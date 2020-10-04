36 долларов в рублях

Содержание
- 1 Индексация пенсий неработающим пенсионерам в 2021 году
- 2 Сведения о финансировании мер социальной поддержки
- 3 Кто может рассчитывать на пособие к 1 сентября?
- 4 На какие квартиры распространяется
- 5 Единовременные выплаты
- 6 Как получить выплату
- 7 Выплаты по 6500 рублей
- 8 Сделки с недвижимостью и работа риелторов
- 9 Плановое повышение пособия работающим пенсионерам
- 10 В каком случае могут отказать в назначении пособия?
Индексация пенсий неработающим пенсионерам в 2021 году
Согласно недавно принятым поправкам к Конституции, пенсии должны ежегодно индексироваться. По факту эта норма работала уже не один год – просто работало это в «ручном режиме». Впрочем, пока обязательная индексация пенсий не включена в федеральный закон, работает тот же порядок индексации, что был раньше.
Так, в 2019 году, вместе с повышением пенсионного возраста были увеличены пенсии страховые пенсии неработающим пенсионерам – они выросли на 7,05%. В 2020 году повышение тоже было – на 6,6%. Каждый раз индексация планируется на 3 года вперед, а это значит, что размер индексации пенсий в 2021 году известен уже сейчас:
- в 2021 году пенсии вырастут на 6,3%;
- в 2022 году пенсии вырастут на 5,9%;
- в 2023 году пенсии вырастут на 5,6%;
- в 2024 году пенсии вырастут ориентировочно на 5,5% (судя по закону 350-ФЗ).
Индексация на 2025-й и последующие годы пока – ее размер объявят в 2022 году, но он явно будет не меньше, чем цель по инфляции (4%).
Как именно будут повышаться пенсии? Сама по себе страховая пенсия складывается из двух частей – стоимости пенсионных баллов (коэффициентов) и фиксированной выплаты. Обе эти величины в 2021 году вырастут:
- стоимость пенсионного балла вырастет с 93 до 98,86 рублей;
- фиксированная выплата вырастет с 5 686,25 до 6 044,48 рублей.
То есть, для получателей страховых пенсий сумма выплаты просто увеличится на 6,3% – по аналогии с прошлыми годами.
Как увеличится пенсионный возраст в 2021 году: разбираем требования по страховым и социальным пенсиям
Однако многие пенсионеры (по данным за прошлый год – почти 4 миллиона человек) получают пенсии ниже прожиточного минимума. В этой ситуации они получают социальную доплату, которая поднимает общий размер выплаты до прожиточного минимума. И для этой части пенсионеров индексация рассчитывается по другим, более сложным правилам:
- расчетная пенсия (то есть, без социальной доплаты) увеличивается на процент индексации (6,3% в 2021 году);
- если полученная сумма снова меньше прожиточного минимума для пенсионера – то к пенсии сначала прибавляется социальная доплата, а потом – сумма индексации.
Другими словами, пенсионер с пенсией меньше минимальной каждый месяц в 2021 году будет получать выплату, которая рассчитывается по формуле:
прожиточный минимум в регионе + 6,3% от его расчетной пенсии
В 2020 году индексация составляла 6,6%, но снижаться пенсия не должна – прожиточный минимум, который определяется в каждом регионе, должен вырасти, поскольку на него непосредственно влияет рост цен.
Правда, если для почти всех остальных выплат в расчет идет прожиточный минимум за II квартал предыдущего года, то в случае с расчетом социальной доплаты к пенсии все иначе, и формула более сложная. Так, минимально возможная величина прожиточного минимума для этих целей рассчитывается так:
- сложить прожиточный минимум в регионе за I и II кварталы предыдущего года;
- разделить это на сумму прожиточного минимума в целом по России за I и II кварталы предыдущего года;
- умножить полученный результат на прогнозную величину прожиточного минимума пенсионера в целом по России в базовом сценарии прогноза социально-экономического развития России.
