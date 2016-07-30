Как правильно снимать корпоративные фильмы?

Самым эффективным способом привлечения внимания потенциальных клиентов к товарам или услугам компании считается корпоративное видео. Это позволяет существенно увеличить объемы продаж. Сейчас этим эффективным маркетинговым инструментом активно пользуются как солидные компании, ежегодно выделяющие на рекламу огромные деньги, так и небольшие фирмы с ограниченным финансовым бюджетом. Именно поэтому корпоративные фильмы уже долгое время пользуются большой популярностью у зарубежных компаний.
При этом, сравнительно недавно, появившись на отечественном рынке, эта услуга стала наиболее востребованным способом продвижения товаров и видео продакшн в этих условиях является очень важной услугой. Несмотря на определенное сходство с традиционными рекламными роликами, у корпоративных фильмов есть и существенные отличия.
Так, классический видеоролик имеет чрезвычайно бедную и скучную сюжетную составляющую, в которой полностью отсутствуют какие-либо оригинальные идеи. Разумеется, такие блеклые сюжеты не вызывают особого интереса у потребителей, а только их раздражают. Таким образом, рекламный ролик, способный по-настоящему вызвать интерес у потенциальных клиентов, должен отличаться эксклюзивностью и выгодно выделяться на фоне бесцветной продукции конкурентов.
Критерии качественного видеоролика
В успешном корпоративном фильме должны присутствовать такие ключевые элементы, как:
Динамично развивающиеся события.
Продуманные диалоги.
Правильно поставленная дикция речи актеров.
Качественный монтаж.
Придерживаясь этих условий, можно получить качественный и оригинальный информативный рекламный продукт, способный привлечь внимание широкой аудитории. Съемки корпоративного ролика – это огромное поле для творческих экспериментов и реализации креативных идей. Как правило, средняя длительность корпоративных видеороликов не должна превышать 6–10 минут.
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