Основные симптомы и причины потери чувствительности правой руки

Достаточно часто многие люди жалуются на внезапную потерю чувствительности или онемение правой руки. Причем нередко такие неприятные ощущения возникают не только непосредственно в кистях и пальцах, но и по всей руке. Имеется несколько основных причин данного неприятного недуга, которые сопровождаются определенными симптомами. Перейдя по ссылке вы можете больше узнать о причинах онемения левой руки.
Почему немеет правая рука?
Как правило, такой недуг является типичным для людей пожилого возраста. Потому что в этот период происходит обострение различных хронических заболеваний и ухудшается функционирование сердечнососудистой системы. Обычно онемение правой верхней конечности может проявляться как на протяжении всего дня, так и ночью, когда пациент находится длительное время в неподвижном состоянии. Этот недуг может длиться несколько минут, или продолжаться в течение суток, а иногда и более длительное время.
Основные причины онемения
Правая рука может онеметь в случае:
- Нарушения кровообращения в верхней конечности, в результате пережимания нерва во время сна. В основном, это происходит в случае отдыха на неприспособленном спальном месте, когда тело не может принять максимально комфортное положение.
- Длительного пребывания в неудобной позиции. Обычно это происходит во время работы за компьютером.
- Постоянной переноски тяжелых и объемных предметов таких как сумки, мешки или чемоданы.
- В результате профессиональной деятельности, в которой руки находятся постоянно в вертикальном положении.
- От продолжительного пребывания на сильном морозе без перчаток или варежек.
- Сильного напряжения мышц в верхних конечностях.
Разумеется, с обычным затеканием можно справиться и самостоятельно. Для того чтобы восстановить кровообращение, достаточно делать разминочные упражнения. Однако нередко онемение рук является признаком и более серьезных заболеваний, связанных с нарушением кровообращения или защемлением нерва, в следствии смещения позвонков и других ортопедических заболеваний.
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