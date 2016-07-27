Особенности выбора качественного и недорого унитаза

Основной признак цивилизации и комфорта в любом даже самом захудалом доме – это санузел. Разумеется, главным элементом в туалетной комнате является унитаз. При этом для обеспечения максимально комфортного пребывания в санузле всех членов семьи, этот сантехнический прибор должен отвечать определенным требованиям. На отечественном рынке представлено большое количество унитазов от разных производителей. Как правило, такие сантехнические изделия отличаются дизайном, цветом, типом сливного механизма, конструкцией чаши и сливного бачка, а также стоимостью. Если вы хотите унитаз купить по самой выгодной цене и с выбором из большого ассортимента, магазин aquarius-tver.ru — для вас.

В частности, унитазы российских и китайских производителей относятся к средней ценовой категории и имеют соответствующий уровень качества. На ступень выше по своему качеству стоит финская, польская и чешская сантехника. Естественно, такие сантехнические приборы намного дороже отечественных аналогов. Причем самые дорогими и качественными считаются унитазы немецких, шведских и австрийских производителей.

В зависимости от конструкционных особенностей и способа установки, унитазы бывают двух типов:

Напольными.

Это самые распространенные сантехнические приборы. Такие изделия отличаются простотой монтажа и невысокой ценой. Как правило, в больших помещениях устанавливают модели напольных приставных унитазов или пристенных изделий со скрытым сливом.

Подвесными.

В основном такие унитазы устанавливают в небольших туалетных комнатах. Причем они отличаются особой прочностью и способны выдерживать нагрузку в 400 кг. Особенной популярностью пользуются модели подвесных конструкций со скрытым сливом.