36 долларов в рублях

Индексация пенсий неработающим пенсионерам в 2021 году

Согласно недавно принятым поправкам к Конституции, пенсии должны ежегодно индексироваться. По факту эта норма работала уже не один год – просто работало это в «ручном режиме». Впрочем, пока обязательная индексация пенсий не включена в федеральный закон, работает тот же порядок индексации, что был раньше.

Так, в 2019 году, вместе с повышением пенсионного возраста были увеличены пенсии страховые пенсии неработающим пенсионерам – они выросли на 7,05%. В 2020 году повышение тоже было – на 6,6%. Каждый раз индексация планируется на 3 года вперед, а это значит, что размер индексации пенсий в 2021 году известен уже сейчас:

в 2021 году пенсии вырастут на 6,3 %;

году пенсии вырастут на %; в 2022 году пенсии вырастут на 5,9 %;

году пенсии вырастут на %; в 2023 году пенсии вырастут на 5,6 %;

году пенсии вырастут на %; в 2024 году пенсии вырастут ориентировочно на 5,5% (судя по закону 350-ФЗ).

Индексация на 2025-й и последующие годы пока – ее размер объявят в 2022 году, но он явно будет не меньше, чем цель по инфляции (4%).

Как именно будут повышаться пенсии? Сама по себе страховая пенсия складывается из двух частей – стоимости пенсионных баллов (коэффициентов) и фиксированной выплаты. Обе эти величины в 2021 году вырастут:

стоимость пенсионного балла вырастет с 93 до 98,86 рублей;

фиксированная выплата вырастет с 5 686,25 до 6 044,48 рублей.

То есть, для получателей страховых пенсий сумма выплаты просто увеличится на 6,3% – по аналогии с прошлыми годами.

Как увеличится пенсионный возраст в 2021 году: разбираем требования по страховым и социальным пенсиям

Однако многие пенсионеры (по данным за прошлый год – почти 4 миллиона человек) получают пенсии ниже прожиточного минимума. В этой ситуации они получают социальную доплату, которая поднимает общий размер выплаты до прожиточного минимума. И для этой части пенсионеров индексация рассчитывается по другим, более сложным правилам:

расчетная пенсия (то есть, без социальной доплаты) увеличивается на процент индексации (6,3% в 2021 году);

если полученная сумма снова меньше прожиточного минимума для пенсионера – то к пенсии сначала прибавляется социальная доплата, а потом – сумма индексации.

Другими словами, пенсионер с пенсией меньше минимальной каждый месяц в 2021 году будет получать выплату, которая рассчитывается по формуле:

прожиточный минимум в регионе + 6,3% от его расчетной пенсии

В 2020 году индексация составляла 6,6%, но снижаться пенсия не должна – прожиточный минимум, который определяется в каждом регионе, должен вырасти, поскольку на него непосредственно влияет рост цен.

Правда, если для почти всех остальных выплат в расчет идет прожиточный минимум за II квартал предыдущего года, то в случае с расчетом социальной доплаты к пенсии все иначе, и формула более сложная. Так, минимально возможная величина прожиточного минимума для этих целей рассчитывается так:

сложить прожиточный минимум в регионе за I и II кварталы предыдущего года;

разделить это на сумму прожиточного минимума в целом по России за I и II кварталы предыдущего года;

умножить полученный результат на прогнозную величину прожиточного минимума пенсионера в целом по России в базовом сценарии прогноза социально-экономического развития России.

Другими словами, правительство лишило регионы возможности занижать прожиточный минимум пенсионера, манипулируя с ценами на товары – теперь в формуле учитывается прожиточный минимум сразу за 2 квартала, его значения по региону и стране в целом, а также прогнозный уровень цен на потребительскую корзину. Кроме того, регион может установить и более высокую сумму прожиточного минимума, но тогда финансировать доплаты к пенсиям придется из регионального бюджета, а не из федерального.

