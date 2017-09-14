Минеральный утеплитель, известный в народе под названием «стекловата» представляет собой множество тонких и гибких волокон, благодаря которым изоляция трубопроводов в Тюмени имеет много плюсов. Эти волокна получают при охлаждении раздробленного минерального расплава. Расплав вытягивается на специальном оборудовании в нити. Больше всего технология изготовления минеральных утеплителей напоминает процесс изготовления сахарной ваты, которой так любят лакомиться дети, и мимо которой равнодушно не могут пройти и многие взрослые.

В зависимости от исходного сырья утеплитель минеральный может быть как шлаковым, так и каменным. Собственно базальтовая плита в Тюмени относится к особому классу. Свое название она получила от того, что на ее производство идут те же материалы, что и на изготовление стекла, то есть – песок, доломит, известняк и бура. Еще одним основанием для такого названия стал тот факт, что подавляющее большинство этого материала изготовляется из отходов стекольного производства или же просто из битого стекла.

Достоинств у этого строительного материала множество. Утеплитель минеральный не только целиком и полностью оправдывает свое название, сохраняя в помещении до девяноста процентов тепла, но также служит еще и отличным шумоизолятором. Конечно, материалов, отвечающих этим требованиям, сегодня существует великое множество. Например, известный всем утеплитель для крыши в Тюмени тоже отличается всеми вышеперечисленными свойствами, да еще и легкость его вошла уже почти в поговорку. Но он горюч. И этот показатель перевешивает даже его безвредность для человека при установке.

А вот стекловата не горит совершенно. И именно поэтому она нашла себе столь широкое применение. Правда, работать с ней нужно осторожно. Ни в коем случае нельзя устанавливать этот утеплитель голыми руками и в обычной, повседневной одежде. Волокна утеплителя очень хрупкие. Они легко ломаются, образуя чрезвычайно острые и мелкие осколки. Удалить их с кожи и одежды практически невозможно. А при попадании в дыхательные пути и в глаза они вызывают сильное раздражение, сопровождающееся жжением и болью. Если из глаз осколки стекловаты могут вымыться естественным путем – слезами (в том случае, если проявить выдержку и не тереть их, загоняя еще глубже), то из легких удалить их практически невозможно.

Поэтому работать с этим материалом нужно в специальном костюме. Глаза должны быть защищены особыми очками, дыхательные пути – респиратором. А на руках обязательно должны быть надеты плотные перчатки.