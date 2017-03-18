Особенности стоматологических вибростоликов

Процедура производства протезов для стоматологической практики должна быть высокоточной, а также требует значительного профессионализма от специалиста. Оборудование высокого качества обладает значительной ролью при создании слепков различной конфигурации, пластин, а также других типов изделий. Для такой работы используется вибростолик, который помогает создать состав, который подвергается очистке наилучшим образом.

Зачем нужны такие конструкции?

Воздух, который присутствует в материале, может существенно снизить прочность окончательного изделия, а также уменьшить длительность его службы. Наличие пустот или раковин ведет к тому, что в любой момент могут возникнуть трещины, деталь разломится.

Чтобы очистить смесь, профессионалы советуют применять вибростолик. В конструкции такого приспособления имеется основание, которое может перемещаться и иметь бортики, а также накладки, покрытые резиной. Продукт на платформе выполняет незначительные колебания, постоянно перемешивается. При этом происходит опускание более тяжелых частиц на дно, а легкие поднимаются вверх.

Воздух всегда имеется в составах, особенно в тех, которые смешиваются вручную. Помимо указанных вкладок, которые покрыты резиной, а также высоких бортиков, у подобных конструкций имеется позиционная или плавная регулировка частоты колебаний. Так реально подобрать оптимальный режим функционирования, который подойдет для смесей с различной плотностью. Вышеприведенные особенности помогут понять, для каких целей используются подобные столики. Помимо этого, в специализированных магазинах можно приобрести электрошпатели, которые также служат для облегчения работы протезистов.