Другими словами, правительство лишило регионы возможности занижать прожиточный минимум пенсионера, манипулируя с ценами на товары – теперь в формуле учитывается прожиточный минимум сразу за 2 квартала, его значения по региону и стране в целом, а также прогнозный уровень цен на потребительскую корзину. Кроме того, регион может установить и более высокую сумму прожиточного минимума, но тогда финансировать доплаты к пенсиям придется из регионального бюджета, а не из федерального.
Правда, по факту минимальные пенсии по регионам все равно растут незначительно – а с учетом того, что индексация в новом году будет меньше, чем в текущем (6,3% против 6,6%), многие пенсионеры будут получать в 2021 году ненамного больше, чем в 2020-м.
При этом официально, как считает Министерств труда и социальной защиты, средние пенсии вырастут примерно на 1000 рублей – до 17 432 рублей, а каждый последующий год они будут расти примерно на 900 рублей (до 18 357 рублей в 2022 году и до 19 283 рублей в 2023-м).
Сведения о финансировании мер социальной поддержки
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь
|Вид выплаты
|КБК
|Дата финансирования
|Банк
|Почта
|Меры социальной поддержки семьям с детьми
|Ежемесячное пособие гражданам, имеющим детей(317 руб., 634 руб., 1000 руб., 555 руб.)
|4410110320
|04.1216.12
|04.12
|Ежемесячное социальное пособие студенческим семьям, имеющим детей, и отдельным категориям студентов (450руб.)
|ЕДВ нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего и последующих детей до 3-х лет ФБ (6 979,76 руб.)
|442Р150840
|09.1216.12
|ЕДВ нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего и последующих детей до 3-х лет ОБ (1 136,24 руб.)
|442Р150840
|09.1216.12
|Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка (9569,00)
|442Р155730
|09.12
|Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет:за первым ребенком – 3 277,45 руб.,за вторым и последующими детьми 6 554,89 руб.
|4420153810
|09.12 РСХБ18.12
|03.12
|Дополнительное пособие на второго ребенка (50000,00)
|442Р111310
|Ежеквартальная денежная выплата многодетным семьям(289 руб. на каждого ребенка)
|4420110630
|Ежемесячная дотация на оплату жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям (1 514 руб.)
|4420110660
|06.12
|ЕД детям 6-17 лет из многодетных семей к школе( 1107 руб. на каждого ребенка)
|4420110620
|Единовременное пособие при рождении ребенка ФБ(17 479,73 руб.)
|4420153830
|Дополнительное пособие при рождении первого ребенка (50 000 руб.)
|442Р111170
|04.12
|Дополнительное пособие при рождении второго ребенка до достижения первым ребенком возраста трех лет (50 000руб.)
|442Р111310
|04.12
|Ежеквартальная денежная выплата одному из родителей, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом с 3 степенью ограничения жизнедеятельности (5000 руб.)
|4420111100
|Ежемесячная денежная выплата одному из неработающих родителей, осуществляющему уход за ребенком- инвалидом (656 руб.)
|4420110650
|09.12 (СБ)
|Родительский капитал (70 000 руб.)
|442Р110720
|04.1209.12
|Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (17479,73 руб.)
|4420152600
|Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (27680,97 руб.)
|4420152700
|Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (11 863,27 руб.)
|4420152700
|Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией (655,49 руб.)
|Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией (655,49.)
|Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг из средств федерального бюджета (расчет индивидуальный)
|4410152500
|03.12. РСХБ09.12 СБ
|Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда (529руб.)
|4410110330
|06.12
|Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда (расчет индивидуальный)
|4410110370
|06.12
|Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла (638руб)
|4410110420
|06.12
|Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг труженикам тыла (расчет индивидуальный)
|4410110360
|06.12
|Ежемесячная денежная выплата жертвам политических репрессий (638 руб.)
|4410110410
|06.12
|Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг жертвам политических репрессий (расчет индивидуальный)
|4410110390
|06.12
|Ежемесячная денежная выплата детям Сталинграда (399руб.)
|4410110350
|06.12
|Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг детям Сталинграда (расчет индивидуальный)
|4410110380
|06.12
|Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Волгоградской области (558 руб.)
