Изоляция крыш

Ни один дом не застрахован от протекания крыши. Часто владельцы уверены, что с крышей их дома все в полном порядке, вплоть до наступления осени, когда наступает сезон ветров и дождей. Тогда и происходят протечка крыши, и нужно в экстренном порядке предпринимать действия по устранения брешей в кровле, приобретать качественные плиты на базальтовой основе.

Ориентируясь на современные кровельные материалы, мы решили перекрыть крышу его автомобильного бокса фольгоизолом. Работать с этим материалом оказалось не сложно и интересно. Фольгоизол не пропускает воду, долговечен, а также не позволяет поверхности крыши нагреваться, так как отражает солнечные лучи. По сути, это плотная алюминиевая фольга с одной стороны, и качественная битумная смесь с другой. Перед тем, как покупать фольгоизол, необходимо произвести замеры поверхности, на которую он будет наноситься. Большой запас брать не стоит, так как материал не дешевый. Хотя ему можно найти альтернативное применение. Хранить ППЖ 200 следует вертикально, так как если его положить, то он примет не круглую форму, и тогда с ним будет сложней работать, и будут образовываться морщины.После того, как замеры сделаны, материал приобретен, можно приступать к подготовке к монтажу.

В нашем случае крыша автомобильного бокса была ничем иным, как плита перекрытия, покрытая битумом и рубероидом. Не обязательно полностью удалять старое покрытие, перед тем, как монтировать фольгоизол, достаточно вскрыть и вырезать образовавшиеся пузыри рубероида. После этого, вскрываете поверхность крыши грунтовкой (праймером) 2 — 3 раза. После того, как утеплитель плиты высох, раскатываете рулон фольгоизола, по направлению ската крыши. Если работаете в холодную погоду, или поверхность крыши сырая, советую после того, как высох праймер, прогреть поверхность газовой горелкой. Излишки обрезаете. Теперь удаляете защитную пленку, не смещая фольгоизол (взять из-под низа конец пленки, и аккуратно вытаскивать, перемещаясь к краю полосы). Далее необходимо прокатать уложенный материал. Воспользуйтесь специальным валиком, или сделайте его сами из куска трубы. Теперь снимаете защитку со стыковочного шва фольгоизола, и раскатываете следующий рулон. Стыки замазываете резиновой мастикой. Производить монтаж лучше всего в теплую, сухую погоду, тогда материал лучше раскатывается, и не образуются морщины.