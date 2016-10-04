Особенности правильного выбора комбикорма для кур-несушек

От разнообразного и полноценного питания зависит здоровье и правильное развитие всех видов домашних животных таких как куры-несушки, свиньи или коровы. Причем только правильный рацион питания, состоящий из качественных, полезных и легкоусваиваемых кормов служит гарантией получения хороших удоев молока от коров и рекордного количества яиц от несушек. Именно поэтому очень важно включать в рацион питания домашних животных комбикорм, в котором будут в необходимом количестве представлены питательные вещества, разнообразные витамины и микроэлементы. В настоящее время продажа комбикорма — важная сфера, и для закупок следует выбирать только проверенных поставщиков.

Например, в связи с недостатком кальция у кур-несушек, чрезвычайно хрупкая и шершавая яичная скорлупа, что делает просто невозможной их транспортировку и хранение. Разумеется, для устранения этого недостатка можно воспользоваться народными методами и просто добавить в корм несушкам немного мела. Однако проблема заключается в том, что мел такого качества чрезвычайно трудно найти, а обычный для этих целей не подходит. Кроме этого, увеличение количества яиц во многом зависит от содержания в рационе несушки жирорастворимого витамина Е. Естественно, бабушкиными методами яйценоскость кур не повысишь. Именно поэтому многие люди, занимающиеся разведением кур-несушек, предпочитают кормить их комбикормом, в котором собраны все необходимые микроэлементы и витамины.

Тем не менее, несмотря на большое изобилие такой продукции на рынке, все-таки следует приобретать ее у крупных производителей. Так как только в этом случае можно быть на все 100% уверенным в высоком качестве комбикорма и реальном содержании в нем всех заявленных микроэлементов и витаминов в том количестве, которое полностью покрывает потребность кур в этих полезных веществах.

Следует отметить, что введя в ежедневный рацион кур-несушек комбикорм можно увеличить их яйценоскость до 280 единиц в год. Причем вообще отпадает необходимость в каком-либо еще дополнительном питании.