Правда, по факту минимальные пенсии по регионам все равно растут незначительно – а с учетом того, что индексация в новом году будет меньше, чем в текущем (6,3% против 6,6%), многие пенсионеры будут получать в 2021 году ненамного больше, чем в 2020-м.

При этом официально, как считает Министерств труда и социальной защиты, средние пенсии вырастут примерно на 1000 рублей – до 17 432 рублей, а каждый последующий год они будут расти примерно на 900 рублей (до 18 357 рублей в 2022 году и до 19 283 рублей в 2023-м).

Сведения о финансировании мер социальной поддержки

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь

Вид выплаты КБК Дата финансирования Банк Почта Меры социальной поддержки семьям с детьми Ежемесячное пособие гражданам, имеющим детей(317 руб., 634 руб., 1000 руб., 555 руб.) 4410110320 04.1216.12 04.12 Ежемесячное социальное пособие студенческим семьям, имеющим детей, и отдельным категориям студентов (450руб.) ЕДВ нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего и последующих детей до 3-х лет ФБ (6 979,76 руб.) 442Р150840 09.1216.12 ЕДВ нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего и последующих детей до 3-х лет ОБ (1 136,24 руб.) 442Р150840 09.1216.12 Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка (9569,00) 442Р155730 09.12 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет:за первым ребенком – 3 277,45 руб.,за вторым и последующими детьми 6 554,89 руб. 4420153810 09.12 РСХБ18.12 03.12 Дополнительное пособие на второго ребенка (50000,00) 442Р111310 Ежеквартальная денежная выплата многодетным семьям(289 руб. на каждого ребенка) 4420110630 Ежемесячная дотация на оплату жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям (1 514 руб.) 4420110660 06.12 ЕД детям 6-17 лет из многодетных семей к школе( 1107 руб. на каждого ребенка) 4420110620 Единовременное пособие при рождении ребенка ФБ(17 479,73 руб.) 4420153830 Дополнительное пособие при рождении первого ребенка (50 000 руб.) 442Р111170 04.12 Дополнительное пособие при рождении второго ребенка до достижения первым ребенком возраста трех лет (50 000руб.) 442Р111310 04.12 Ежеквартальная денежная выплата одному из родителей, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом с 3 степенью ограничения жизнедеятельности (5000 руб.) 4420111100 Ежемесячная денежная выплата одному из неработающих родителей, осуществляющему уход за ребенком- инвалидом (656 руб.) 4420110650 09.12 (СБ) Родительский капитал (70 000 руб.) 442Р110720 04.1209.12 Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (17479,73 руб.) 4420152600 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (27680,97 руб.) 4420152700 Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (11 863,27 руб.) 4420152700 Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией (655,49 руб.) Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией (655,49.) Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг из средств федерального бюджета (расчет индивидуальный) 4410152500 03.12. РСХБ09.12 СБ Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда (529руб.) 4410110330 06.12 Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда (расчет индивидуальный) 4410110370 06.12 Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла (638руб) 4410110420 06.12 Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг труженикам тыла (расчет индивидуальный) 4410110360 06.12 Ежемесячная денежная выплата жертвам политических репрессий (638 руб.) 4410110410 06.12 Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг жертвам политических репрессий (расчет индивидуальный) 4410110390 06.12 Ежемесячная денежная выплата детям Сталинграда (399руб.) 4410110350 06.12 Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг детям Сталинграда (расчет индивидуальный) 4410110380 06.12 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Волгоградской области (558 руб.) 4410110340 06.12 Ежемесячная денежная выплата сельским специалистам 4410110590 06.12 Доп.меры соц.подд.по опл. ЖКУ уч.Стал.битвы 4410111040 06.12 Меры социальной поддержки гражданам, подвергшихся воздействию радиации 4410151370 18.12 Капитальный ремонт (ежеквартальная выплата) 20101R4620 Ежегодная денежная выплата (Почетный донор) 2010152200 Адресное социальное пособие (от 900 руб.) 4410110120 10.12 Соцконтракт 4410110130 06.12 Единовременное социальное пособие (ТЖС) 4410110170 18.12 Компенсация затрат на газификацию жилья 4410110240 Единовременная материальная помощь на погребение 4410110260

Кто может рассчитывать на пособие к 1 сентября?

