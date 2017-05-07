Конструктор «LEGO» – любимая игра детей

Сегодня рынок игрушек для детей настолько переполнен, что родители порой даже не знают, что выбрать. Однако наиболее популярен и универсален как для девочек, так и для мальчиков – это конструктор «LEGO», изготовленный из экологически чистой пластмассы. Большой ассортимент игрушек для детей, в том числе конструктор лего звездные войны, представлен на сайте like-toys.ru. В данном интернет-магазине продаются высококачественные брендовые игрушки для мальчиков и девочек. Для того чтобы ознакомиться с более подробной информацией о данном товаре и приобрести понравившуюся игрушку, следует перейти по ссылке сайта.

Достоинства конструктора «LEGO»

Детям очень нравится играть с данным конструктором, так как при помощи «LEGO» они могут построить разные здания. Порой, эта игра так завлекает, что ребенок может просидеть несколько часов, собирая очередного робота. К тому же, конструктор развивает мелкую моторику рук и усидчивость. Причем, кроме зданий, можно также построить разные летательные аппараты, корабли, космические станции и многое другое. Главным образом, с помощью яркого и красивого конструктора дети чувствуют себя настоящими строителями.

В процессе сбора конструктора «LEGO», у ребенка развиваются такие способности, как:

Мышление и логика.

Мелкая моторика пальцев.

Фантазия.

Запоминание цвета.

Усидчивость.

Концентрация внимания.

Также немаловажным фактором является и то, что производитель выпускает разнообразные виды конструкторов, предназначенные для детей разного возраста. Так, можно ребенку уже в полтора года приобрести конструктор, соответствующий данной возрастной категории. Как правило, такой конструктор отличается размерами деталей, они гораздо крупнее, чем для детей постарше. Это объясняется тем, что в таком маленьком возрасте ребенку трудно удерживать в руках чересчур мелкую деталь и при этом, играя с конструктором, малышу будет трудно ее проглотить.