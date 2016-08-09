Особенности подготовки бревен к строительству дома

От правильной сушки бревен во многом зависит надежность и долговечность любого дома, построенного из этого материала. Традиционно, бревна сушатся под навесами естественным образом. Очень часто длительность атмосферной сушки составляет около одного года. Тем не менее, именно таким способом можно гарантированно удалить из бревна всю влагу и избежать его деформации или растрескивания. В том случае, если требуется существенно ускорить процесс подготовки древесины, обычно используется камерная сушка. При этом срубы домов из бревна имеют массу преимуществ и выгодны по цене.

Основные достоинства и недостатки камерной сушки

В отличие от классического атмосферного метода, эта процедура сушки проходит гораздо быстрее. Такая принудительная сушка древесины может осуществляться посредством:

высокочастотного тока;

горячего воздуха, подающегося из вентиляторов;

сухого пара, который насыщается влагой из бревен и затем удаляется из сушильной камеры.

Помимо этого такие камеры оснащаются специальными датчиками, передающими данные о степени влажности древесины на компьютер, который на основании полученной информации обеспечивает равномерное просушивание материала. Ведь если бревна будут чересчур пересушены, то появляется достаточно большая вероятность их растрескивания. Именно поэтому чрезвычайно важно в процессе сушки древесины скрупулезно придерживаться правильной технологии. Причем многие компании предпочитают на начальном этапе просушивать пиломатериалы атмосферным методом, и уже потом доводить бревна до нужной кондиции в сушильной камере.

Как правило, процесс камерной сушки зависит от размеров бревен, породы и степени влажности древесины и может занимать от нескольких суток до месяцев. После окончания просушивания материала таким способом, влажность древесины составляет 10–23%.

Стоит заметить, что после такой обработки, бревна обычно сохраняют свой естественный цвет. Однако после использования финского метода сушки, древесина становится характерного темно-горчичного оттенка. По мнению специалистов, после камерной сушки не происходит естественного раскрывания пор в бревнах, поэтому усадка дома, построенного из такого материала, будет минимальной.