|4410110340
|06.12
|Ежемесячная денежная выплата сельским специалистам
|4410110590
|06.12
|Доп.меры соц.подд.по опл. ЖКУ уч.Стал.битвы
|4410111040
|06.12
|Меры социальной поддержки гражданам, подвергшихся воздействию радиации
|4410151370
|18.12
|Капитальный ремонт (ежеквартальная выплата)
|20101R4620
|Ежегодная денежная выплата (Почетный донор)
|2010152200
|Адресное социальное пособие (от 900 руб.)
|4410110120
|10.12
|Соцконтракт
|4410110130
|06.12
|Единовременное социальное пособие (ТЖС)
|4410110170
|18.12
|Компенсация затрат на газификацию жилья
|4410110240
|Единовременная материальная помощь на погребение
|4410110260
Кто может рассчитывать на пособие к 1 сентября?
Оформить пособие к 1 сентября могут граждане, относящиеся к одной или нескольким льготным категориям:
- Многодетные – семьи с тремя и более детьми.
- Малоимущие – нуждающиеся семьи со среднедушевым денежным доходом ниже показателя прожиточного минимума, принятого в регионе проживания.
- Неполные – семьи, в которых ребенок воспитывается одним родителем.
- Опекуны и патронатные воспитатели – лица, которые проживают с ребенком, взятым под опеку на законных основаниях.
- Родители-инвалиды – один из родителей имеет статус инвалида 1 или 2 группы.
Чаще всего пособие к школе на 1 сентября предоставляется малообеспеченным и многодетным семьям. Для его получения необходимо будет представить соответствующие справки. При этом наличие статуса многодетной семьи не гарантирует назначение пособия. В некоторых регионах условием для получения помощи является наличие большего количества детей.
На какие квартиры распространяется
Федеральная программа помощи по ипотечным кредитования распространяется на следующие ситуации:
- ипотечное жилье у семьи – единственная недвижимость и место для проживания;
- квартира относится к недвижимости категории «эконом класс»;
- площадь квартиры не превышает установленные ограничения: 1-комн. – не больше 45 кв.м.; 2-комн.- до 65 кв.м.; 3-комн. – не больше 85 кв.м.
Исключением в этих ограничениях являются только те семьи, в которых есть 3 и больше детей до 18-ти лет. Здесь уже не будут смотреть ни на категорию жилья, ни на его площадь. В то же время условие об отсутствии какой-либо еще недвижимости не отменяется ни в одном исключительном случае. Здесь даже владение долей в каком-то объекте недвижимости не допустимо.
Единовременные выплаты
Единовременные выплаты — это сумма материальной поддержки, которая выделяется сразу в полном объеме. Часть из таких дотаций будущая мама может получить еще до рождения:
- выплаты работающим женщинам, которые встали на учет до 12 недели беременности — 675,15 руб.;
- пособие по беременности и родам с 28 недели — 100% от средней зарплаты за последние 2 года.
Последнее могут оформить не только работающие мамы. На «декретные» могут рассчитывать безработные женщины, которые были уволены с последнего места работы менее 1 года назад в связи с ликвидацией предприятия. Также работодатель обязан принять заявление о декретных выплатах, если женщина уходит в декрет в течение месяца после увольнения по особым причинам.
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Кроме того, пособие выплачивается студенткам очной формы обучения и женщинам, которые проходят службу по контракту. Подавать заявление необходимо по месту работы или учебы.
Пособие при рождении ребенка
После рождения малыша мама имеет право на единовременное пособие при рождении. Сумма в 2020 году — 17 479,73 рублей, однако в северных регионах страны применяются повышенные коэффициенты. Подать заявку на получение денег можно с момента рождения малыша до тех пор, пока ему не исполнится 6 месяцев.
Деньги получают родители или официальные опекуны. Заявка подается в бухгалтерию организации, где работает или учится один из родителей. В случае, если оба опекуна являются безработными, то документы подаются в районный отдел соцзащиты. Вместе с заявлением на получение единовременного пособия потребуется стандартный пакет документов:
- паспорт родителя;
- медицинская справка о рождении ребенка по форме №24;
- свидетельство о рождении ребенка.
