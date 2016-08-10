Казахстан заморозил возведение АЭС

Проект возведения атомной электростанции в Казахстане заморожен. Это объясняется отсутствием экономической выгоды от его реализации. В то же время продолжает оставаться актуальным проект возведения предприятий по глубокой переработке урана и выпуску ядерных продуктов с большей добавленной стоимостью. Это будет способствовать уходу Казахстана от простого экспорта уранового сырья. Кроме того, может быть реанимирована идея возведения мини-АЭС в депрессивных казахстанских городах, которые раскиданы по всей стране.

Как сообщает самые последние новости Казахстана, проблема возведения АЭС в Казахстане тесно увязана с межгосударственными отношениями с Российской Федерацией, однако эксперты полагают, что на первом месте стоит экономическая целесообразность.

Даурен Абен сказал, что определенную роль сыграло отсутствие согласованности у энергетиков. Кроме того, профильное ведомство многократно проходило реорганизационную процедуру, в ходе которой комитет по атомной энергии преобразовывался в агентство, подчинявшееся нескольким министерствам.

По его словам, рассмотрение данной проблемы может быть возобновлено после появления безопасных и более обоснованных с экономической точки зрения расчетов. При этом казахстанские физики поддержали идею возведения мини-АЭС в депрессивных городах, чтобы обеспечить создание новых рабочих мест в различных сферах деятельности и сформировать стимул к их развитию.

Даурен Абен отметил, что первоначально ставилась цель в рамках утвержденной государственной программы повысить к 2025-2030 годам долю ядерной энергии в Казахстане до 4%.

Однако в настоящее время для страны более выгодно вместо возведения АЭС занять нишу на мировом рынке ядерных продуктов, занявшись созданием предприятий по глубокой переработке урана, выпуску ядерных продуктов с большой добавленной стоимостью. Это избавит от необходимости играть роль простого экспортера уранового сырья.