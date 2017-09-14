Как самостоятельно утеплить окна на зиму

Не хватает денег на новые стеклопакеты, а утеплять окна настала необходимость? Как же быть в этой непростой ситуации? Что можно сделать (и можно ли?), чтобы не было сквозняков в квартире? Сегодня наш обзор посвящен именно этой теме – утеплению окон. Существуют разные варианты утепления окон. Есть так называемые «дедовские», а есть современные. Начнем с первых. Итак, для того, чтобы окна не продувались, достаточно во все щели вставить кусочки газет, скрученные в одну веревку. После этого, заклеить щели бумагой. Однако этот способ является довольно проблематичным, с ним изоляция труб будет не достаточно надежной.

Почему? Дело в том, что по весне нужно будет всю бумагу отодрать, а потом ещё и вытаскивать газеты, которые осенью скручивали в трубочку. Ведь за зиму-то все присохнет. А вот плиты ппж придется перекрашивать. Следующий способ менее трагичный для ваших окон – закрыть щели ватой или поролоном. Затем сверху это все необходимо будет заклеить либо полосками ткани, либо бумагой. Конечно, лучше для этих целей подойдет все же ткань. Почему? – спросите вы и будете абсолютно правы. Все дело в том, что ткань, в отличие от бумаги, практически не желтеет за зиму. То есть сохраняет свой первоначальный вид и не портит окружающую обстановку. Да и по весне ее будет значительно проще снимать. Однако следует помнить и о том, что ни в коем случае не следует заклеивать окна клеем или любыми другими заменителями. В этом случае весной вам придется отдирать ткань или бумагу вместе с краской. Как же поступить лучше всего в этом случае?

Лучше всего использовать хозяйственное мыло, которое всегда под рукой. Оно и недорогое и прочно держит ткань или бумагу всю зиму, да и весной легко отклеивается, стоит только намочить его водой. Что же касается современного способа утепления окон на зиму, то для этих целей производители разработали большое количество материалов. Однако, прибегая к «услугам» различного рода синтетических утеплителей следует помнить о том, что их можно наклеивать на окна только в случае отсутствия заморозков за окном. На сегодняшний день в продаже можно найти базальтовый утеплитель в Казани высокого качества и специальные уплотнительные прокладки. Их еще называют не иначе как трубчатые профили. Они различаются маркировкой и предназначением, а их стоимость вполне демократична. Обратите внимание, что с выбором могут помочь консультанты.