Эффективная помощь в ловле Покемонов от мастеров игры «Pokemon Go»

В последние дни весь мир охватила настоящая покемономания. Главной причиной всего этого массового безумия стала игра «Pokemon Go». Буквально за несколько месяцев она завоевала миллионы фанатов и трансформировалась в настоящий культурный феномен. По законам рынка – спрос рождает предложения. Так как ловля покемонов представляет собой довольно-таки трудоемкое занятие, отнимающее очень много времени и сил, то вскоре в интернет-сети появились консультанты, которые за определенную сумму советовали, где лучше и быстрее ловить этих зверьков. Вначале специалисты по ловле покемонов предлагали свои услуги на тематических форумах, а после – в сети появились целые ресурсы, посвященные этому вопросу.

Эксперты по покемонам на «StarOfService»

На ресурсе французской компании «StarOfService», которая занимается подбором сотрудников по 800 профессиям более чем в 80 странах, в том числе и Российской Федерации, открылся специальный раздел, посвященный «Мастерам Pokemon Go». Разумеется, все кандидаты должны быть опытными мастерами по охоте на покемонов.

На этом международном сервисе могут регистрироваться абсолютно все желающие. Основная задача мастеров заключается в предоставлении консультаций или же услуг по сопровождению фанатов игры «Pokemon Go» во время поиска этих забавных мультипликационных героев. При этом не существует фиксированной стоимости охоты на этих культовых зверьков. Таким образом, оплата за каждого отловленного покемона осуществляется на договорной основе.

Необходимо отметит, что идея создания новой профессии «Мастер по ловле покемонов» пришла в голову самим сотрудникам международной рекрутинговой компании «StarOfService». Дело в том, что многие менеджеры этого сервиса настолько увлеклись охотой на этих забавных зверьков, что их коллеги решили им помочь. Причем идея была настолько удачной, что буквально за несколько месяцев компании удалось заработать на предоставлении новой услуги порядка 273 млн долларов. При этом сервис планирует расширять свою деятельность, потому что игра «Pokemon Go» продолжает свое триумфальное шествие по планете и ежедневно завоевывает новых поклонников.