Как выбрать лучшие двери в квартиру?

Когда мы планируем, как будет выглядеть интерьер, нельзя упускать из виду ни одну мелочь! Например, двери между комнатами. И кажется, что так просто купить дверь межкомнатную в Москве! Действительно, предложений много, в то же время нужно учесть очень многие нюансы… Например, функциональность изделия и его дизайн. Как же понять, что именно нужно для Вашей квартиры? Есть несколько дизайнерских секретов.

Если Вы выбираете двустворчатые двери, то знайте, что они будут способствовать визуальному увеличению пространства. И на самом деле места для их установки может требоваться больше. В то же время, когда они открыты, помещение становится просторнее, светлее и недаром большие двустворчатые двери, в которых размещены большие секции остекления, использовались в архитектуре с древних времен. А сегодня предложит выбрать ульяновские двери межкомнатные официальный сайт.

Светлые двери привносят в интерьер «воздух», освежают пространство. В то время, как темные тона, в цветах дерева, способны придать солидности. При этом стоит учесть, что идеально выглядеть они будут только в больших помещениях.

Выбрать ли дверь со стеклом, или предпочесть глухую? Тут зависит от помещения. Например, дверь в коридор стараются делать как можно боле открытую, с большим стеклом. Чтобы при входе в квартиру днем не нужно было сразу включать свет. А вот в спальню и детскую напротив нужно выбрать глухое полотно – чтобы входящие в квартиру не мешали отдыху тех, кто внутри комнаты.

Фурнитура для двери должна подбираться как можно менее заметная – это тренд сегодняшнего дня, диктующий потребность отказаться от вычурных элементов в интерьере.