Оформить пособие к 1 сентября могут граждане, относящиеся к одной или нескольким льготным категориям:

Многодетные – семьи с тремя и более детьми.

Малоимущие – нуждающиеся семьи со среднедушевым денежным доходом ниже показателя прожиточного минимума, принятого в регионе проживания.

Неполные – семьи, в которых ребенок воспитывается одним родителем.

Опекуны и патронатные воспитатели – лица, которые проживают с ребенком, взятым под опеку на законных основаниях.

Родители-инвалиды – один из родителей имеет статус инвалида 1 или 2 группы.

Чаще всего пособие к школе на 1 сентября предоставляется малообеспеченным и многодетным семьям. Для его получения необходимо будет представить соответствующие справки. При этом наличие статуса многодетной семьи не гарантирует назначение пособия. В некоторых регионах условием для получения помощи является наличие большего количества детей.

На какие квартиры распространяется

Федеральная программа помощи по ипотечным кредитования распространяется на следующие ситуации:

ипотечное жилье у семьи – единственная недвижимость и место для проживания;

квартира относится к недвижимости категории «эконом класс»;

площадь квартиры не превышает установленные ограничения: 1-комн. – не больше 45 кв.м.; 2-комн.- до 65 кв.м.; 3-комн. – не больше 85 кв.м.

Исключением в этих ограничениях являются только те семьи, в которых есть 3 и больше детей до 18-ти лет. Здесь уже не будут смотреть ни на категорию жилья, ни на его площадь. В то же время условие об отсутствии какой-либо еще недвижимости не отменяется ни в одном исключительном случае. Здесь даже владение долей в каком-то объекте недвижимости не допустимо.

Единовременные выплаты

Единовременные выплаты — это сумма материальной поддержки, которая выделяется сразу в полном объеме. Часть из таких дотаций будущая мама может получить еще до рождения:

выплаты работающим женщинам, которые встали на учет до 12 недели беременности — 675,15 руб.;

пособие по беременности и родам с 28 недели — 100% от средней зарплаты за последние 2 года.

Последнее могут оформить не только работающие мамы. На «декретные» могут рассчитывать безработные женщины, которые были уволены с последнего места работы менее 1 года назад в связи с ликвидацией предприятия. Также работодатель обязан принять заявление о декретных выплатах, если женщина уходит в декрет в течение месяца после увольнения по особым причинам.

Читайте: Про декрет

Кроме того, пособие выплачивается студенткам очной формы обучения и женщинам, которые проходят службу по контракту. Подавать заявление необходимо по месту работы или учебы.

Пособие при рождении ребенка

После рождения малыша мама имеет право на единовременное пособие при рождении. Сумма в 2020 году — 17 479,73 рублей, однако в северных регионах страны применяются повышенные коэффициенты. Подать заявку на получение денег можно с момента рождения малыша до тех пор, пока ему не исполнится 6 месяцев.

Деньги получают родители или официальные опекуны. Заявка подается в бухгалтерию организации, где работает или учится один из родителей. В случае, если оба опекуна являются безработными, то документы подаются в районный отдел соцзащиты. Вместе с заявлением на получение единовременного пособия потребуется стандартный пакет документов:

паспорт родителя;

медицинская справка о рождении ребенка по форме №24;

свидетельство о рождении ребенка.

В зависимости от того, куда подаются документы, их список может быть увеличен. По месту работы достаточно этих, а в органы соцзащиты нужно принести СНИЛС, справку из УК или ЖЭК о совместном проживании и копию последних заполненных страниц трудовой книжки.

Читайте: Единовременная выплата при рождении ребенка

Обязательное требование — справка о невыплате пособия второму родителю. Она необходима, если родители женаты. Заказывается документ в бухгалтерии организации, где работает второй супруг, а в случае, если он безработный, — в отделе соцзащиты. Эта справка подтверждает, что раньше пособие не было получено.

