Полиграфические услуги в Москве от типографии «MAXPRINT»

Многим компаниям требуются различные полиграфические изделия в повседневной жизни. Это могут быть буклеты, каталоги, календари, бланки, тематические изделия и т.д. Кроме печати, также требуются услуги по разработке дизайна. Такой комплексный подход предлагает типография в Москве «MAXPRINT», которая является одной из ведущих фирм столицы в этой области.

Компания изготавливает высококачественную продукцию, которая производится на современном технологическом оборудовании. На сайте http://www.maxprint.ru/ предлагаются такие услуги из полиграфической сферы как: цифровая печать, по-настоящему качественная офсетная печать, отдельные виды услуг по нумерации, быстрое и качественное ламинирование и т.д.

Простые, изысканные бумаги, картонки можно заказать здесь. Примеры готовых изделий можно увидеть на странице сайта. Также фирма занимается изготовлением такой продукции как календари, отдельных вариантов книг, разнообразных листовок, весьма и весьма качественных пакетов, практичных брошюр и другой полиграфической продукции. В список услуг входит разработка дизайна. Специалисты помогают реализовать любой дизайн заказчиков, создают оригинальные изделия.

Оригинальные услуги

«MAXPRINT» предлагает огромный ассортимент упаковки для продукции. Также предлагаются услуги по разработке дизайна упаковки, в зависимости непосредственно от отдельно применяемого наполнителя. Покупателям предлагаются изделия классической прямоугольной, квадратной, нестандартной формы.

Продукция подразделяется на:

1)потребительский;

2)транспортировочный виды.

Потребительский вид отличается эстетически привлекательным внешним видом, а транспортировочный надежностью и превосходным качеством. Примеры моделей изделий представлены на странице сайта в следующем разделе.

Одним из главных преимуществ компании «MAXPRINT» является ее готовность работать в ускоренном режиме. Здесь можно заказать качественную продукцию, которая будет изготовлена за короткий промежуток времени.

Квалифицированные специалисты владеют по-настоящему передовыми технологиями в области максимально качественно типографической продукции, готовы к новшествам и экспериментам. При работе с заказчиками опытные специалисты учитывают пожелания клиентов, сферу деятельности.

В итоге, готовый результат соответствует первоначальному замыслу дизайна. Компания оказывает любые полиграфические услуги по желанию клиентов оперативно, на высоком уровне.