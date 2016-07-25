Удивительные свойства филлеров на базе гиалуронатов

Для проведения коррекции всех проблемных зон тела обычно пользуются специфическими препаратами-наполнителями или филлерами, при этом особенно востребован филлер бровей. Наиболее эффективными считаются филлеры, в состав которых входит гиалуроновая кислота. Помимо этого, благодаря тому, что эти средства не имеют каких-либо серьезных противопоказаний, они идеально подходят для контурной пластики. К тому же, после применения филлеров, полностью исключаются какие-либо воспалительные процессы, которые являются неотъемлемым спутником всех синтетических препаратов. Наряду с этим, различные филлеры великолепно справляются практически со всеми задачами, связанными с коррекцией проблемных зон лица. В частности, они великолепно контурируют овал лица, исправляют форму носа и разглаживают носогубные складки.

История появления филлеров

Основоположником контурной пластики считается немецкий врач Нойбер, который еще 150 лет назад специализировался на проведении операций, связанных с коррекцией кожного покрова. Причем этот доктор, для получения донорского материала использовал подкожные слои самого пациента. В первое время полученными результатами были полностью удовлетворены как сам хирург, так и его пациенты. Единственное, что отпугивало большинство клиентов – это чрезвычайно болезненная и рискованная процедура получения донорского материала.

Именно по этой причине последователи немецкого гения стали заниматься активными поисками более эффективного препарата для имплантаций в кожный покров. После многолетних исследований, синтезировали специальный гель на базе силикона, который и был успешно введен под кожный покров пациента еще в 1940 году. Затем были разработаны средства уже на коллагеновой основе. Тем не менее, такое применение филлеров вызывало сильную аллергию и другие осложнения.

Современная контурная пластика

Целебные свойства гиалуроновой кислоты были открыты в 1950 году немецким врачом Майером, который также точно определил ее химический состав. Тем не менее, активно пользоваться филлерами на основе гиалуронатов для контурной пластики врачи-косметологи стали только начиная с 1995 года. Именно с этого момента гиалуроновая кислота прочно вошла в стандартный набор всех специалистов в сфере косметологии.