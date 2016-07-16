Основные плюсы постройки дома-мечты из СИП-панелей

Главной мечтой любого человека, особенно не обладающего собственной жилплощадью – это комфортный, надежный и дешевый в обслуживании дом, в котором можно будет встретить старость и оставить в наследство своим детям и внукам. Естественно, приобрести уже готовый коттедж по карману далеко не всем честным людям. Поэтому многие решают возводить такой дом-мечту самостоятельно. Тем не менее, даже отыскав сумму, необходимую для его постройки, большинство людей сталкиваются со сложностью выбора прочного и дешевого стройматериала. Ведь от этого зависит не только скорость и стоимость строительства здания, но также надежность и безопасность всей конструкции. Подробнее про дома из СИП-панелей вы можете узнать на сайте kupidomsip.ru.

На сегодняшний день большой популярностью пользуется строительство домов по канадской технологии из сэндвич-панелей. Этот современный и недорогой стройматериал представляет собой трехслойную структуру, состоящую из двух OSB-плит и расположенного между ними пенопласта. Таким образом, плотно закрепленные между собой плиты и пенопласт являются чрезвычайно прочным и стойким к большим нагрузкам стройматериалом.

Преимущество возведения зданий из сип-панелей

Отдельные элементы панельного здания собираются и соединяются между собой еще на заводе, с использованием высокотехнологичного оборудование. Поэтому заказчику доставляется уже готовый каркас, который очень сложно повредить. Таким образом, строителям остается просто правильно собрать непосредственно на месте привезенные с завода стеновые и кровельные сип-панели, а также установить элементы полового покрытия.

Монтаж конструкции здания осуществляется с использованием простых инструментов и минимальным количеством спецтехники.

Для сборки дома из сип-панелей потребуется привлечь минимальное количество специалистов, что позволяет сэкономить на трудозатратах.

В процессе строительства здания, использование сэндвич-панелей позволяет избежать применения разнообразных растворов. Это дает возможность возводить здания по канадской технологии даже в зимний период.

Постройка дома из сип-панелей с момента закладки фундамента и вплоть до окончания отделочных работ занимает всего лишь несколько недель.