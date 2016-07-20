Область применения и химические свойства ортофосфорной кислоты

Еще в прошлом веке ортофосфорную кислоту стали активно использовать в самых разных отраслях промышленного производства. Она представляет собой кристаллическое бесцветное вещество без запаха, обладающее высокой степенью гигроскопичности, а в результате нагревания в диапазоне 42–2130°C становится пирофосфорной кислотой.

При всем этом ортофосфорная кислота — это неорганическое соединение отличается хорошей растворимостью, как в воде, так и в других жидкостях и в этаноле в том числе. В растворенном состоянии кислота является бесцветным сиропообразным веществом без какого-либо запаха. Следует отметить, что ортофосфорная кислота в чистом виде не используется в промышленном производстве, а применяется ее 85% водный раствор.

Область применения

Благодаря своим химическим свойствам и невысокой стоимости, это вещество активно используется как регулятор кислотности под маркировкой Е338 в производстве продуктов питания на предприятиях пищевой отрасли. В частности, ортофосфорная кислота считается пищевым антиоксидантом, который сохраняет цвет продуктов, а также предотвращает их окисление. Причем благодаря характерному вкусу, это вещество добавляют для подкисления всевозможных безалкогольных газированных напитков и таких продуктов питания как плавленые сырки, различные колбасы, хлебобулочные и кондитерские изделия.

Помимо этого, из такой кислоты изготавливают фосфорные и комбинированные удобрения, которые применяются в сельском хозяйстве для улучшения плодородности почвы.

Наряду с этим кислоту также можно встретить в составе кинопленок, огнеупорных материалов, керамических и стеклянных изделий. Также ее включают в качестве дополнительного компонента в синтетические моющие средства, стекло и спички. Кислота используется как припой для сварки различных сталей и материалов, а также прекрасно очищает поверхность металла от ржавчины.

Стоит заметить, что достаточно долгое время кислотой в стоматологических поликлиниках удаляли зубную эмаль. Однако после проведения углубленных научных исследований было установлено, что она оказывает негативное воздействие на здоровье, поэтому было решено полностью отказаться от использования этого вещества.