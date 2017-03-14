Лайтбокс – эффективный рекламный инструмент

На данный момент наиболее эффективным рекламным инструментом, способным на все 100% привлечь столь ценное и значимое внимание большого количества потребителей, становится именно современный лайтбокс. По сути, такие оригинальные и стильные конструкции являются одной из разновидностей световой рекламы, которая работает на улучшение имиджа любой компании или бутика. Ведь как известно, потребители склонны доверять солидным и состоятельным компаниям, не жалеющим денег на продвижение своей продукции. Сейчас световой короб дешево можно в режиме онлайн через сайт www.bandesign.ru.

Довольно-таки часто лайтбоксы можно увидеть на офисах, магазинах, торгово-развлекательных центрах и других коммерческих организациях. Процесс изготовления таких рекламных конструкции занимает всего лишь несколько дней. Поэтому заказчик через достаточно короткое время может установить над своей компанией красивую и яркую световую вывеску. При этом, одними из основных достоинств лайтбоксов считаются их дешевизна и доступность. В настоящее время можно заказать изготовление нескольких видов световых коробов. В частности, производятся следующие типы лайтбоксов:

— тонкие и объемные;

— односторонние или двусторонние.

Кроме этого, такие конструкции могут быть также уличными и интерьерными, сложными и простыми, а также с различной подсветкой. Главным образом, световые варианты отдельных коробов непосредственно производятся из алюминиевого профиля, пластика, акрилового стекла, сотового поликарбоната, оцинкованных листов и других прочных и надежных материалов, устойчивых к негативным погодным факторам, резкими температурным перепадам и механическому воздействию.