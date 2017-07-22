Обустройство навеса на даче

Строительство на дачных участках и дальнейшее оформление ландшафта на участке является в настоящее время очень актуальным. После приобретения выбранных соток, чтобы быстрее перейти к наслаждению всеми прелестями дачной жизни, необходимо правильно спланировать очередность всех предстоящих работ. Также не забывайте мангалы кованые приобрести в интернете.

Сначала стоит расчистить доставшийся вам участок от мусора. Далее определиться с местом будущих построек. Для соблюдения строительных нормативов лучше проконсультироваться со специалистом. Место, оставшееся от построек, стоит распланировать для последующих посадок. Для подготовки почвы можно купить мотоблок и с его помощью культивировать участок. Что касается навеса для машин из поликарбоната, то после определения места, подходящего по всем нормам и благоприятного с точки зрения дизайна участка, можно переходить к проекту. На этом этапе лучше обратиться к профессионалам, они могут оказать консультативную помощь в выборе материалов и конструкций или же сделать весь проект полностью.

Обязательно надо спланировать место для подхода строительной техники. После завершения всех подготовительных работ можно переходить к строительству. Для данного этапа есть варианты развития событий: либо возведение построек будет передано профессионалам (специальным фирмам, специализирующимся на таких работах), либо бригаде «знакомых строителей». Несмотря на заманчивость второго варианта из-за уменьшения материальных расходов не стоит забывать и о соответствующем качестве, а также уделить внимание кованым перилам для крыльца и другим изделиям.

Будущий загородный дом не будет являться предметом постоянных доработок, если с начального этапа доверить всю работу специалистам, дающим гарантии на свою деятельность.

Рекомендации по обустройству навеса на даче

Многие дачники знают, что навес, как небольшая архитектурная конструкция является достаточно востребованной на даче. Во-первых, он может быть прекрасным дополнением небольшого по размерам дачного домика, а во-вторых, защитой от разных природных влияний в виде дождя, снега, ветра.

Данное сооружение, представляет собой террасную систему в виде крыши, и может иметь разнообразную форму. Устанавливается такая конструкция на опорах, которые в основном идентичны типу самого навеса.

Для обустройства навеса сначала нужно сделать под него разметку, а также подвести по предварительно подготовленной схеме электропроводку. Она пригодится для установки розеток, а так же для освещения навеса.

Основание будущего навеса можно сделать при помощи стоек. В этом случае неплохим решением будет кирпичная кладка или железная труба, залитая в основания бетоном. Для установки несущей части можно использовать металлические элементы, соединяя их при помощи сварки или болтов. Для защиты каркаса всей конструкции от ржавчины стоит обработать его специальным антикоррозийным раствором.

При монтаже обрешётки для крыши необходимо обязательно учитывать материал будущей кровли, ведь если это черепица, то каркас стоит хорошо усилить. Вообще для обустройства крыши можно использовать разнообразный кровельный материал, начиная черепицей и заканчивая прозрачными ПВХ листами, даже подготовленной соломой.