Джангобегов Джемал Владимирович построил детскую площадку в Алуште

Многие родители хотят, чтобы их дети хотя бы иногда выходили из виртуальной реальности игровых консолей и отрывались от компьютерных мониторов. Нет ничего проще! Для этого необходимо выделить место на приусадебном месте и оборудовать на нем настоящую площадку для игр на открытом воздухе с качелями, горками, песочницей, а также деревянными или пластмассовыми домиками. Разумеется, на таком игровом комплексе дети будут с удовольствием проводить все свое свободное время.



Особенности обустройства игровой площадки

В первую очередь, в процессе обустройства такой площадки, следует позаботиться о безопасности и здоровье детей. Поэтому при выборе оборудования и проведения монтажных работ необходимо придерживаться определенных правил. В частности, Джангобегов Джемал Владимирович, во время обустройства игровой площадки в городе Алушта по улице Октябрьской во дворе многоэтажных зданий под № 34,38 и 40 учитывал такие критерии безопасности:

Родители должны отлично видеть из окон квартир детскую площадку.

В непосредственной близости от нее не должно быть различных опасных для здоровья детей растений.

Площадку следует оборудовать как можно дальше от водоемов.

Лучше всего разместить игровой комплекс в тенистой местности на приличном удалении от проезжей части.

Перед тем как начинать монтировать оборудование на площадке, ее необходимо тщательно выровнять и утрамбовать, а затем сверху уложить какое-нибудь мягкое прорезиненное покрытие. Это позволит избежать получения травм после падений. Также для этих целей подойдет песок или измельченная резина.

Все конструкции на площадке должны быть изготовлены из деревянных элементов. Готовые деревянные качели или горки можно приобрести в магазинах.

Стоит отметить, что для оборудования на приусадебном участке детского игрового комплекса не требуются какие-либо разрешения. Так как строительные нормы необходимо учитывать только во время обустройства детских площадок в местах общественного пользования.