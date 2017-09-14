Изоляция стен в квартире. Ее виды.

Чтобы проживание в квартире было достаточно комфортным на протяжении многих лет, стоит задуматься о таком вопросе, как изоляция стен. Всего существует несколько видов изоляции: теплоизоляция, влагостойкость и звукоизоляция.

Звукоизоляция стен

Основной проблемой многоквартирных домов является низкий уровень шумоизоляции. Слышимость бьет все рекорды, порождая много курьезных ситуаций. Дополнительную звукоизоляцию можно провести в процессе капитального ремонта. Самым надежным и распространенным материалом является пенопласт. Его укрепляют по всей поверхности стены специальной мастикой. На стену она наносится шпателем, а через 3-4 минуты к ней прижимают пенопласт. После того, как весь материал наклеен, работу останавливают, а через сутки начинают заделывать стыки между пенопластом, и переходят к отделочным работам. Таким образом, степень звукоизоляции становится намного выше.

Тепловая изоляция стен

В качестве теплоизоляционного материала хорошо использовать пластмигран, маты прошивные минеральные, жидкую керамику и пеностекло.

Пластмигран используется значительно реже, по причине своей высокой стоимости. Связано это с тем, что производится он на очень дорогом оборудовании. Данное утепление минеральной ватой в Казани — экологически чистый продукт, а, следовательно, он совершенно безвреден для окружающей среды и здоровья человека. Достоинство пластмиграна заключается в его пожаробезопасности и влагостойкости.

Жидкая керамика является универсальным теплоизоляционным материалом, поскольку подходит для любых поверхностей. Материал способен прослужить достаточно большой период времени, к тому же он гибкий и эластичный, что ставит его на порядок выше своих конкурентов.

Пеностекло также популярно в использовании, очень удобно в монтаже, достаточно плотный материал, не дающий усадки. Кроме того, пеностекло не горит, обладает антибактериальными качествами, прекрасно переносит условия повышенной влажности. Также, утеплитель для стен в Казани может быть использован и как звукоизоляционный материал.

Влагостойкость стен

Работа по повышению уровня влагостойкости стен не представляет особой сложности. Потребуется приготовить краску на основе эпоксидной смолы, которая после высыхания образует защитный слой, который исключит впитывание влаги в поверхность.

Обработка стен такой краской должна проводиться при следующих условиях:

1. Помещение должно хорошо проветриваться

2. Работать только в защитной маске.