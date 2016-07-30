Секреты по выбору детских кроссовок или кед

Кроссовки – это самая удобная и наиболее практичная обувь, как для взрослых, так и для детей. В них обожают ходить абсолютно все дети, независимо от возраста и пола. Однако после того как малыши научились ходить, эти непоседы начинают просто летать по дороге и постоянно ударяются ногами обо все предметы на своем пути. Поэтому каждый родитель задумывается о покупке хорошей и качественной обуви, в которой ребенку было бы удобно двигаться, но в то же время малыш в ней мог выглядеть модно и красиво. В настоящее время хорошая детская спортивная обувь оптом представлена на сайте brand-sport.ru.

Прежде чем покупать кроссовки или кеды для ребенка следует придерживаться определенных правил:

Абсолютно все внешние швы изделия должны быть аккуратными, а строчки – ровными и без торчащих ниток.

Независимо от того для кого предназначена эта обувь, задник должен быть твердым и при воздействии на него не деформироваться, а кромка пятки – мягкой, чтобы было удобно обувать кеды.

Носок качественной обуви отличается эластичностью, поэтому даже при незначительном надавливании, он сразу же должен принимать свою первоначальную форму.

Также следует внимательно осмотреть подошву изделия. Так как чересчур толстая и твердая подошва будет затруднять движения и ребенок не сможет даже стать на носочки. Поэтому нужно взять кроссовок и попробовать согнуть его в области пальцев.

Естественно, для того чтобы ноги ребенка не потели, следует выбирать только обувь, изготовленную из натурального материала.

Всем известно, как трудно померить непоседливому ребенку обувь и подобрать подходящий размер. Поэтому самый оптимальный размер – это когда подошва длиннее на 1–2 см ступни ребенка.