Изоляция кирпичных стен: внутренняя или внешняя

Дома из кирпича традиционно являются не только одними из самых дорогих, но также самыми надежными, качественными и долговечными. Но кирпич сам по себе не сможет обеспечивать комфортные условия проживания даже при достаточно мощном отоплении, либо это отопление будет регулярно обходиться в крупные суммы. Обеспечить тепло и уют круглый год в кирпичном доме помогут маты минераловатные прошивные и качественно выполненное утепление.

Внутреннее или наружное утепление?

Так как практически в любом доме основной источник теплопотерь в холодное время года — стены, в первую очередь следует думать именно об их утеплении, а потом уже работать над кровлей, окнами и дверными проемами. И первым делом нужно решить, какое дому требуется утепление — наружное, внутреннее, теплоизоляция труб отопления в Казани или все сразу.

Бытует мнение, что выполнять внутреннюю теплоизоляцию правильнее, чем внешнюю, и она лучше защищает стены от промерзания. В реальности все происходит наоборот — в доме, конечно, становится теплее, но и дом начинает отдавать гораздо меньше тепла стенам, в результате чего они промерзают еще сильнее. При этом утеплитель для крыши в Казани имеет не бесконечное количество заморозок и разморозок до начала разрушения.

При внешней изоляции стены закрываются от холода снаружи, и прогретые системой отопления кирпичи за счет внешнего барьера не отдают тепло на улицу, оставаясь теплыми. Такой вариант гораздо лучше для стен, но требует более профессионального подхода к процессу утепления, так как негативное воздействие на стены снаружи (перепады температур, осадки, влажность) в разы больше, чем изнутри. Как следствие, неправильно установленная изоляция в разы быстрее придет в негодность. Ошибки во внутренней изоляции лишь снижают качество утепления и образуют мостики холода.

Теплоизоляция с двух сторон

Наиболее качественной является теплоизоляция с двух сторон — и с внешней, и с внутренней. Кирпич оказывается защищен с двух сторон и практически не подвергается негативным воздействиям, существенно увеличивается срок жизни здания.

Стоимость теплоизоляции при таком подходе будет не в два раза дороже, как думают многие, поскольку будет достаточно меньшего слоя утеплителя, будет меньше расход материалов в целом. Приличная разница в итоговой стоимости начинает окупаться с первого отопительного сезона за счет существенного снижения расходов на отопление. В том случае, если для отопления дома используется не газ, а более дорогостоящее топливо, выйти в плюс за счет теплоизоляции дома можно уже через несколько лет, тогда как срок службы изоляции — в разы больше.