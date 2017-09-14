Утепление потолка – важная часть теплоизоляции частного дома

При строительстве жилого дома всегда наступает момент, когда надо подумать о теплоизоляции стен и потолка. Хорошая теплоизоляция убережет жильцов от холода, и предотвратит появления грибка и плесени. Грибок опасен не только тем, что портит эстетичный вид внутренней отделки жилья, но и пагубно влияет на здоровье людей. Ни у кого не возникает вопросов, зачем маты минераловатные прошивные приобретать. Это и так понятно. Но часто возникает вопрос: «зачем утеплять потолок в частном доме?». Площадь потолка в таких домах довольно большая, поэтому и потеря тепла будет довольно большой. Чтобы этого избежать, необходимо выбрать очень качественный утеплитель.

Каким же должен быть утеплитель?

Утеплитель для потолка должен быть экологически чистым. Качественная теплоизоляция труб отопления в Санкт-Петербурге должна обладать высокой огне- и влагоустойчивастью. Если материал будет не влагостойким, то он быстро потеряет форму, что значительно скажется на его функциональности.

Есть несколько материалов, которым отдают предпочтении при утеплении потолка:

— минеральная вата;

— минеральная плита;

— базальтовый утеплитель в Санкт-Петербурге;

— опилки с известью;

— керамзит.

Минеральная вата укладывается на потолок, предварительно соорудив конструкцию из профиля.

Минеральная плита чаще всего используется для утепления стеновых перегородок. Отлично подходит для объектов каркасного типа.

Опилки с известью и керамзит лучше всего подойдет для утепления чердачного помещения.

Для того чтобы утеплить потолок, потребуется:

— минеральная вата;

— монтажная пена;

— гидроизолятор;

— степлер.

Начинается все с крепления гидроизолятора, его можно прикрепить к деревянным балкам. Если же материал не к чему прикрепить, необходимо соорудить конструкцию из профиля, куда и будет укладываться вата. Для обеспечения лучшей изоляции, минеральную вату укладывают в два слоя. Склеить пласты можно монтажной пеной. Далее, двойной слой утеплителя крепится к потолку с помощью саморезов. В местах, где будут размещаться точечные светильники, необходимо вырезать соответствующие отверстия. При этом утеплитель нужно изолировать. После этого можно приступать к отделке потолка.

Не стоит пренебрегать и утеплением чердака. Это обеспечит наилучшую теплоизоляцию жилого дома, не давая влаги проникнуть в помещение. Также утепление чердака не позволит минеральной вате, которая было прикреплена изнутри, потечь. Материал может быть сыпучим или рулонным.

Первым шагом будет подготовка пола чердачного помещения. Для этого первым слоем необходимо уложить специальный картон, пропитанный нефтяным битумом (пергамин). Далее укладывается полиэтиленовый гидроизолятор. Прикрепить его к пергамину нужно строительным степлером. После этого можно укладывать сам утеплитель. Если используется рулонный утеплитель, его рекомендуют укладывать в два-три слоя. При использовании сыпучего материала, его достаточно насыпать слоем 10 – 15 см. Дополнительно утрамбовывать утеплитель не требуется, со временем он сам спрессуется. Внутри изолятора остается воздух, который сберегает тепло в помещении. После того как минеральная вата уложена, ее нужно покрыть пергамином.