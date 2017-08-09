Основные симптомы и причины потери чувствительности правой руки

Достаточно часто многие люди жалуются на внезапную потерю чувствительности или онемение правой руки. Причем нередко такие неприятные ощущения возникают не только непосредственно в кистях и пальцах, но и по всей руке. Имеется несколько основных причин данного неприятного недуга, которые сопровождаются определенными симптомами. Перейдя по ссылке вы можете больше узнать о причинах онемения левой руки.

Почему немеет правая рука?

Как правило, такой недуг является типичным для людей пожилого возраста. Потому что в этот период происходит обострение различных хронических заболеваний и ухудшается функционирование сердечнососудистой системы. Обычно онемение правой верхней конечности может проявляться как на протяжении всего дня, так и ночью, когда пациент находится длительное время в неподвижном состоянии. Этот недуг может длиться несколько минут, или продолжаться в течение суток, а иногда и более длительное время.

Основные причины онемения

Правая рука может онеметь в случае:

Нарушения кровообращения в верхней конечности, в результате пережимания нерва во время сна. В основном, это происходит в случае отдыха на неприспособленном спальном месте, когда тело не может принять максимально комфортное положение.

Длительного пребывания в неудобной позиции. Обычно это происходит во время работы за компьютером.

Постоянной переноски тяжелых и объемных предметов таких как сумки, мешки или чемоданы.

В результате профессиональной деятельности, в которой руки находятся постоянно в вертикальном положении.

От продолжительного пребывания на сильном морозе без перчаток или варежек.

Сильного напряжения мышц в верхних конечностях.

Разумеется, с обычным затеканием можно справиться и самостоятельно. Для того чтобы восстановить кровообращение, достаточно делать разминочные упражнения. Однако нередко онемение рук является признаком и более серьезных заболеваний, связанных с нарушением кровообращения или защемлением нерва, в следствии смещения позвонков и других ортопедических заболеваний.