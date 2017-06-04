Эффективная очистка воздуха абсорбентами и угольными фильтрами

| Июнь 4, 2017 | Обо всем | Комментарии к записи Эффективная очистка воздуха абсорбентами и угольными фильтрами отключены

Настоящим бедствием для жителей всех мегаполисов и крупных городов считается загрязнение воздуха. Главными источниками такого тотального загрязнения атмосферы являются автомобили и промышленные предприятия. Именно поэтому для того чтобы элементарно выжить в городах с отравленной атмосферой выхлопными газами, людям требуется устанавливать в своих квартирах приборы, обеспечивающие фильтрацию воздуха. Причем, самыми эффективными считаются очистители с угольными фильтрами. В настоящее время производство угольных фильтров осуществляют известные компании на самом современном оборудовании.

Преимущества использования угольных фильтров
Для нормальной жизни любому человеку нужны чистая вода и воздух. Наша планета находится на грани экологической катастрофы, поэтому воду перед употреблением обязательно необходимо очистить при помощи фильтров. В полной мере это относится и к воздуху. Ведь ежедневно вдыхая выхлопные газы, люди постепенно отравляют свой организм, а это приводит к онкологическим и многим другим заболеваниям.

При помощи бытовых фильтров, на основе активированного угля можно эффективно очистить воздух от различных вредных веществ и отдельно представленных неприятных запахов, которые при этом весьма и весьма нередко возникают на какой-либо отдельной кухне в процессе готов многочисленных кулинарных блюд. При этом основной причиной такой популярности абсорбента являются не только его уникальные свойства, но и невероятная дешевизна. Заказать угольные фильтры по самым приемлемым ценам можно на ресурсе filters.ru. Компания специализируется на производстве различных видов фильтров и угольных картриджей и гарантирует высокое качество своей продукции.

Технология очистки воздуха абсорбентом

В любом бытовом устройстве для очистки воздуха установлено два фильтра:

  • Грубой очистки – этот фильтр удаляет из воздуха пыль и различные элементы.
  • Основной – представляет собой угольную прослойку, которая и обеспечивает окончательную очистку воздуха от неприятных запахов.

Кроме этого, бытовые фильтры бывают следующих видов:

  • Угольно-кассетными – это рамы из нержавеющей стали с установленным внутри картриджем с абсорбентом.
  • Компактными – такие фильтры выпускаются в виде П-образной пластиковой рамы, с размещенной посередине угольной прослойкой.
  • Независимо от конструкции, данные фильтры прекрасно удаляют из воздуха неприятные запахи, пыль и цветочную пыльцу, табачный дым, формальдегиды и многое другое.

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