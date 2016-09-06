Особенности силикатного кирпича в строительстве

Впервые изготавливать силикатный кирпич стали в начале XX века. Силикатная смесь для кирпича состоит из минеральных веществ, в частности, из кремнезема. Силикатный кирпич сегодня довольно популярен и на рынках сбыта не залеживается, в настоящее время быстро и надежно заказать силикатный кирпич можно здесь. Но и у него, как у любого материала, есть свои недостатки.

Сразу стоит упомянуть, что силикатный кирпич непригоден для кладки фундамента и неутепленных стен. Рассмотрим же главные его минусы:

1. Теплопроводность этого материала слишком высока, поэтому дом, который построен из силикатного кирпича необходимо дополнительно утеплять, чтобы все тепло сохранялось.

2. Силикатный кирпич прекрасно вбирает в себя влагу. Этот фактор полностью исключает строительство фундамента из рассматриваемого кирпича. Для таких построек целесообразно применение другого материала.

3. У силикатного кирпича низкая морозостойкость. Поэтому помимо потери тепла, силикат обладает способностью разрушаться под влиянием замерзлой влаги зимой.

4. Вес такого кирпича велик. Это служит и достоинством, и недостатком одновременно. Хорошо то, что материал обладает повышенной мощностью и прочностью строения. Плохо же то, что силикат нужно как-то доставлять до места назначения. Что довольно сложно делать с тяжелым материалом.

Итак, из вышесказанного становится понятно, что силикатный кирпич не является полностью подходящим материалом для строительства жилых домов. Но довольно сложно, даже невозможно найти такой материал, который не будет иметь минусов и сможет полностью удовлетворить желания и потребности человека. Поэтому силикат не стоит применять, если вы хотите возвести прочное, надежное, безопасное и устойчивое жилье.

Не нужно отрицать, что в сухих и теплых климатических условиях силикатный кирпич является замечательной заменой керамике. Он чист и выгоден. Но, в наших условиях для того чтобы получить теплый дом, нужно будет увеличить кладку и усиливать фундамент. А при этом никак не получится сэкономить. Исходя из этого и всех остальных минусов, можно сделать вывод, что всем привычный керамический кирпич и далее будет лидировать на наших рынках.