Другие виды единовременных выплат

При рождении второго и последующих детей родители получают сертификат на материнский капитал в размере 453 026 рублей. Выдается эта дотация семьям, где второй и последующие дети родились или были усыновлены после 1 января 2007 года. Получить сертификат можно до наступления ребенку 18 лет в районном филиале Пенсионного Фонда.

Дополнительную поддержку получают беременные жены военнослужащих-призывников. После наступления 28 недели беременности супруга может получить субсидию в размере 27 680 рублей. Заявка подается по месту службы мужа.

Региональные пособия

В регионах действует дополнительная система поощрения молодых родителей. Однако виды компенсаций очень разнятся. К примеру, федеральная программа материнского капитала имеет региональные аналоги.

В Башкирии при рождении первенца молодым семьям выплачивают 300 000 рублей на улучшение жилищных условий. В Свердловской области за третьего малыша получают 126 405 рублей.

Как и в случае с федеральным маткапиталом, использовать деньги можно только на определенные нужды.

Как получить выплату

Электронное заявление можно подать только на портале госуслуг. Для этого создали специальный раздел, вот правильная ссылка на услугу: posobie16.gosuslugi.ru.

Еще есть карточка услуги с описаниями условий, но в ней тоже стоит переход на отдельный раздел.

В июне было объявлено, что заявление можно подать только на детей, которые родились с 11.05.2004 по 30.06.2017. Но заявление можно подавать до 1 октября. Поэтому с июля за выплатой смогут обратиться и те родители, у которых детям исполнилось 3 года с 1 июля по 30 сентября 2020 года включительно. Такие дети родились с 1.07.2017 по 30.09.2017. Заявление нужно подавать не раньше того месяца, когда наступает трехлетие, и не позднее 30 сентября.

На сайте пенсионного фонда заявление на эту услугу подать нельзя. Не перепутайте: 5000 Р на ребенка до 3 лет можно оформить и на сайте ПФР, и на госуслугах. А 10 000 Р с 3 до 16 лет — только на госуслугах или лично.

Для заполнения заявления нужны такие данные:

Сведения из свидетельства о рождении. Сам документ прикладывать не нужно. Реквизиты банковского счета. Номер карты не подойдет, нужен номер счета из 20 знаков, БИК и корсчет. Счет должен принадлежать тому, кто подает заявление. СНИЛС ребенка. Сейчас, если ребенок родился недавно и родители еще не получили СНИЛС, его могут присвоить автоматически — по данным из загса. Тогда номер можно найти при оформлении заявления, в ПФР и МФЦ можно не ходить. Но с детьми от 3 до 16 лет так не получится: если СНИЛСа вообще не было, его придется оформить, посетив отделение ПФР.

Если детей несколько, всех нужно указать в одном заявлении. Но только тех, кому от 3 до 16 лет. На детей до 3 лет положена другая выплата, ее оформляют по другой ссылке — почитайте инструкцию.

Данные заявителя заполняются из профиляДанные ребенка тоже могут быть заполнены автоматически. Если нет — укажите их вручную. Если СНИЛС оформлен, но пластика или выписки нет под рукой, используйте функцию «Найти СНИЛС»СНИЛС ребенка моментально подтягивается из базы, хотя ребенку 14 лет. Пластик искать не нужно: главное, чтобы СНИЛС в принципе был оформлен когда-то раньшеВсех детей нужно указать в одном заявлении

Внимание! В заявлении нужно указывать не номер свидетельства, который указан внизу бланка, а номер актовой записи. Он указан в середине свидетельства, сразу после данных о родителях

Номер актовой записи — это просто число, без латинских букв и дефисов. Если укажете номер самого свидетельства, заявление не пройдет проверку.

