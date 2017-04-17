Способы и материалы для утепления здания изнутри

На данный момент среди специалистов бытует мнение, что утепление здания необходимо проводить только снаружи. Так как внутреннее утепление не приносит должного положительного эффекта и способствует разрушению стеновой поверхности строения. Тем не менее, на рынке представлено достаточно современных теплоизоляционных материалов, способных успешно справиться с задачей внутреннего утепления и при этому сохранить целостность здания. При этом, большинство экспертов все-таки убеждены, что внутреннюю теплоизоляцию помещения следует проводить только в исключительных случаях, когда невозможно проделать все работы по утеплению здания снаружи. Самое главное — правильно выбрать утеплитель.

Особенности внутреннего утепления здания

Для утепления помещения изнутри используются такие стройматериалы, как пенопласт, минеральная вата и другие. Главные сложности в процессе внутренней теплоизоляции здания возникают при утеплении стеновой поверхности. Дело в том, что в отличие от пола и потолка, которые дополнительно защищены кровлей и фундаментом, именно на стены напрямую оказывается негативное влияние всех погодных и климатических факторов. В частности, в случае отсутствия теплоизоляции, при резких температурных перепадах происходит выход тепла из помещения на улицу, непосредственно через стены. Поэтому установив слой теплоизоляции на стенах внутри дома, можно создать препятствие для выхода тепла. При этом, снаружи стены остаются холодным, что впоследствии может привести к образованию на них трещин. Именно по этой причине эксперты и не рекомендуют утеплять дом изнутри.

Идеальным материалом для внутреннего утепления деревянных построек считается минеральная вата. Этот материал также наряду с пенопластом можно использовать и для внутренней теплоизоляции кирпичных домов.

Утеплить здание изнутри этими теплоизоляционными материалами можно несколькими способами: