Битумная гидроизоляция поверхностей

Строительные нормы требуют выполнять гидроизоляцию всех поверхностей здания, которые контактируют с водой или влагой. Воздействие влаги может быть открытым, когда вода напрямую попадает на строительные материалы — к примеру, на кровле и стенах строения. Также существует скрытое воздействие влаги, когда вода просачивается сквозь внешнюю отделку и впитывается в бетон, маты базальтовые и другие материалы. При отсутствии гидроизоляции влага сможет пробраться сквозь большинство стройматериалов и попасть внутрь дома.
Где больше всего требуется гидроизоляция?
В местах, максимально контактирующих с водой, которыми являются кровля и фундамент любого здания. Фундамент требует дополнительной гидроизоляции всегда. Выбор изоляции для кровли сильно зависит от ее конструкции. Тем не менее, гидроизоляция выполняется для всех типов кровли, кроме битумных. Битумная кровля и битумная плита ппж 200 сами по себе являются гидроизоляцией и не требуют дополнительных усилий для влагозащиты.
Для изоляции фундамента, стен в подвале и кровли отлично подходят материалы на основе битума:
— Битумные мастики;
— Битумно-полимерные материалы;
— Базальтовая плита в Санкт-Петербурге;
— Прочие разновидности рулонных гидроизоляционных материалов на основе битума.
Сложнее всего работать с фундаментом и подвалами: если на кровле достаточно надежно уложить один слой материала для создания надежной защиты от воды, то в подвале работать приходится сразу в нескольких плоскостях. Изоляция фундамента с верхней части производится сразу после его возведения и до начала строительства стен. Иначе говоря, стены возводятся на фундаменте уже поверх гидроизоляции.
Для стен над поверхностью земли (не для подвальных и полуподвальных помещений) битумные материалы подходят меньше. На стенах, не подверженных постоянному воздействию влаги, имеет смысл использовать гидроизоляционную смесь на основе цемента. Помимо непосредственной защиты от влаги, такие составы еще и выравнивают поверхность, делая ее гладкой и готовой для дальнейшей чистовой отделки.
Для остальных поверхностей битумная гидроизоляция отлично подходит в большинстве случаев, благодаря чему используется:
— В частном загородном строительстве, вместе с большинством популярных стройматериалов для дома;
— При строительстве и ремонте общественных, торговых, административных и иных сооружений;
— В многоэтажном и многоквартирном строительстве из железобетона, кирпича, пеноблоков и других материалов.
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