Важные отличительные особенности дой-паков

В настоящее время можно наблюдать множество разнообразных упаковок. Одной из их разновидностей является такой вариант как пакеты дой пак. Внешне это плоский пластиковый пакет с устойчивым дном. Благодаря такому дизайну упаковка может находиться в вертикальном состоянии и не падать. В быту дой-пак встречается очень часто. Например, в него упаковывают кофе, соусы и майонезы, чай и прочие продукты массового потребления. Даже бытовую химию и корма для животных не обошли стороной. К тому же дой-пак удобно закрывать. Это может быть, что угодно: застежка, кнопка, ручка либо дозатор. В любом случае товар будет герметично запаян.

Упаковка универсальна и подходит под любой товар независимо от его назначения.

В магазинах часто применяют еврослот, чтобы подвешивать товар на прилавке. Так он занимает меньше места и выглядит эстетичнее. Это не что иное, как отверстие в пакете, напоминающее по форме шляпу «сомбреро».

Замок zip-lock позволяет использовать дой-пак многократно, не тратя средства на покупку новой упаковки. Он надежно закрывается и не пропускает воздух из внешней среды.

Иногда предусмотрительные производители снабжают дой-пак печатью. Делают это для того, чтобы поместить необходимую информацию и повысить спрос на товар.

Изображение наносится несколькими способами. Вот ключевые из них.

Флексография. Для этого заготавливается специальный штамп (материал с нанесенным на него изображением). При этом наносят как объемные фигуры, так и более мелкие. Ротогравюра. С ее помощью печать становится гораздо ярче. Но и стоимость такой услуги достаточно велика.

Положительные стороны дой-пака:

малый вес;

устойчивое дно;

большое пространство для размещения рекламного текста;

компактность при хранении и перевозке на длительные расстояния;

возможность термической обработки, устойчивость к температурам;

актуальность в условиях современного общества;

привлекательный вид и удобство в применении.

Приобретать дой-пак выгоднее в проверенных компаниях, зарекомендовавших себя с хорошей стороны.