Как шумоизолировать квартиру своими руками

Согласитесь, что каждый из нас хочет устроить свою жизнь по максимуму комфортно и спокойно, без лишних эмоциональных напряжений. Мы хотим сами решать в какой обстановке нам лучше находиться в данный момент. Посторонние шумы не всегда приходятся к месту, тем более, когда дело касается отдыха в своём любимом доме. После тяжелого рабочего дня или в свой долгожданный выходной хочется тишины и спокойствия. Это необходимость человека, именно в эти моменты мы пополняем ресурс использованной нами энергии, в течение дня.

Это ни для кого не секрет, что человек просто нуждается в тишине. А с медицинской точки зрения, шум может даже навредить здоровью. При 40 дБ мы лишаемся возможности расслабиться, а непрекращающийся шум 85 дБ, портит наше драгоценное здоровье. Но не все так плохо как кажется, мы знаем, как поступить в такой ситуации. Необходимо защитить себя с помощью звуконепроницаемых стен, пола и даже потолка. Изолируйте свое жилье от ненужных звуков — приобретайте маты прошивные теплоизоляционные.

Если Вы только планируете строить свое жилье, то обязательно подумайте о том из каких материалов это лучше делать, для того чтобы потом все что громко происходило вокруг Вы, только видели из окна. Если же Вы живете в уже построенном доме, тогда подумайте о его отделке, которая и поможет Вам создать шумоизоляцию в Вашем уютном жилище. Самое важное чему следует уделить особое внимания — это Ваши окна, плита ппж 200 и двери, шумоизоляционный материал сможет помочь Вам избежать бессонных ночей.

В наших стандартных домах, стены имеют не очень большую толщину, и соответственно они не способны поглотить весь шум, который нам кажется лишним. Толщину обычной стены нужно увеличить примерно на пол метра, а сделать это с помощью специальных перегородок и шумоизоляционного материала.

В этом случае как раз и поможет утеплитель для труб в Екатеринбурге и звукоизоляционные подложки.

Изолировать жилое место можно по-разному. Зависит это конечно от того, какой шум и какие звуки Вас чаще всего беспокоят, и на сколько они сильные.

Если над Вами живут соседи с маленьким ребенком, то топот и бросание игрушек на пол не избежать. А как Вы понимаете, их пол — это Ваш потолок. Чтобы не слышать лишних звуков сверху, необходимо сделать звукопоглощающим Ваш потолок. Он может быть натяжным, со специальными шумоизоляционными свойствами, либо можете монтировать подвесной потолок, он так же имеет хорошие свойства звукопоглощения.

Возможно у Вас просто очень тонкие стены, либо при постройке получился дефект в стыке, и Вы слышите все, что делают соседи. В этом случае в процесс изоляции от шума подключаем стены. Материал может быть разный, минеральная вата, деревянные плиты и многое другое. Главное сделать стену толще, тогда эффект будет значительно лучше.

Попробуйте увеличить изоляцию проще, нанесите герметик на стыки стен и потолка, стен и пола, на трубы отопления и водоснабжения, которые являются стояковые. Этот способ подойдет для удаления небольших лишних звуков, либо увеличит уже шумоизолированное помещение.

Помните, что основным проводником шумов являются окна и двери. И если Вы хотите полностью избавиться от лишних звуков, то установите окна со специальными стеклопакетами, которые не пропускают шума с улицы. То же самое касается и дверей, чем они плотнее и толще, тем Вы лучше изолированы от бесконечных внешних звуков. Дополнительно существуют специальные уплотнительные ленты, которые так же помогут Вам.

Наслаждайтесь спокойной и тихой жизнью!