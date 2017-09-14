Технологии и варианты утепления окон

Деревянные окна могут доставить много проблем. Именно через эти конструкции жилье покидает до 30% тепла, вырабатываемое отопительной системой, когда за окнами достаточно холодно. Многие люди занимались проблемами утепления, в процессе чего было изобретено достаточно вариаций решения проблемы, но наиболее эффективные методы, такие как базальтовая вата в Тюмени, отыскали не так давно.

Наиболее распространенным вариантом утепления оконных конструкций из дерева считается закладка простого поролона по периметру створок. В таком случае холодный воздух меньше станет сквозить через конструкции, но, пострадает эстетичный вид помещения. Альтернативой этому материалу считается межрамный вариант утеплителя, сделанного из полиэтилена. Такие маты теплоизоляционные долго служат, не станут пропускать воздух и, в большей части случаев, обладают белым цветом, что станет гармонично выглядеть после проведения работ с белыми рамами.

Еще одним вариантом утепления окон, является заклеивание щелей при помощи малярного или простого скотча. Таким образом, можно на некоторое непродолжительное время избавиться от сквозняков, ведь любой скотч спустя время начнет отклеиваться.

Следующим вариантом утепления конструкции окна является оклеивание стыков рам разнообразными резиновыми трубчатыми утеплителями и материалами, выполненными из полиэтилена, а также плиты теплоизоляционные базальтовые. В этом варианте будет сохранен эстетичный вид конструкции, а сквозить станет значительно меньше. Но и тут имеются свои недостатки. Часто высоты материала уплотнителя недостаточно для закрытия всей кривизны оконных рам, и в углах могут сохраниться щели. Они могут сформироваться и в местах прилегания материала через петли и иные крепежные детали. Помимо всего прочего, эксплуатационный срок такого утеплителя составляет приблизительно 5 лет. На него воздействуют лучи солнца, а попавшая на него краска растрескается.

А в виде дополнения к утеплителю из силикона специалисты рекомендуют как снаружи, так и изнутри заполнять щели между стеклами и рамами простым герметиком для окон. Это сможет понизить шумность и сделает конструкции герметичнее. Очень эффективным является оклейка стекол с использованием энергосберегающей пленки, она станет препятствием для выхода теплого инфракрасного излучения из комнаты и не затенит стекло.