В заявлении есть поиск по БИКу банка — можно обойтись без корсчета. Не перепутайте номер карты и номер банковского счета, это не одно и то же. У каждой карты есть еще и номер счета, его можно посмотреть в интернет-банке или приложенииБольше ничего делать не нужно — только ждать. Если все в порядке, в течение 5 рабочих дней придет уведомление о положительном решении. В июне деньги придут на карту. За двоих детей — 20 000 Р

Если будет отказ из-за неправильного оформления, можно подать новое заявление. Срок — до 1 октября 2020 года. Если не получится оформить выплату в мае и июне — это не проблема, можно обратиться позже. Пособие поступит в том же размере.

Выплаты по 6500 рублей

Выплаты в 6500 тысяч на каждого сотрудника могут получить предприятия малого и среднего бизнеса. Речь идет в частности об образовательных учреждениях, салонах красоты, ресторанах и других предприятиях общепита, отелях, химчистках и так далее.

Выплата предназначена для предприятий, где сотрудникам в силу специфики производства приходится близко общаться с клиентами. Деньги предназначены для покрытия расходов на обеспечение безопасности с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Ранее выплату в 12130 рублей на человека начали перечислять в качестве субсидии предприятиям малого и среднего бизнеса, в том числе для выплаты зарплаты. Льгота предоставлялась, если за время пандемии руководителям предприятий удалось сохранить не менее 90% сотрудников.

Также предусмотрены льготные кредиты предпринимателям на выплаты зарплат сотрудникам. По предложению президента, не менее 75% таких кредитов обеспечены гарантиями ВЭБ.

Сделки с недвижимостью и работа риелторов

В законе есть список организаций, которые работают с деньгами и должны идентифицировать клиентов, вести учет их сделок и проводить обязательный контроль, когда нужно. То есть банк, ломбард, агентство недвижимости или оператор связи должны встать на учет в Росфинмониторинг и проверять своих клиентов. Но не всех и не всегда.

Сейчас в этом списке есть посредники по сделкам купли-продажи недвижимости. А вот кого предлагают добавить:

Консультантов по сделкам с недвижимостью. То есть даже если самой сделки еще нет, консультант должен отчитываться в финмониторинг о движении крупных сумм. Тех, кто занимается любыми сделками с недвижимостью, а не только куплей-продажей.

Лимиты для контроля по сделкам с недвижимостью и сейчас, и в законопроекте — 3 млн рублей или эквивалент в валюте. Но могут появиться уточнения: под контроль хотят взять не только сами сделки, но и каждую операцию по зачислению и переводу денег — даже наличными.

Но хотят — не значит возьмут. Напоминаем: мы разбираем законопроект, который еще никто не рассматривал. Это не закон, и он не применяется.

Почему это важно. Раньше финмониторинг мог прийти с проверкой в агентство недвижимости и оштрафовать его за то, что риелторы не сообщили сведения о сделке по покупке объекта за 4 млн рублей

Штраф за такое — 200 тысяч рублей. А могут даже закрыть на два месяца. И это не теория: реально штрафовали. Но агентство говорило: «Мы не посредники, а консультанты», — и штраф отменяли. Если закон примут, под контроль попадут и посредники, и те, кто занимается любыми сделками с недвижимостью — даже арендой.

А значит, в Росфинмониторинг будет попадать больше данных о крупных покупках. И как следствие — о доходах. Дальше можно затеять проверку и доначислить налогов тому, кто покупает квартиру, как говорят в среде российских элит, «не по масти».

Это не имеет ничего общего с банковским контролем. Агентства недвижимости и сделки их клиентов — сами по себе. Банк подключится, только если деньги проводят по счету, и проверит только перевод.

Плановое повышение пособия работающим пенсионерам

Помимо предоставляемой единоразовой выплаты, работающие лица пенсионного возраста также получат стандартный перерасчет пособий. Ежегодно такое событие проходит в августе, и текущий год не станет исключением. Проводима процедура позволит повысить пенсионную выплату на небольшую сумму – 300 рублей. Существует три причины при наличии авгусовского перерасчета:

Расчет будет производиться в связи с накопленными пенсионными коэффициентами за предыдущий расчетный период;

Собрать позволяется не более 3 коэффициентов, и здесь не играет роль трудовой стаж или должность специалиста;

Каждый балл приравнивается к величине в 93 рубля, соответственно, теперь понятно, почему прибавка будет столь незначительной.