В зависимости от того, куда подаются документы, их список может быть увеличен. По месту работы достаточно этих, а в органы соцзащиты нужно принести СНИЛС, справку из УК или ЖЭК о совместном проживании и копию последних заполненных страниц трудовой книжки.
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Обязательное требование — справка о невыплате пособия второму родителю. Она необходима, если родители женаты. Заказывается документ в бухгалтерии организации, где работает второй супруг, а в случае, если он безработный, — в отделе соцзащиты. Эта справка подтверждает, что раньше пособие не было получено.
Другие виды единовременных выплат
При рождении второго и последующих детей родители получают сертификат на материнский капитал в размере 453 026 рублей. Выдается эта дотация семьям, где второй и последующие дети родились или были усыновлены после 1 января 2007 года. Получить сертификат можно до наступления ребенку 18 лет в районном филиале Пенсионного Фонда.
Дополнительную поддержку получают беременные жены военнослужащих-призывников. После наступления 28 недели беременности супруга может получить субсидию в размере 27 680 рублей. Заявка подается по месту службы мужа.
Региональные пособия
В регионах действует дополнительная система поощрения молодых родителей. Однако виды компенсаций очень разнятся. К примеру, федеральная программа материнского капитала имеет региональные аналоги.
В Башкирии при рождении первенца молодым семьям выплачивают 300 000 рублей на улучшение жилищных условий. В Свердловской области за третьего малыша получают 126 405 рублей.
Как и в случае с федеральным маткапиталом, использовать деньги можно только на определенные нужды.
Как получить выплату
Электронное заявление можно подать только на портале госуслуг. Для этого создали специальный раздел, вот правильная ссылка на услугу: posobie16.gosuslugi.ru.
Еще есть карточка услуги с описаниями условий, но в ней тоже стоит переход на отдельный раздел.
В июне было объявлено, что заявление можно подать только на детей, которые родились с 11.05.2004 по 30.06.2017. Но заявление можно подавать до 1 октября. Поэтому с июля за выплатой смогут обратиться и те родители, у которых детям исполнилось 3 года с 1 июля по 30 сентября 2020 года включительно. Такие дети родились с 1.07.2017 по 30.09.2017. Заявление нужно подавать не раньше того месяца, когда наступает трехлетие, и не позднее 30 сентября.
На сайте пенсионного фонда заявление на эту услугу подать нельзя. Не перепутайте: 5000 Р на ребенка до 3 лет можно оформить и на сайте ПФР, и на госуслугах. А 10 000 Р с 3 до 16 лет — только на госуслугах или лично.
Для заполнения заявления нужны такие данные:
- Сведения из свидетельства о рождении. Сам документ прикладывать не нужно.
- Реквизиты банковского счета. Номер карты не подойдет, нужен номер счета из 20 знаков, БИК и корсчет. Счет должен принадлежать тому, кто подает заявление.
- СНИЛС ребенка. Сейчас, если ребенок родился недавно и родители еще не получили СНИЛС, его могут присвоить автоматически — по данным из загса. Тогда номер можно найти при оформлении заявления, в ПФР и МФЦ можно не ходить. Но с детьми от 3 до 16 лет так не получится: если СНИЛСа вообще не было, его придется оформить, посетив отделение ПФР.
Если детей несколько, всех нужно указать в одном заявлении. Но только тех, кому от 3 до 16 лет. На детей до 3 лет положена другая выплата, ее оформляют по другой ссылке — почитайте инструкцию.
Данные заявителя заполняются из профиляДанные ребенка тоже могут быть заполнены автоматически. Если нет — укажите их вручную. Если СНИЛС оформлен, но пластика или выписки нет под рукой, используйте функцию «Найти СНИЛС»СНИЛС ребенка моментально подтягивается из базы, хотя ребенку 14 лет. Пластик искать не нужно: главное, чтобы СНИЛС в принципе был оформлен когда-то раньшеВсех детей нужно указать в одном заявлении
Внимание! В заявлении нужно указывать не номер свидетельства, который указан внизу бланка, а номер актовой записи. Он указан в середине свидетельства, сразу после данных о родителях
Номер актовой записи — это просто число, без латинских букв и дефисов. Если укажете номер самого свидетельства, заявление не пройдет проверку.
