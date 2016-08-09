Главные преимущества базальной имплантации зубов

Подавляющее большинство людей считают, что наличие красивой улыбки – это 50% успеха в любом начинании. Именно такое убеждение и стимулирует людей следить и ухаживать за своими зубами. Даже не смотря на это, к стоматологам все предпочитают обращаться исключительно при сильных зубных болях. Таким образом, в большинстве случаев зубы бывает просто невозможно спасти и их элементарно приходится удалять. При этом оставшееся после этого пустое пространство между зубами, смотрится, мягко говоря, не эстетично и в будущем может стать причиной возникновения разных заболеваний. Для того чтобы решить эту проблему, многие стоматологи рекомендуют воспользоваться такой услугой как базальная имплантация, которая обладает массой достоинств и преимуществ.

Основные плюсы имплантации

Эту прогрессивную стоматологическую методику разработал и стал активно применять на практике американский профессор русского происхождения Леонид Линков еще в середине прошлого столетия. Причем с момента своего появления базальная имплантация стала повсеместно использоваться стоматологами. В частности, помимо вполне доступной стоимости, эта методика обладает такими преимуществами:

У базальной имплантации практически отсутствуют какие-либо противопоказания, поэтому ее можно использовать для лечения всех без исключения пациентов. Например, эта методика применима даже к курильщикам или к людям, страдающим различными стоматологическими заболеваниями.

Уже максимум через 5 дней после имплантации пациенты могут спокойно принимать даже твердую пищу.

Для вживления всех конструктивных элементов, достаточно проведения всего лишь одной операции.

Эта методика подходит даже пациентам с тяжелыми атрофическими изменениями кости челюсти.

Обычно имплантаты вживляются сразу же после удаления зубов, пока еще не заросла лунка.

Благодаря использованию щадящей методики, после базальной имплантации наблюдается чрезвычайно быстрое восстановление костной ткани.