В каком случае могут отказать в назначении пособия?

Выплата пособия может быть не согласована в следующих случаях:

смерть ребенка;

наличие в заявке неполных или недостоверных данных;

размер среднедушевого дохода семьи больше установленного размера;

иные случаи.

Обратите внимание, что это – не временная материальная помощь российским семьям. Пособие было введено до объявления пандемии

После отмены ограничений все нуждающиеся продолжат получать эти выплаты. Также необходимо учитывать, что в некоторых регионах РФ отдельными нормативно-правовыми актами установлены дополнительные требования к таким семьям.

Пособия детям в связи с коронавирусом

Каждая семья с детьми до 16 лет может подать заявление на получение выплаты в размере 10 000 рублей. Сделать это можно на портале Госуслуг или через отделение ПФР. Выплату в июле автоматические получат семьи, которые ранее получили такие выплаты в июне. Получить выплату могут граждане России, которые проживают в России, на каждого ребенка с российским гражданством.

Для получения данной финансовой поддержки не имеет значения доход семьи. Выплата не положена в ситуациях:

заявитель лишен или ограничен в родительских правах в отношении ребенка;

смерть ребенка, на которого возникло право на единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет в размере 10 000 рублей;

предоставлены недостоверные сведения.

Можно ли повторно подать заявление на пособие от 3 до 7 лет?

Еще в июне был подготовлен законопроект, согласно которому люди, которым отказали в помощи, могут заново подать документы. Теперь из доходов семьи исключат материнский капитал и заново рассчитают, сколько зарабатывает семья.

Чтобы подать заявление снова, нужно только немного подождать после первой попытки. Главное – во второй раз заполнять все поля внимательно и больше не допускать ошибок.

Согласно законодательству, отказ в получении пособия обоснован в случае, если:

ребенок погиб (до подачи заявления или после – не принципиально);

среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум;

заявленные сведения не соответствуют фактическим – родители обманывают относительно дохода, размеров семьи, места жительства или работы и это было выявлено.

Заявитель несет ответственность за данные, которые предоставляет проверяющему органу информацию. Чтобы получить пособие, нужно предоставить:

свидетельство о рождении детей;

копию паспорта родителей;

подтвердить право на выплату (в данном случае орган будет сам проверять доходы человека).

В этом перечне нет регистрации на территории РФ. Один из родителей и ребенок должны быть гражданами РФ, а прописка не является обязательным пунктом. Единственный минус – подавать на пособие следует через МФЦ, так как через сайт система не даст подать заявление, если не заполнить поле прописки.

Если отказали в пособии из-за прописки – это повод отправиться и жаловаться на отказавший орган.

Куда жаловаться, если отказали в пособии?

Решение должно прийти в течение 20 дней. Если за это время не пришло подтверждение – стоит позвонить в местную соцслужбу и поинтересоваться, почему до сих пор у заявления нет движения.

Если пришел отказ – нужно узнать причину отказа. В случае, если дело в документах – исправить ошибочные данные, заполнить пустые поля и можно подавать заявление заново.

Если отказали по необоснованной причине и не хотят принимать заявление заново – например, из-за прописки или гражданства отца или отсутствия справок о зарплате – необходимо идти и жаловаться.

Сначала стоит обратиться в территориальный орган ПФР. Там должны разобраться в ситуации, объяснить, почему отказали, что делать дальше и принять жалобу при необходимости

Важно, чтобы на ней был указан срок принятия и копия заявления-жалобы была у вас на руках. Проблема должна решиться в течение 10 рабочих дней

Если же в ПФР не могут помочь с проблемой – следует обращаться в прокуратуру с заявлением и просьбой помочь в сложившейся ситуации.

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