В заявлении есть поиск по БИКу банка — можно обойтись без корсчета. Не перепутайте номер карты и номер банковского счета, это не одно и то же. У каждой карты есть еще и номер счета, его можно посмотреть в интернет-банке или приложенииБольше ничего делать не нужно — только ждать. Если все в порядке, в течение 5 рабочих дней придет уведомление о положительном решении. В июне деньги придут на карту. За двоих детей — 20 000 Р
Если будет отказ из-за неправильного оформления, можно подать новое заявление. Срок — до 1 октября 2020 года. Если не получится оформить выплату в мае и июне — это не проблема, можно обратиться позже. Пособие поступит в том же размере.
Выплаты по 6500 рублей
Выплаты в 6500 тысяч на каждого сотрудника могут получить предприятия малого и среднего бизнеса. Речь идет в частности об образовательных учреждениях, салонах красоты, ресторанах и других предприятиях общепита, отелях, химчистках и так далее.
Выплата предназначена для предприятий, где сотрудникам в силу специфики производства приходится близко общаться с клиентами. Деньги предназначены для покрытия расходов на обеспечение безопасности с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.
Ранее выплату в 12130 рублей на человека начали перечислять в качестве субсидии предприятиям малого и среднего бизнеса, в том числе для выплаты зарплаты. Льгота предоставлялась, если за время пандемии руководителям предприятий удалось сохранить не менее 90% сотрудников.
Также предусмотрены льготные кредиты предпринимателям на выплаты зарплат сотрудникам. По предложению президента, не менее 75% таких кредитов обеспечены гарантиями ВЭБ.
Сделки с недвижимостью и работа риелторов
В законе есть список организаций, которые работают с деньгами и должны идентифицировать клиентов, вести учет их сделок и проводить обязательный контроль, когда нужно. То есть банк, ломбард, агентство недвижимости или оператор связи должны встать на учет в Росфинмониторинг и проверять своих клиентов. Но не всех и не всегда.
Сейчас в этом списке есть посредники по сделкам купли-продажи недвижимости. А вот кого предлагают добавить:
- Консультантов по сделкам с недвижимостью. То есть даже если самой сделки еще нет, консультант должен отчитываться в финмониторинг о движении крупных сумм.
- Тех, кто занимается любыми сделками с недвижимостью, а не только куплей-продажей.
Лимиты для контроля по сделкам с недвижимостью и сейчас, и в законопроекте — 3 млн рублей или эквивалент в валюте. Но могут появиться уточнения: под контроль хотят взять не только сами сделки, но и каждую операцию по зачислению и переводу денег — даже наличными.
Но хотят — не значит возьмут. Напоминаем: мы разбираем законопроект, который еще никто не рассматривал. Это не закон, и он не применяется.
Почему это важно. Раньше финмониторинг мог прийти с проверкой в агентство недвижимости и оштрафовать его за то, что риелторы не сообщили сведения о сделке по покупке объекта за 4 млн рублей
Штраф за такое — 200 тысяч рублей. А могут даже закрыть на два месяца. И это не теория: реально штрафовали. Но агентство говорило: «Мы не посредники, а консультанты», — и штраф отменяли. Если закон примут, под контроль попадут и посредники, и те, кто занимается любыми сделками с недвижимостью — даже арендой.
А значит, в Росфинмониторинг будет попадать больше данных о крупных покупках. И как следствие — о доходах. Дальше можно затеять проверку и доначислить налогов тому, кто покупает квартиру, как говорят в среде российских элит, «не по масти».
Это не имеет ничего общего с банковским контролем. Агентства недвижимости и сделки их клиентов — сами по себе. Банк подключится, только если деньги проводят по счету, и проверит только перевод.
