уровень. А большая часть производства будет автоматизированной, то есть осуществляться за счет роботов. Но все это случится только после прихода к власти нового правителя.

Прогнозы политиков, экономистов и бизнесменов

Эксперты полагают, что уже в 2020 году недовольство народа перешагнет все мыслимые пределы, и россияне потребуют отставки нынешней власти

Бывший глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский, общественный и политический деятель, предполагает, что к 2020 году претензии российского народа к президенту Путину усилятся, а возмущение достигнет предела. В 2020 году в России в срочном порядке поменяется власть. Больше ничего предсказать не удаётся в силу того, что мышление Путина непредсказуемо, а его поведение не описывается никакими шаблонами. Бизнесмен утверждает, что прогнозирование будущей судьбы президента также затрудняют характеристики его личности. Вполне вероятно, что президент РФ – это лишь ширма, за которой скрываются представители мирового олигархата.

Леонид Седов, известный социолог, свой прогноз сделал на основе многолетнего изучения важных дат в истории Российского государства. Судя по данным его математических моделей, именно к 2020 году в РФ должна произойти смена власти.

Руководитель российского союза предпринимателей Александр Шохин считается неплохим прогнозистом. В свое время он сумел предвидеть уход Ельцина с поста Великой державы. На данный момент эксперт считает, что нет никаких предпосылок, которые могли бы угрожать власти В. Путина. Лидеров такого масштаба в РФ больше нет. Все слухи о болезни президента он считает надуманными – Шохин уверен, что Владимир Владимирович добровольно не покинет пост. Во всяком случае, до тех пор, пока положение России в мировом сообществе достаточно не окрепнет. Окружение президента готовит действенные реформы, реализация которых расписана до 2025 года.

Что в православии называют проклятием

Христиане под понятием проклятие понимают ничто иное как мысленное или устно произнесенное послание одного человека от другого, имеющие негативных характер и несущее в себе плохие помыслы. Не редко такое послание может подкрепляться проведением ритуалов с применением черной магии. Чаще всего проклятия насылают на одиночество, на то, чтобы умер человек, на бедность и многое другое.

Иногда воздействие проклятья может быть очень опасным и разрушительным. Так как во время его выражения человек выплескивает из себя самые негативные эмоции. Считается что оно начинает действовать именно в тот момент, как только его озвучили. И запускается такая себе программа самоуничтожения. Но в случае если человек был глубоко верующим и посещает храм, то программа не начинает работать, а просто зависает над ним. Но она все равно остается опасной так как после смерти человека программа передается его детям. Таким образом дети расплачиваются за грехи своих родных.

Чтобы этого не произошло православные священнослужители рекомендуют регулярно читать молитву, избавляющую от всех проклятий. Но для того чтобы она действовала ее необходимо правильно произносить.

Выборы Президента Украины

Состоятся 31 марта 2019 года.

Кто победит — пока непонятно. Действующий Президент за 4 года не добился никаких серьезных положительных результатов. Наоборот — у населения он потерял поддержку, которую смог набрать в начале 2014 своими обещаниями (она опустилась с 54% в 2014 до 5-8% в 2018). Поэтому реальных шансов на честную победу — у него мало.

С другой стороны: других вариантов у украинцев — нет. По сути из политиков, которые могут побороться за власть — только Юлия Тимошенко. Но о ней практически ничего не было слышно после 2014 года. И к тому же Украина по факту находится под внешним управлением США — поэтому выборы будут чисто формальным событием.

Результат вряд ли как-то повлияет на ситуацию в РФ — скорее всего, в президентском кресле снова окажется про-западный политик с антироссийской позицией. Но в ходе выборов возможны провокации, в которых Запад традиционно может обвинить Россию.

https://youtube.com/watch?v=VNLmunZrBIM