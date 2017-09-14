Разновидности гидроизоляции

Каждое помещение в независимости от технических особенностей и дизайна нуждается в хорошей и качественной гидроизоляции. Видов гидроизоляции множество, однако качественные маты минераловатные прошивные для изоляции требуют грамотного подхода и немалых финансовых затрат. Из всех видов гидроизоляции можно выделить четыре наиболее качественных и надёжных.

Первый вид гидроизоляции – распыляемая гидроизоляция. Это вид жидкой гидроизоляции, которая состоит из эмульсии, наносимой на любую поверхность очень тонким слоем. Чаще всего такую защиту от влаги применяют для защиты кровли. Нанесение этой эмульсии на другие поверхности строения должного результата обычно не приносит. Наносится эта гидроизоляция небольшим слоем на плиты ппж с помощью распылителя.

К основным достоинствам этой гидроизоляции можно отнести быстроту нанесения эмульсии на поверхность, которую необходимо защитить от влаги, а также тот факт, что жидкость заполняет даже самые мельчайшие трещины на любом покрытии. И на этом плюсы заканчиваются. К сожалению, минусов у такой изоляции куда больше, нежели плюсов, в отличие от того, что может предложить плита ппж 200. Эмульсия является очень дорогой жидкостью, поэтому не каждый сможет позволить себе такое удовольствие. Плюс к этому немало стоит и сам инструмент для распыления. Помимо этого распыляемая гидроизоляция наносится только на внешние поверхности. Эмульсионное покрытие можно легко повредить, тем самым привести гидроизоляцию в негодность. Перед нанесением тонкого слоя защитной жидкости поверхность нанесения должна быть абсолютно сухой. Ну и вдобавок ко всему вышеперечисленному такая изоляция неустойчива к низким температурам и воздействию сильного ветра.

Второй вид гидроизоляции – окрасочная гидроизоляция. Это своеобразная мастика жидкого типа, которая предназначена для окраски стен. Наносится по аналогии с предыдущим типом изоляции очень тонким слоем. Однако (в отличие от распыляемой гидроизоляции) этот тип защиты от влаги можно наносить как на внешнюю поверхность, так и на внутреннюю.

К основным плюсам этой изоляции можно отнести: лёгкую наносимость на любую поверхность, устойчивость к разного рода внешним воздействиям, защиту поверхности от негативного воздействия грибков и плесени, достаточно невысокая цена. Одним из самых основных минусов этой изоляции является то, что она не сможет прослужить очень долго. В среднем такая гидроизоляция не служит дольше 8 лет.

Ещё одним видом гидроизоляции является клеящаяся изоляция. Этот вид гидроизоляции представляет собой материал, свёрнутый в рулон. Он раскатывается по поверхности, которую нужно защитить от влаги, и разогревается, чтобы материал приклеился к поверхности должным образом. Этот материал хорошо применим для защиты внешних поверхностей, широко используется на балконах.

К плюсам относятся: применение к любым поверхностям, долговечность, повышенная влагостойкость, относительно небольшая цена. К минусам можно отнести: процесс нагрева может быть опасен, наносится на абсолютно сухую поверхность, легко повредить материал, запрещено клеить этот материал при низких температурах.

И последний вид гидроизоляции – жидкая гидроизоляция. Этот материал представляет собой мастику, которая хорошо рекомендует себя при защите фундамента, крыши, подвала. Единственным и основным плюсом этой изоляции является очень низкая стоимость. К недостаткам можно отнести: малый срок эксплуатации, неустойчивость к резким перепадам температур, легко подвержен разного рода внешнему воздействию, при нанесении этого материала в разогретом виде можно легко обжечься.