Плановое повышение пособия работающим пенсионерам
Помимо предоставляемой единоразовой выплаты, работающие лица пенсионного возраста также получат стандартный перерасчет пособий. Ежегодно такое событие проходит в августе, и текущий год не станет исключением. Проводима процедура позволит повысить пенсионную выплату на небольшую сумму – 300 рублей. Существует три причины при наличии авгусовского перерасчета:
- Расчет будет производиться в связи с накопленными пенсионными коэффициентами за предыдущий расчетный период;
- Собрать позволяется не более 3 коэффициентов, и здесь не играет роль трудовой стаж или должность специалиста;
- Каждый балл приравнивается к величине в 93 рубля, соответственно, теперь понятно, почему прибавка будет столь незначительной.
В каком случае могут отказать в назначении пособия?
Выплата пособия может быть не согласована в следующих случаях:
- смерть ребенка;
- наличие в заявке неполных или недостоверных данных;
- размер среднедушевого дохода семьи больше установленного размера;
- иные случаи.
Обратите внимание, что это – не временная материальная помощь российским семьям. Пособие было введено до объявления пандемии
После отмены ограничений все нуждающиеся продолжат получать эти выплаты. Также необходимо учитывать, что в некоторых регионах РФ отдельными нормативно-правовыми актами установлены дополнительные требования к таким семьям.
Пособия детям в связи с коронавирусом
Каждая семья с детьми до 16 лет может подать заявление на получение выплаты в размере 10 000 рублей. Сделать это можно на портале Госуслуг или через отделение ПФР. Выплату в июле автоматические получат семьи, которые ранее получили такие выплаты в июне. Получить выплату могут граждане России, которые проживают в России, на каждого ребенка с российским гражданством.
Для получения данной финансовой поддержки не имеет значения доход семьи. Выплата не положена в ситуациях:
- заявитель лишен или ограничен в родительских правах в отношении ребенка;
- смерть ребенка, на которого возникло право на единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет в размере 10 000 рублей;
- предоставлены недостоверные сведения.
Можно ли повторно подать заявление на пособие от 3 до 7 лет?
Еще в июне был подготовлен законопроект, согласно которому люди, которым отказали в помощи, могут заново подать документы. Теперь из доходов семьи исключат материнский капитал и заново рассчитают, сколько зарабатывает семья.
Чтобы подать заявление снова, нужно только немного подождать после первой попытки. Главное – во второй раз заполнять все поля внимательно и больше не допускать ошибок.
Согласно законодательству, отказ в получении пособия обоснован в случае, если:
- ребенок погиб (до подачи заявления или после – не принципиально);
- среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум;
- заявленные сведения не соответствуют фактическим – родители обманывают относительно дохода, размеров семьи, места жительства или работы и это было выявлено.
Заявитель несет ответственность за данные, которые предоставляет проверяющему органу информацию. Чтобы получить пособие, нужно предоставить:
- свидетельство о рождении детей;
- копию паспорта родителей;
- подтвердить право на выплату (в данном случае орган будет сам проверять доходы человека).
В этом перечне нет регистрации на территории РФ. Один из родителей и ребенок должны быть гражданами РФ, а прописка не является обязательным пунктом. Единственный минус – подавать на пособие следует через МФЦ, так как через сайт система не даст подать заявление, если не заполнить поле прописки.
Если отказали в пособии из-за прописки – это повод отправиться и жаловаться на отказавший орган.
Куда жаловаться, если отказали в пособии?
Решение должно прийти в течение 20 дней. Если за это время не пришло подтверждение – стоит позвонить в местную соцслужбу и поинтересоваться, почему до сих пор у заявления нет движения.
Если пришел отказ – нужно узнать причину отказа. В случае, если дело в документах – исправить ошибочные данные, заполнить пустые поля и можно подавать заявление заново.
Если отказали по необоснованной причине и не хотят принимать заявление заново – например, из-за прописки или гражданства отца или отсутствия справок о зарплате – необходимо идти и жаловаться.
Сначала стоит обратиться в территориальный орган ПФР. Там должны разобраться в ситуации, объяснить, почему отказали, что делать дальше и принять жалобу при необходимости
Важно, чтобы на ней был указан срок принятия и копия заявления-жалобы была у вас на руках. Проблема должна решиться в течение 10 рабочих дней
Если же в ПФР не могут помочь с проблемой – следует обращаться в прокуратуру с заявлением и просьбой помочь в сложившейся ситуации.
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