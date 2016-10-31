JD.ru продолжает празднование Дня Холостяка!

На площадке компании JD.ru продолжаются праздничные мероприятия в честь Дня Холостяка. Этот замечательный китайский праздник появился в 90-е годы. Празднуют его 11.11, так как по китайским традициям 1 символизирует одинокого человека. В эти дни множество людей ищут себе пару – встречаются, знакомятся, делают друг другу маленькие подарки. JD тоже любит делать подарки своим клиентам и друзьям. Распродажи, лотереи, конкурсы, начавшиеся 25.10, продолжают радовать своих участников.

Каждый, кто пришел в эти дни на площадку JD.ru может испытать свою удачу, купить с хорошей скидкой давно облюбованные товары, выиграть маленькие и большие призы. Для тех, кто азартен, кто любит выигрывать, на JD вращается Колесо Удачи. С помощью его обычно капризная Фортуна одаривает своих любимцев. С 1 по 8 ноября каждый, кто хочет выиграть, может прийти на площадку JD.ru и, повернув колесо узнать, на его ли стороне в этот день капризная удача. Ежедневно каждый посетитель площадки может сделать только одну попытку. Выигрышем станут купоны на 50 и 70 долларов, которыми можно будет расплатиться за понравившиеся товары с 9 по 13 ноября, различные призы от компьютерных мышек и карт памяти до стерео колонок и весьма качественной оптики. Самым же удачливым участникам достанутся смартфоны Umi Diamond или Doogee X5 Max.

Кроме Колеса Удачи JD проводит немало других конкурсов и лотерей. Компания основательно подготовилась к праздникам, и все посетившие площадку в эти дни непременно найдут для себя что-то полезное, симпатичное или забавное. Для того чтобы узнать чем JD еще порадует посетителей, не забывайте в эти дни почаще навещать JD.ru.

Грядущая распродажа обещает быть грандиозной и очень интересной. JD.ru – крупная площадка со множеством товаров. Здесь можно найти все, что придумали люди. Наряды и украшения, косметика и товары для детей, компьютеры и смартфоны – перечислить, а тем более пересмотреть все просто нереально. Однако для того, чтобы успеть с максимальной выгодой потратить выигранные купоны, и купить то, о чем мечталось давно, надо заранее подготовиться. Для этого не поленитесь, и с 1.11 выберите нужные вам гаджеты или вещи из Списка Желаний, чтобы после начала продаж иметь возможность быстро их купить. Так вы будете уверены, что вашу мечту не уведут у вас из-под носа. Когда же 9.11 распродаже будет дан старт, вам хватит пары кликов мышки для того чтобы приобрести все запланированное по минимальным ценам.

День Холостяка – замечательный китайский праздник, однако россиянам стоит помнить, что приближается Новый год, а праздничные конкурсы, розыгрыши и распродажи дают великолепный шанс по-настоящему порадовать своих близких и предстать в новогоднюю ночь настоящим Дедом Морозом. Следите за новостями JD.ru, ведь праздничные мероприятия только начинаются!