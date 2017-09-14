Утепляем мансарду

Для хорошего утепления мансарды стоит правильно поместить маты прошивные минеральные, которые можно расположить в промежутках между стропилами. Способ прост и поэтому имеет большую популярность не только среди опытных мастеров, но и серди профессионалов.

При использовании данного способа утепления стоит знать небольшие хитрости, которые помогут лучше реализовать задуманное. Используемый утеплитель должен быть стабильной формы, его марка должна быть не менее П-75, это связано с меньшей жёсткостью других марок минеральной ваты, которой будет не вполне достаточна. Плиты из пенополиуретана не совсем подходящий вариант, которым можно было бы утеплить мансарду. Они неплотно прилегают, вследствие чего возникают зазоры между ними, даже монтажная пена не способна помочь при такой проблеме. Если уложить утеплитель в несколько слоёв стоит в обязательном порядке сместить места стыков в каждом новом слое на половину длинны предыдущего стыка, если этого не сделать холод свободно проникнет в помещение, также каждый стык стоит хорошо уплотнить. Если толщина утеплителя удовлетворяет не слишком, а есть только небольшой выбор минеральной ваты, то стоит обратить внимание на более толстое утепление минватой в Санкт-Петербурге. При минимальном количестве слоёв минеральной ваты и щелей соответственно будет намного меньше, что позволит проникать внутрь минимальному количеству холода. Также стоит обратить внимание на рекомендации производителя, они будут не лишними в решении вопроса утепления.

Между стропилами утеплитель плиты не способен образовывать сплошной ковёр, а это в свою очередь приводит к образованию щелей между ним.

Смонтировать утеплитель можно и под стропилами, этот способ хорош, если у помещения значительная высота потолка. Связано это с тем, что между кровлей и утеплителем должна быть полость, которая станет исполнять роль принудительной вентиляции, размеры её должны быть не менее 0,15 метров квадратных на каждый метр. Для утепления частного здания такой вариант теплоизоляции применяется очень редко, он очень хорош при утеплении промышленных зданий или построек.

У этого способа есть масса преимуществ, которые достигаются за счёт непрерывности покрова утеплителя, не давая образовываться щелям и разрывам. Изоляция от шумов помещения мансарды просто идеальна, по сравнению с другими способами укладки теплоизоляции. С внутренней стороны помещение не теряет своей просторности.

На рейки просто набивается слой утеплителя, который покрывается слоем гидро — и пароизоляции и поверх него обрешётка, на которую можно уложить черепицу.