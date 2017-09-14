Внутренняя изоляция: да или нет?

Большим преимуществом внутренней изоляции является то, что она может быть сделана в любое время года. Рынок для такого рода работы предлагает много специализированных компаний. Некоторые эксперты, однако, высказываются против внутренней изоляции. По их мнению, теплоизоляционные материалы в Тюмени якобы имеют больше минусов, чем плюсов.

Как правило, изоляция зданий высоко ценится. В первую очередь, из-за её экономического воздействия в области отопления. Во-вторых, она также увеличивает долговечность здания, его рыночную стоимость и улучшает внешний вид, снижает риск возникновения плесени, поддерживает оптимальную температуру в здании, как зимой, так и летом и т.д. Это – прежде всего, характеристика внешней изоляции, когда всё здание покрывается строительным изоляционным материалом, таким как маты прошивные теплоизоляционные.

Существует также теплоизоляция другого типа – внутренняя. Качественные минераловатные плиты имеют своих сторонников, но и противников. Для обоих типов изоляции важно, чтобы их выполнял эксперт. Самостоятельная теплоизоляция без предварительного предложения может привести только к нежелательным результатам, таким, как плесень или утечки тепла.

Преимущества

Одним из основных преимуществ является то, что этот тип изоляции может выполняться в любых погодных условиях. Например, если в середине зимы вы почувствуете температурный дискомфорт, не будет проблемой сразу его решить. Следующим преимуществом является более низкая цена. В случае внешней изоляции необходимо «укутать» весь дом, внутренней же можно утеплить только самые проблемные комнаты. Преимущество состоит ещё в том, что нет необходимости в подмостках. Всё происходит быстро и легко.

Недостатки

С внутренней изоляцией существует риск тепловых мостов и конденсации пара. Тепловые мосты – это точки в структуре, через которые ускользает тепло. Таким образом, по их вине увеличивается стоимость отопления и происходит снижение температуры поверхности стен, на которых впоследствии конденсируется водяной пар. Такие условия способствуют образованию плесени и ухудшению состояния интерьера. Это может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем жильцов. В этом может играть роль отсутствие внешней изоляции, когда стены снаружи промерзают. Главное преимущество внешней изоляции дома заключается в защите здания от промерзания и восприимчивости воздействия других погодных условий, а также в существенном сохранении постройки и увеличении срока её службы.

Другим недостатком внутренней изоляции является то, что добавление теплоизоляционного материала на внутреннюю поверхность стены уменьшает помещение.