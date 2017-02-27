Подбор подходящей торцовочной пилы

Торцовочная пила – уникальный агрегат с помощью которого можно существенно упростить процесс распила древесины и других материалов. Торцовочная пила AEG PS 254 L имеет безупречные характеристики и отличается высокой производительностью. По ссылке http://electromotor.kiev.ua/p/209363102-torcovochnaya-pila-aeg-ps-254-l/ вы сможете купить модель AEG PS 254 L. Поэтому она идеально подходит для профессионального использования. Сегодня мы поговорим о том, какие критериям нужно уделять внимание при подборе данного инструмента.

Типы используемых моторов

В торцовочных пилах может использоваться несколько типов двигателей: синхронные и асинхронные. Считается, что синхронные двигатели обладают меньшим звуковым давлением, что добавляет некоторое удобство при использовании инструмента. В то же время сроки службы инструментов с подобным двигателем значительно больше. А поскольку работа привода выполняется в тормозном режиме, агрегат не нуждается в обслуживании, а также он является очень простым в использовании. Что касается синхронных моторов, то они имеют очень высокую скорость вращения, обладают компактными габаритными размерами и отличным пусковым моментом. В таких аппаратах предусматривается возможность выполнения плавной регулировки частоты оборотов. Причем регулировка осуществляется в очень широком диапазоне. В то же время синхронные моторы очень мало реагируют на различные колебания в электрической сети и поэтому они имеют очень высокий коэффициент полезного действия. Но в них используется специальный щеточный узел, который постепенно изнашивается.

Расположение и мощность мотора

В зависимости от модели такого устройства мотор может находиться спереди или сзади, это в свою очередь сможет обеспечить превосходный обзор во время выполнения работы. Основным показателем производительности подобных инструментов является мощность мотора. От того, какое количество оборотов сможет выдать мотор зависит с какой именно скоростью будет происходить вращение диска. А чем выше скорость вращения режущего диска, тем качественнее будет выполняться срез. В мощных устройствах могут использоваться пильные диски самого разного диаметра. Что касается показателя мощности, то для бытового использования можно подобрать устройства с мощностью в пределах 1600 Вт. Но для производственного предприятия потребуется выбирать варианты с моторами высокой мощности. В то же время профессиональный инструмент должен иметь более длительный срок гарантийного обслуживания.