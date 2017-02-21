Важное место профориентации для выпускников школ

Сложно представить, какое количество профессий существует в современном мире, а ведь ещё несколько веков назад некоторые вещи, которым научилось современное общество, казались фантастическими. Именно освоение новых ремесел позволило современной цивилизации развиться до такого уровня: не далёк тот день, когда человечество освоит полёты к соседним планетам, и такая строчка в резюме как «покоритель внеземных территорий» не будет вызывать недоумения.

Информатизация шагает семимильными шагами: в современном мире освоить новую профессию можно, не выходя из дома — в мире тысячи примеров, когда успешные специалисты бросают привычную область и переходят к освоению совершенно других горизонтов, сожаления о бездумно потраченных годах в университете. Поэтому правильный выбор будущей профессии для вчерашних школьников первоочередная задача, от решения которой зависит успех на профессиональном поприще в течение всей жизни. К примеру, школьник может узнать о том, кто такой тестировщик баз данных на сайте и понять, хочет ли он этим заниматься и подойдет ли ему эта профессия, если результаты тестирования покажут наличие у него навыков для работы в сфере IT.

Важность профориентации

Согласно крылатому афоризму, если выбрать правильное занятие, которое будет приносить удовлетворение, то можно навсегда забыть о том, что такое работа. К счастью, в психологии существует раздел, отвечающий за правильный выбор профессии — профориентация. На западе приемы профориентации применяются чуть ли не в детском саду: оказывается, чем раньше ребёнок научится развивать умения и навыки, помогающие понимать собственное предназначение, тем легче он определится с выбором будущей профессии.

В нашей стране, профориентация не включена в учебно-воспитательный процесс: лишь в немногих школах психологи проводят отдельные тестирования для учеников выпускных классов. Однако такой подход не обеспечивает покрытие всех аспектов правильного выбора профессии.

Цели проведения профориентации в школе:

— обеспечить знакомство учеников с различными специальностями, востребованными на рынке труда и с требованиями, которые предъявляются к кандидатам;

— выявить склонности к той или иной профессиональной области, для последующего развития умений и навыков, подходящих для каждой отдельной профессии;

— проконсультировать обучающихся в тонкостях выбранной специализации;

— проинформировать, в каких учебных заведениях можно освоить интересующую профессию.