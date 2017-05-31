Планируется благоустройство самого большого двора в Оренбурге

Благодаря федеральной программе «Комфортная среда», придомовая территория на Липовой наконец-то будет благоустроена. Оренбургским проектировщикам была поставлена чрезвычайно сложная задача. Ведь площадь этого двора, окруженного многоэтажными зданиями № 5/2, 7, 9 и 11, в которых проживает более 2000 жителей, сродни футбольному полю.

Таким образом, этот двор считается самым большим в Оренбурге. Именно с гигантской площадью придомовой территории и связаны все сложности разработки проекта по ее благоустройству.

Даже несмотря на то, что во дворе расположена игровая площадка для детей и дошкольников, тем не менее, отдыхать в нем просто негде. К тому же, на этой территории хронически не хватает мест для парковки автомобилей. Кроме этого, сильно портит внешний вид двора заброшенное сооружение, расположенное посредине, которое облюбовали асоциальные личности.

Именно поэтому жители близлежащих зданий после того как узнали о существовании городской программы по облагораживанию придомовых территорий, моментально подали заявку на благоустройство своего двора. Как сообщает ПроОрен.ру, к огромной радости жильцов их двор был включен в программу уже в этом 2017 году.

По мнению жильцов, в их дворе должна быть оборудована спортивная площадка, участки для релаксации и отдыха, а также специальные места для занятий ворк-аутом и скейтбордом.

На текущей неделе состоялось обсуждение проектов благоустройства самых крупных дворов, а на следующей – планируется приступить непосредственно к их разработке и составлению первоначальной сметы.