Выбираем баскетбольные кроссовки правильно

Для спортивной игры, в которой многократно повторяются резкие старты, остановки, высокие прыжки, развороты, нужна баскетбольная обувь, соответствующая ряду серьезных требований. Прежде всего, она должна обеспечивать устойчивость, сцепление с площадкой, поддержку голеностопа и амортизацию стопы. Кроме того, нельзя забывать про износостойкость и внешний вид: кому-то понравятся баскетбольные кроссовки Nike , а другим приглянутся варианты от других спортивных производителей. Итак, какими должны быть правильные баскетбольные кроссовки? Сразу отметим, что решив купить женские кроссовки в интернет магазине для занятий бегом или фитнесом, следует дополнительно выбрать специализированные кроссовки для баскетбола, во многом они практически не отличаются от мужских моделей.

Необходимо понимать особенности каждой модели и определить наиболее важные для вас функции обуви, чтобы правильно выбрать подходящую пару баскетбольных кроссовок. Вопреки общепринятым правилам, высота баскетбольных кроссовок – вопрос, в большей степени, личных предпочтений.

Выясните, какие кроссовки (низкие, средние или высокие) позволяют Вам чувствовать себя в них наиболее комфортно. К примеру, баскетбольные кроссовки Jordan имеют сразу три варианта с различным дизайном, поэтому важно выбрать наиболее комфортный именно для вас вариант.

1. Высокие кроссовки. Высоким кроссовкам отдают предпочтение семьдесят процентов баскетболистов, так как при этом достигается максимальная поддержка голеностопа. Этот выбор – правильный, если игроки – высокие и массивные, для которых настоящим бичом являются травмы голеностопного сустава.

2. Средние кроссовки. Предназначены игрокам, считающим, что высокие баскетбольные кроссовки могут ограничить их скорость. Подобная обувь достигает косточки голеностопа, чем создается какая-никакая поддержка суставу.

3. Низкие кроссовки. Стоит отметить, что низкая обувь для баскетбола подходит лишь 10%-там профессиональных игроков. В этих легких баскетбольных кроссовках движения ног не отягощаются, однако поддержка голеностопа при этом отсутствует, да и подошва такой обуви тоньше.

Баскетбольные кроссовки должны иметь подошву плоскую и в меру широкую с целью создания достаточной площади для опоры и сопротивления подворачиванию стопы. Наиболее распространенным рисунком подошвы является «елочка». Он способствует хорошему сцеплению с площадкой при старте и остановках. Большинство баскетбольных кроссовок, включая сверхпопулярные баскетбольные кроссовки Nike , используется для игры в залах. Если вам требуются кроссовки для игры на открытых площадках, то стоит отдать предпочтение кроссовкам с повышенной износостойкостью подошвы.

Определиться со своим размером обуви нужно перед покупкой. У вас, как и у всех других, размер ноги может измениться со временем. Помимо этого, размер ноги вечером обычно больше, чем с утра. Лучше всего, примерить несколько пар. В подходящей паре кроссовок вашим ногам не должно быть тесно по ширине, пальцы ног не будут согнуты, а, одевая, вам не придется натягивать кроссовки изо всех сил.